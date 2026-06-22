Гитарист Metallica упал со сцены после травли Тейлор Свифт

Гитарист Metallica Кирк Хэммет упал со сцены во время концерта в Дублине 19 июня. Инцидент произошёл на стадионе Aviva Stadium в момент исполнения песни Seek & Destroy: у края сцены под ногами музыканта провалилось покрытие.

© Соцсети Кирка Хэммета

Поклонники, стоявшие у сцены, помогли Хэммету подняться. Гитарист быстро пришёл в себя и продолжил выступление. Позже он сам прокомментировал произошедшее в соцсетях, подписав видео с падением: «Slip & Destroy» («Поскользнись и уничтожь»), — обыграв название песни.

Падение случилось на фоне скандала, разгоревшегося неделей ранее. На концерте 13 июня на будапештском стадионе Puskás Aréna Хэммет вышел на сцену в футболке с надписью «Taylor Swift Is A CIA Psyop» («Тейлор Свифт — это операция ЦРУ»). Именно эта фраза и возмутила фанатов певицы: она представляла Свифт как часть конспирологического заговора. Фотографии разошлись по соцсетям, и поклонники обрушились на музыканта с критикой. Публично Хэммет на реакцию аудитории не ответил.

Metallica — американская метал-группа, основанная в 1981 году. Она входит в «большую четвёрку» трэш-метала наряду со Slayer, Megadeth и Anthrax и считается одной из самых влиятельных команд в истории рока.

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