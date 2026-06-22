Артём Качер поддержал ИИ в музыке и обвинил коллег в лицемерии

Певец Артём Качер поддержал использование искусственного интеллекта в музыке. Об этом он заявил в шоу «ДаДа — НетНет» Наташи Гасанхановой.

© Соцсети Артёма Качера

По словам артиста, он сам активно применяет нейросети в работе. Качер загружает собственные мелодии в сервис Suno, который аранжирует их и предлагает идеи для дальнейшего творчества. Удачным примером внедрения технологий певец назвал трек Мота и By Индия «Шадэ».

«Я не чморю это всё», — сказал Качер, отметив, что это нынешний тренд. По его мнению, дальше эта тенденция немного спадёт, но уже сейчас она приносит много полезного артистам и слушателям.

Певец признал, что полностью заменить живого исполнителя ИИ пока не способен, так как все наброски, которые он предлагает, требуют доработки. При этом возможности нейросетей, по его словам, растут каждый день. Коллег, публично отрицающих технологии, Качер упрекнул в лицемерии — по его мнению, многие из них сами втайне пользуются ИИ.

Артём Качер — российский певец и рэп-исполнитель. Широкую известность ему принесли участие в телепроектах «Фактор А» и «Голос», а также такие хиты, как «Яд», «Люби меня», «Энергия солнца» и «ДНК».

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