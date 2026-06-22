В память об Оливере Три учредили грант для артистов
Команда погибшего музыканта Оливера Три объявила о создании благотворительного фонда в его честь. Фонд будет поддерживать артистов. Новость появилась на официальной странице исполнителя в соцсетях.
Фонд получил название «Чрезвычайно эпический грант доктора Оливера Три для маленьких гениев» (Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Grant for Baby Geniuses). По словам команды, идея принадлежала самому музыканту и была зафиксирована в его завещании.
«Мы позаботимся о том, чтобы его желание исполнилось и в мире было больше радости, любви и искусства. Это было его последнее желание», — говорится в сообщении команды артиста.
Американский музыкант Оливер Три погиб 14 июня 2026 года. Он стал популярен благодаря хитам Life Goes On, Miss You и Jerk, а также запомнился эпатажным образом — стрижкой «под горшок», яркой одеждой и большими очками. Его вертолёт столкнулся с другим воздушным судном. В катастрофе погибли шесть человек: пятеро находились в одном вертолёте с музыкантом, среди них — аргентинский блогер Gaspi. Пилот второго вертолёта также погиб.
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