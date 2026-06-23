Газманов написал «Офицеров» как песню о чести и памяти

«Офицеры» — одна из самых известных патриотических песен Олега Газманова. Композиция вышла в 1993 году и со временем стала одной из главных работ артиста о военной службе, памяти и офицерской чести. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

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Олег Газманов — «Офицеры»: текст песни

Господа офицеры, по натянутым нервам

Я аккордами веры эту песню пою

Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея

Свою грудь подставляет за Россию свою

Тем кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив

Кто карьеры не делал от солдатских кровей

Я пою офицерам, матерей пожалевшим

Возвратив им обратно живых сыновей

Офицеры, офицеры Ваше сердце под прицелом

За Россию и свободу до конца

Офицеры, россияне, пусть свобода в вас сияет

Заставляя в унисон звучать сердца

Господа офицеры, как сберечь вашу веру?

На разрытых могилах ваши души хрипят

Что ж мы, братцы, наделали — не смогли уберечь их

И теперь они вечно в глаза нам глядят

Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах

Позвала их Россия, как бывало не раз

И опять вы уходите, может прямо на небо?

И откуда-то сверху прощаете нас

Так куда ж вы уходите? Может прямо на небо?

И откуда-то сверху прощаете нас

Офицеры, офицеры Ваше сердце под прицелом

За Россию и свободу до конца

Офицеры, россияне, пусть свобода в вас сияет

Заставляя в унисон звучать сердца

Офицеры, офицеры Ваше сердце под прицелом

За Россию и свободу до конца

Офицеры, россияне, пусть свобода в вас сияет

Заставляя в унисон звучать сердца

Олег Газманов — «Офицеры»: история создания

«Офицеры» появились в начале 1990-х, в очень нервное для страны время. Газманов начал работать над композицией на фоне августовского путча 1991 года: тогда группа высокопоставленных советских чиновников, вошедшая в ГКЧП, попыталась отстранить Михаила Горбачёва, ввести чрезвычайное положение и остановить распад СССР. Переворот провалился за несколько дней, усилил позиции Бориса Ельцина и ускорил конец Советского Союза.

В раннем варианте второй куплет был связан с Белым домом и солдатами, погибшими под танками. Позже артист убрал эти строки: по его словам, он почувствовал в них фальшь и решил сделать текст менее привязанным к конкретному политическому эпизоду.

Так песня ушла от прямого отклика на события августа 1991 года и стала шире. В окончательной версии «Офицеры» обращены не к одной ситуации, а к людям, которые прошли службу, войны, потери и тяжёлые решения. Газманов оставил в тексте обращение «господа офицеры» — торжественное и немного старомодное. Оно сразу задаёт интонацию песни: не бытовую, а парадную, почти церемониальную.

Автором текста и музыки выступил сам Олег Газманов. Для артиста это важная личная тема ещё и из-за семейной истории. Родители Газманова прошли войну: отец служил в армии, мать была санитаркой в госпитале, а затем медсестрой. Поэтому военная тема в его песнях связана не только с концертной патриотической риторикой, но и с биографической памятью.

В треке используются маршевый ритм, гитарные аккорды, плотная оркестровая основа и большой хоровой припев. Аранжировка постепенно наращивает масштаб: сначала песня держится на голосе и аккордах, затем становится шире за счёт ударных, духового оттенка и общего подъёма. Такой звук делает «Офицеров» не камерной балладой, а песней для большой сцены.

Олег Газманов — «Офицеры»: интересные факты

«Офицеры» часто называют одной из главных песен Газманова, хотя в его карьере были и более лёгкие эстрадные хиты — «Эскадрон», «Морячка», «Есаул», «Свежий ветер». На их фоне «Офицеры» занимают отдельное место: это не танцевальный номер и не романтическая песня, а торжественная композиция, которую артист много лет исполняет на военных, памятных и праздничных концертах.

У песни есть несколько устойчивых названий в народной памяти. Её часто ищут как «Господа офицеры» — по первой строке припева. Официальное название короче, но именно обращение из припева стало главным опознавательным знаком композиции. Оно легко запоминается и сразу возвращает слушателя к интонации песни.

Олег Газманов — «Офицеры»: клип

У песни есть известные архивные видео и концертные версии 1990-х годов. В них главное место занимает сам Газманов: он поёт «Офицеров» как торжественное обращение, без сложного сюжетного клипа и актёрской истории.

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