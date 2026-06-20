Ветхозаветный миф превратили в кукольный метал

Рок-группа Placebo обновила свою дебютную пластинку, а гитарист Blur Грэм Коксон выпустил архивный альбом 15-летней давности. Поп-артистка Натали Имбрулья парит над алгоритмами, а молодая певица Banshee обращается к ветхозаветному мифу о женской силе. «Рамблер» рассказывает об этих и других интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

© Соцсети Banshee

Banshee

Синглы

FKA Twigs & Lil Yachty — On Your Mind

© Соцсети FKA Twigs; соцсети Lil Yachty

Жанр: экспериментальный электропоп.

Экспериментальная поп-артистка Талия Бернетт, известная так же как FKA Twigs, представила новый трек в поддержку расширенной версии альбома Eusexua. На этот раз она пригласила к сотрудничеству рэпера Lil Yachty: его куплеты можно услышать в начале и конце композиции. Рэпер спокойно рассуждает о потере веры в Бога, а потом отказывается помочь невидимой героине песни и решает «смотреть, как она горит».

Куплеты Яхти и партии самой Бернетт, поющей об освободительной силе танца, связаны неочевидно, поэтому смысл трека открыт к множественным интерпретациям. Вероятнее всего, артисты даже не закладывали в коллаборацию метафорический смысл, а просто совместили свою стилистику. В результате получился интересный трек, обыгрывающий контраст тихой читки Яхти и футуристичной музыки самой FKA Twigs.

Natalie Imbruglia — Algorithm

© Соцсети Натали Имбрулья

Жанр: самоуверенный электропоп.

Австралийско-британская певица Натали Имбрулья представила песню Algorithm — титульную со своего следующего альбома. Его выход намечен на 4 сентября. Слушатели, знакомые с артисткой по её главному хиту Torn, наверняка удивятся направлению, которое избрала певица. Algorithm — это не гармоничная поп-баллада, а скорее уверенное шествие по танцполу, стилистически звучащее где-то между гедонизмом Джесси Уэр и стильной уверенностью Софи-Эллис Бекстор.

Что до «алгоритма» в названии, это не очередное высказывание на тему опасности нейросетей, а скорее попытка поставить себя выше технологий. В новой композиции Имбрулья не признаёт над собой власть алгоритмов, а наоборот, подчёркивает, что сама выбирает, как жить и с кем танцевать. Подобное смелое и правильное высказывание звучит свежо на фоне бесконечной критики нейросетей и страхов за будущее человечества.

Banshee — Judith

Жанр: готический кукольный метал.

Молодая американская певица Рейчел Найт, она же Banshee, выпустила мрачный трек, вдохновлённый известным ветхозаветным мифом. В основу композиции легла фигура Юдифи — иудейки, которая пробралась во вражеский лагерь и соблазнила их главаря, после чего казнила его. Этот поступок позволил Юдифи спасти родной город от набегов.

Banshee ожидаемо восхищается её смелостью, называя «ангелом, обнажившим клыки» и описывая известный миф от её лица. Это не типичный гимн женской смелости, а скорее жуткий пересказ, дополненный готической метал-аранжировкой с милым кукольным пением. В особенно эмоциональные моменты Banshee переходит на экстрим-вокал, напоминая грозную гиену. Её контраст между трогательным и пугающим образом отлично укладывается в сюжет песни, описывающей праведницу, которая решила согрешить и тем самым совершила подвиг.

Альбомы

Graham Coxon — Castle Park

© Соцсети Грэма Коксона

Жанр: винтажный брит-рок.

Для кого: для британофилов и поклонников ретроэстетики.

Британский музыкант Грэм Коксон, в первую очередь известный как гитарист бритрок-группы Blur, представил альбом Castle Park, потерявшийся на 15 лет. Артист записал его ещё в 2011-м, но не выпустил, а наткнулся на него только теперь, когда собрался перевыпустить всю свою дискографию. Альбом назван в честь парка, возле которого Коксон рос, да и звучание во многом отсылает именно к той музыке, на которой артист взрослел. Поэтому Castle Park напоминает винтажную открытку из XX века — тёплую и добрую, ведь время сумело сгладить даже самые шероховатые моменты.

Placebo — Placebo Re:Created

© Sergione Infuso - Corbis/Getty Images

Жанр: депрессивный рок.

Для кого: для ностальгирующих по нулевым.

Не менее красивый подарок фанатам и поклонникам британской музыки сделала культовая рок-группа Placebo. Музыканты перевыпустили свой дебютный одноимённый альбом спустя 30 лет после его первоначальной премьеры. По их же словам, они хотели не столько записать пластинку по-новому, сколько представить фанатам её «режиссёрскую версию» из старых записей в современной обработке. При этом содержательно релиз ничем не отличается от оригинала, не считая нескольких свежих ремиксов.

Конечно, если вы не аудиофил, услышать разницу между первой и новой пластинкой будет непросто. Чтобы по достоинству оценить сам замысел и релиз, недостаточно быть и обыкновенным фанатом Placebo. Чтобы увидеть в перевыпуске хоть какой-то смысл, достаточно просто поверить солисту коллектива Брайану Молко и понять: группа сделала это из любви к своему раннему творчеству, а не ради возвращения к более успешным временам своей карьеры. Альбом 30-летней давности был перевыпущен с деликатным отношением к первоисточнику, но если вы так и не поняли, что изменилось, корить себя за это не стоит.

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