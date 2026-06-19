Рэпер обнял, поцеловал и убежал делать деньги

«Обнял, поцеловал» — трек рэпера Whole Lotta Swag из альбома First Day In Therapy, который вышел 10 апреля 2026 года. Песня быстро разошлась по коротким видео, а отдельную жизнь ей дал вирусный ремикс с танцевальным ускорением. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

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Whole Lotta Swag — «Обнял, поцеловал»: текст песни

[Интро: Whole Lotta Swag & Психолог]

— Да это грустно действительно

(Е-е, очень много свэга, 20-26)

Station Audio exclusive

— И сказали про семью…

Как часто вообще вы видитесь?

(FDIT — первый день терапии)

— Как проводите время?

(Первый день терапии… Что?)

— Обнял, поцеловал, убежал просто делать деньги

[Куплет 1: Whole Lotta Swag]

Почему мечты исполнять стало так просто? (Да почему так?)

Неужели все мои труды увидел Господ? (Ай)

Я много молюсь, потому мы звучим как госпел

И заходим на чёрный — у меня не просят пропуск (Go, go, go, go)

Твой кумир — фрик, плюс твой кумир — позер (Ха-ха-ха)

Самоутвердился на фанате — это жалко

Как Педри уже давно выхожу только в основе

И очки ловят отражения целого зала (Вау-вау)

[Предприпев: Whole Lotta Swag]

Так что я обнял, потом поцеловал (Е-е)

Меня там ждут дела — они-они добавят нал (Они добавят нал)

Они добавят боли в мои кости по утрам (По утрам)

Но я умоляю: «Не тоскуй и не скучай»

[Припев: Whole Lotta Swag]

Ведь это того стоит (Того стоит)

Это того стоит (Того стоит)

Это того стоит, да

Это того стоит (Это того стоит)

Это того стоит (Того стоит)

Это того стоит (Того стоит)

Это того стоит, да

Это того стоит (Того стоит)

[Куплет 2: Whole Lotta Swag]

Поменялся или вырос?

Деньги на вкус как Гирос (Ай)

Люди липнут как читос

Я козлик типа Ламина (Ламин… Ламина)

То что прошли — это сильно

Теперь казакуем дико (Казакуем дико)

Несите мне стриплойн

Ведь мои оппы — это рыба (Они рыбы; plugg!)

100к бачей и мы украсим этот клуб

Да я был бы адвокат, но я искал ******** звук (Не судьба)

Что там по учёбе, что теперь там по рублю? (Чё там?)

Симпатичная валюта — может, я её люблю (Ха-ха-ха-ха)

Симпатичная машина — может, я её куплю (Иди сюда)

И мне было плохо долго, но вселенная вернула (Она вернула)

Страшные квартиры, но от них пахнет уютом

И мой братик мог быть рядом, но он выбрал тупо лудить (Да почему так?)

Их культура чё-то врёт — она выглядит нелепо

Хочешь Ваню за бесплатно

Забудь его телегу (Забудь телегу его)

FDIT — терапия интеллекта (Yes, sir)

Этот свэг неизмерим, но абсолютно достоверен (Он достоверен)

И сомнительные схемы — это не друзья для наших (Нам не друзья)

Надо котлету, чтоб откинуть её маме (Да её маме)

Дождись меня, родная, я приду с деньгами

Такому не научат через курсы в Инстаграме* (Вау-вау)

[Предприпев: Whole Lotta Swag]

Так что я обнял, потом поцеловал

Меня там ждут дела — они-они добавят нал (Они добавят нал)

Они добавят боли в мои кости по утрам (По утрам)

Но я умоляю: «Не тоскуй и не скучай» (Skrrt)

[Припев: Whole Lotta Swag]

Ведь это того стоит (Skrrt)

Это того стоит (Стоит)

Это того стоит, да

Это того стоит (Это того стоит)

Это того стоит (Того стоит)

Это того стоит (Того стоит)

Это того стоит, да

Это того стоит (Того стоит)

[Аутро: Whole Lotta Swag]

Поменялся или вырос?

(Это того стоит, да)

(Очень много свэга, да)

(20-26, да)

Ещё мне кажется, что…

(FDIT — первый день терапии)

Я думаю о том, что я почему-то стал очень много злиться на всех вокруг

Я не знаю, чем это объясняется

Возможно, это моя специфическая деятельность

* — запрещён в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской.

