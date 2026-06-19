Группа «Банд’Эрос» выступит на фестивале ÖMANKÖ DAY

Организаторы фестиваля ÖMANKÖ DAY объявили обновлённый лайнап, в который попала культовая поп-группа нулевых «Банд’Эрос». Мероприятие пройдёт 27 и 28 июня в ДК «Альфа-Кристалл».

© Предоставлено организаторами

В список артистов также вошли sotode 外で, Xrustalic, Стас Прищепа, ВИА «Мужчины», Lipelis, Egor Holkin, Orange, Dj Stonik1917, Lurmish, Iskrit и «Казускома». Ранее организаторы уже объявили выступления Toxi$, Cream Soda, Biicla, Лизы Громовой, Mirèle, Simple Symmetry и других артистов.

Шоу исполнителей пройдут на трёх сценах с разными жанровыми концепциями. Отдельной площадкой станет пространство «Березка», где сыграют Николай Воронов, Lapti, Timur Omar и ещё несколько артистов.

Помимо концертной программы, на фестивале будет работать фудкорт с восемью гастропроектами, fashion-маркет с участием более 20 брендов и лекторий с паблик-токами по темам музыки, кино, психологии и искусства.

Первый ÖMANKÖ DAY, организованный командами журнала ÖMANKÖ и лейбла «Диско Клуб», состоялся в июне 2025 года и собрал более 5 000 гостей. Среди выступающих артистов были «Второй Ка», Saluki, Biicla а также Татьяна Буланова, которая стала популярна в соцсетях именно после этого мероприятия.

«Банд’Эрос» — российская поп-группа, образованная в Москве в 2005 году и исполняющая музыку в стиле R&B и хип-хоп. Коллектив прославился такими хитами, как «Не зарекайся» и «Коламбия Пикчерз не представляет».

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