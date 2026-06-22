Свадьба с фанаткой, операция и арест: куда пропал певец Таркан

Задолго до того, как в моду вошли турецкие сериалы, российские женщины мечтали о встрече и танце со знаменитым турком. В 2010-х хиты певца Таркана не умолкая играли на дискотеках, но после глобального успеха артист исчез и начал вести непубличный образ жизни. «Рамблер» вспоминает, что помогло Таркану стать одним из главных иностранных секс-символов России, и рассказывает, чем музыкант занимается сегодня.

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Как прославился Таркан

Музыкальная карьера Таркана началась в 1992 году с премьерой дебютного альбома Yine Sensiz. Его песни отличались сочетанием западных поп-тенденций и традиционных мотивов и сумели добиться умеренного коммерческого успеха в Турции.

В 1997-м он возглавил компанию Hitt, которой доверил выпуск и дистрибуцию собственной музыки. Она функционирует и сегодня, хотя под её началом так и не появилось других глобальных звёзд. В том же году певец покинул Турцию, потому что не хотел служить в армии. Как сам артист рассказал «Коммерсанту» в 2006 году, из-за этого он не мог вернуться на родину на протяжении двух лет.

Когда мы продвигали Simarik, мне пришла повестка. Я сказал: «Нет, извините, я не могу уйти в армию прямо на пике своей карьеры. Я не солдат, я певец». И после этого я два года не мог въехать в свою родную страну — меня бы скрутили прямо в аэропорту. Чтобы встретиться с турецким певцом, журналистам приходилось ехать куда угодно, только не в Турцию. Закончилось всё тем, что в Турции вышел закон, согласно которому я мог ограничиться военными сборами длительностью в один месяц. Я вернулся домой и отслужил месяц в настоящей армии.

Международный всплеск популярности Таркана случился ближе к нулевым, когда артист представил альбомы Karma и Dudu. Именно в эти релизы вошли его главные хиты, известные скорее по мотивам, нежели по названиям: Dudu, Şımarık, Şıkıdım, Kuzu Kuzu и другие. Каждую из этих песен очень любили в России, поэтому его московский концерт в 2009 году прошёл с аншлагом. Главными достоинствами Таркана называли не только привлекательную внешность и аутентичный вокал, но и сдержанный образ. Артист отказался от гламурных костюмов в пользу свободных белых рубашек и базовых брюк. Подобные решения приближали Таркана к слушателю, превращая его из «экзотичного турка» в простого, но талантливого парня.

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Таркан, 2004 год

Но в 2010-м в жизни Таркана наступила чёрная полоса. Артиста задержали по подозрению в хранении и употреблении запрещённых веществ. Следствие шло в течение трёх дней: после него Таркана отпустили, не предъявив обвинений. После этой ситуации приоритеты Таркана резко изменились. Он решил взять творческую паузу, отказался от мировых турне и сосредоточился на личном счастье. Артист вернулся к творчеству только в 2016 году и с тех пор записал три альбома на турецком, но ни один из них так и не смог повторить успех предыдущих работ певца.

Чем Таркан занимался после глобального успеха

В 2016 году артист лишился своего статуса завидного холостяка. Певец женился на девушке по имени Пинар Дилек: до заключения брака они встречались пять лет. Сам артист об их знакомстве не рассказывал, но существуют разные версии. Согласно легенде, их встреча произошла благодаря находчивости девушки: она пробралась в его гримёрку, чтобы пообщаться. По другой версии, они случайно пересеклись в клубе, но оказалось, что Дилек давно увлечена его музыкой.

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До встречи с Дилек Таркан стабильно утверждал, что не собирается вступать в брак и сделает женщине предложение лишь в том случае, если она забеременеет. Возлюбленная музыканта и правда забеременела, но спустя несколько лет: в 2018-м супруги стали родителями девочки Лии.

Год спустя Таркан столкнулся с новым недугом: врачи диагностировали новообразование в его щитовидной железе. Как сам артист рассказывал в соцсетях, из-за этого он испытывал трудности со сном и пением. Операция прошла успешно, и певец благополучно вернулся на сцену.

Примерно тогда же Таркан в последний раз выступил в России. В 2019 году исполнитель гастролировал в поддержку пластинки «10» и в рамках турне посетил Москву и Казань.

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Где Таркан сегодня: последние новости

Таркан не перестал заниматься музыкой. В 2024 году он выпустил альбом Kuantum 51, название которого отсылало к его возрасту. В лонгплей попали 12 танцевальных композиций на турецком. Тогда же представители концертного агентства International Marketing Agency заявляли, что ведут с Тарканом переговоры о возможном выступлении в России. Увы, обсуждения ни к чему не привели.

В 2026 году артист продолжает изредка давать концерты, но проводит большую часть времени в Стамбуле. Сегодня Таркана меньше интересует всемирная слава, и больше — возможность проводить время с близкими.

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