«Не бойся ночи»: танцевальный трек стал песней-оберегом

«Ты не бойся ночи» — сингл Enzro, который вышел 15 апреля 2026 года. В песне мягкая романтическая фраза соединяется с танцевальным электронным звучанием, поэтому трек легко ложится в вечерние плейлисты и короткие видео. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

© YouTube-канал Enzro

Enzro — «Ты не бойся ночи»: текст песни

[Припев]

Ты не бойся ночи, ведь я рядом

Я ангелом буду твоим навсегда

Ты не бойся ночи, ведь я рядом

И, не видя, почувствуешь - это я

Ты не бойся ночи, ведь я рядом

Я ангелом буду твоим навсегда

Ты не бойся ночи, ведь я рядом

И, не видя, почувствуешь - это я

[Куплет 1]

Я готов молчать, я готов кричать

Лишь бы ты не вздумала по мне скучать

Только не гаси свет в этой пустоте

Мы уже не те, мы совсем не те

Просто дай мне руку - и засыпай

В этом сером городе построим рай

Мы построили с тобою этот наш мир, наш мир

Среди тысяч лиц друг друга мы с тобой нашли

Доверься мне, родная, и пошли

Ведь от фальши этого мира нас тошнит

[Припев]

Ты не бойся ночи, ведь я рядом

Я ангелом буду твоим навсегда

Ты не бойся ночи, ведь я рядом

И, не видя, почувствуешь - это я

Ты не бойся ночи, ведь я рядом

Я ангелом буду твоим навсегда

Ты не бойся ночи, ведь я рядом

И, не видя, почувствуешь - это я

[Куплет 2]

Сквозь туман и шторм, сквозь дожди и мглу

Я тебя найду, я тебя заберу

Тебе говорили: Он тебя предаст

Но никто из них жизнь за нас не даст

Ну как ты терпишь меня? Такого как есть

В моих шрамах и тайнах - это всё твоя месть

Но чтобы терпеть меня - надо любить

И эту тонкую нить никогда не перерубить

Мы построили с тобою этот наш мир, наш мир

Как в безумном потоке мы друг друга нашли

Доверься мне, родная, и пошли

От этого холодного мира нас тошнит

[Припев]

Ты не бойся ночи, ведь я рядом

Я ангелом буду твоим навсегда

Ты не бойся ночи, ведь я рядом

И, не видя, почувствуешь - это я

Ты не бойся ночи, ведь я рядом

Я ангелом буду твоим навсегда

Ты не бойся ночи, ведь я рядом

И, не видя, почувствуешь - это я

Enzro — «Ты не бойся ночи»: история создания

«Ты не бойся ночи» вышла как отдельный сингл Enzro 15 апреля 2026 года. В создании песни участвовал Cuciuc Mihail: он написал текст и музыку, выступил продюсером и звукорежиссёром. В открытых источниках о нём почти нет биографических сведений. Встречаются данные, что он мог родиться в Молдове. Также известно, что Cuciuc Mihail принял участие в создании других треков Enzro, включая «Она такая» и «Навсегда». У артиста мало биографических деталей, поэтому нельзя исключать, что Enzro — цифровой или нейросетевой проект.

В треке используются ровный танцевальный бит, электронная основа, басовая линия и повторяющийся припев. По звучанию это поп-данс с клубной пульсацией: песня держит спокойный темп, не перегружена деталями и несколько раз возвращает слушателя к главной строчке — «ты не бойся ночи».

Романтический текст здесь подан через электронный ритм, а не через формат медленной баллады. Голос звучит мягко, но бит всё время удерживает движение. За счёт этого композиция не проваливается в тяжёлую драму и остаётся ближе к лёгкому танцевальному треку для ночной дороги, прогулки или вечернего видео.

Enzro — «Ты не бойся ночи»: интересные факты

«Ты не бойся ночи» стала самой заметной песней Enzro в его каталоге. В списке популярных треков артиста рядом с ней стоят «Она такая», «Я буду рядом», «Навсегда», Dusha, «Своим друзьям» и «Вспоминай». Эти названия хорошо показывают территорию проекта: романтические обращения, ночная атмосфера, обещание близости и простые фразы, которые легко вынести в припев.

У песни есть несколько танцевальных версий. В сети можно найти Deep Mix, Elyxo Remix и DJ Ikonnikov Remix. Эти переработки усиливают электронную сторону «Ты не бойся ночи»: бит становится плотнее, припев выходит вперёд быстрее, а мягкая интонация оригинала смещается в сторону клубного звучания.

Клубника изменяет банану: история хита Jony, который случайно покорил мир