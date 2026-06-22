«Не бойся ночи»: танцевальный трек стал песней-оберегом

Enzro — «Ты не бойся ночи»: текст песни, интересные факты, слушать трек
«Ты не бойся ночи» — сингл Enzro, который вышел 15 апреля 2026 года. В песне мягкая романтическая фраза соединяется с танцевальным электронным звучанием, поэтому трек легко ложится в вечерние плейлисты и короткие видео. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.
Enzro — «Ты не бойся ночи»: текст песни
[Припев]
Ты не бойся ночи, ведь я рядом
Я ангелом буду твоим навсегда
Ты не бойся ночи, ведь я рядом
И, не видя, почувствуешь - это я
Ты не бойся ночи, ведь я рядом
Я ангелом буду твоим навсегда
Ты не бойся ночи, ведь я рядом
И, не видя, почувствуешь - это я
[Куплет 1]
Я готов молчать, я готов кричать
Лишь бы ты не вздумала по мне скучать
Только не гаси свет в этой пустоте
Мы уже не те, мы совсем не те
Просто дай мне руку - и засыпай
В этом сером городе построим рай
Мы построили с тобою этот наш мир, наш мир
Среди тысяч лиц друг друга мы с тобой нашли
Доверься мне, родная, и пошли
Ведь от фальши этого мира нас тошнит
[Припев]
Ты не бойся ночи, ведь я рядом
Я ангелом буду твоим навсегда
Ты не бойся ночи, ведь я рядом
И, не видя, почувствуешь - это я
Ты не бойся ночи, ведь я рядом
Я ангелом буду твоим навсегда
Ты не бойся ночи, ведь я рядом
И, не видя, почувствуешь - это я
[Куплет 2]
Сквозь туман и шторм, сквозь дожди и мглу
Я тебя найду, я тебя заберу
Тебе говорили: Он тебя предаст
Но никто из них жизнь за нас не даст
Ну как ты терпишь меня? Такого как есть
В моих шрамах и тайнах - это всё твоя месть
Но чтобы терпеть меня - надо любить
И эту тонкую нить никогда не перерубить
Мы построили с тобою этот наш мир, наш мир
Как в безумном потоке мы друг друга нашли
Доверься мне, родная, и пошли
От этого холодного мира нас тошнит
[Припев]
Ты не бойся ночи, ведь я рядом
Я ангелом буду твоим навсегда
Ты не бойся ночи, ведь я рядом
И, не видя, почувствуешь - это я
Ты не бойся ночи, ведь я рядом
Я ангелом буду твоим навсегда
Ты не бойся ночи, ведь я рядом
И, не видя, почувствуешь - это я
Enzro — «Ты не бойся ночи»: история создания
«Ты не бойся ночи» вышла как отдельный сингл Enzro 15 апреля 2026 года. В создании песни участвовал Cuciuc Mihail: он написал текст и музыку, выступил продюсером и звукорежиссёром. В открытых источниках о нём почти нет биографических сведений. Встречаются данные, что он мог родиться в Молдове. Также известно, что Cuciuc Mihail принял участие в создании других треков Enzro, включая «Она такая» и «Навсегда». У артиста мало биографических деталей, поэтому нельзя исключать, что Enzro — цифровой или нейросетевой проект.
В треке используются ровный танцевальный бит, электронная основа, басовая линия и повторяющийся припев. По звучанию это поп-данс с клубной пульсацией: песня держит спокойный темп, не перегружена деталями и несколько раз возвращает слушателя к главной строчке — «ты не бойся ночи».
Романтический текст здесь подан через электронный ритм, а не через формат медленной баллады. Голос звучит мягко, но бит всё время удерживает движение. За счёт этого композиция не проваливается в тяжёлую драму и остаётся ближе к лёгкому танцевальному треку для ночной дороги, прогулки или вечернего видео.
Enzro — «Ты не бойся ночи»: интересные факты
«Ты не бойся ночи» стала самой заметной песней Enzro в его каталоге. В списке популярных треков артиста рядом с ней стоят «Она такая», «Я буду рядом», «Навсегда», Dusha, «Своим друзьям» и «Вспоминай». Эти названия хорошо показывают территорию проекта: романтические обращения, ночная атмосфера, обещание близости и простые фразы, которые легко вынести в припев.
У песни есть несколько танцевальных версий. В сети можно найти Deep Mix, Elyxo Remix и DJ Ikonnikov Remix. Эти переработки усиливают электронную сторону «Ты не бойся ночи»: бит становится плотнее, припев выходит вперёд быстрее, а мягкая интонация оригинала смещается в сторону клубного звучания.
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