Whole Lotta Swag — «Обнял, поцеловал»: история создания

«Обнял, поцеловал» — трек из альбома First Day In Therapy. Пластинка появилась 10 апреля 2026 года на лейбле Frisson. Для Whole Lotta Swag, он же Никита Беляев, этот релиз объединяет разговор о семье, деньгах, усталости, успехе и попытке не развалиться под давлением собственной жизни.

В названии альбома First Day In Therapy уже заложен главный приём релиза: часть треков звучит так, будто артист разговаривает не только со слушателем, но и с психологом. В «Обнял, поцеловал» это слышно с первых секунд: песня начинается с диалога о семье и вопроса о том, как часто герой видится с близкими. Потом терапевтическая сцена резко сменяется припевом про деньги и дела, которые не ждут.

В треке используются плотный бит, короткие вокальные фразы, энергичные повторы и резкие вставки, которые помогают песне быстро цепляться за слух. Аранжировка работает как набор ярких вспышек, из которых легко вырезать фрагмент для ролика. Поэтому «обнял, поцеловал» звучит не только как строчка из песни, но и как готовая формула для мемного видео.

Отдельное место в тексте занимают футбольные отсылки. Строчка про Педри отсылает к полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании. В футболе выражение «выходить в основе» значит попадать в стартовый состав, а не начинать матч на скамейке запасных. В песне эта фраза работает как спортивная бравада: герой подчёркивает, что давно закрепился на своём месте и не ждёт чужого разрешения.

Позже в тексте появляется Ламин. Речь идёт о Ламине Ямале, молодом нападающем «Барселоны» и сборной Испании. В песне артист называет себя «козликом типа Ламина». Здесь работает игра со словом GOAT — Greatest Of All Time, то есть «величайший всех времён». Буквально goat переводится как «козёл», поэтому строчка звучит как шутливая похвала самому себе через образ юной футбольной звезды.

Whole Lotta Swag — «Обнял, поцеловал»: интересные факты

Whole Lotta Swag — псевдоним Никиты Беляева. В его музыке важна тема стремительного подъёма: артист часто говорит о деньгах, статусе, семье, усталости и новых обязанностях. В «Обнял, поцеловал» эта линия снова выходит на первый план: герой буквально убегает «делать деньги», но песня начинается не с понтов, а с разговора о близких.

First Day In Therapy стал одним из самых заметных релизов русского рэпа в 2026 году. В альбом вошли «Обнял, поцеловал», BIG BR, «Хэмильтон», «3М», «Важные слова» и другие треки. В записи также участвовали Veri Reri, Gataski и Сайко. Трек «Обнял, поцеловал» выделился на пластинке коротким припевом и фразой, которую легко вынести в подпись или эдит. Эдит — это короткое фанатское видео с нарезкой кадров, музыкой и эффектным монтажом.

В тексте есть и религиозная отсылка. Whole Lotta Swag говорит, что много молится, поэтому его музыка звучит как госпел. Госпел — это жанр, выросший из церковного хорового пения. В песне это не превращается в буквальную церковную аранжировку, но помогает объяснить интонацию артиста. Он говорит о деньгах и успехе через ощущение благодарности и почти торжественного подъёма.

Whole Lotta Swag — «Обнял, поцеловал»: ремиксы

В сети разошёлся ремикс «Обнял, поцеловал», построенный на мэшапе с Tuesday — танцевальным хитом турецкого диджея Бурака Йетера и американской певицы Данель Сандовал. В таких версиях строчки Whole Lotta Swag соединяют с ускоренным электронным битом и более клубной подачей. Один из роликов с ремиксом под названием «Володя_Свэговый SWAG TEAM» набрал около 1,9 млн просмотров на YouTube. Другие авторы тоже подхватили идею: в сети появились ускоренные и танцевальные версии трека.

Из оригинала взяли самый узнаваемый фрагмент — «обнял, поцеловал», — а затем усилили его танцевальным ритмом и знакомой мелодией Tuesday. Поэтому трек стал удобен для эдитов, футбольных нарезок, мемов и роликов с резким переходом под припев.

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