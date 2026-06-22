В память об Оливере Три учредили грант для артистов

Команда погибшего музыканта Оливера Три объявила о создании благотворительного фонда в его честь. Фонд будет поддерживать артистов. Новость появилась на официальной странице исполнителя в соцсетях.

© Соцсети Оливера Три

Фонд получил название «Чрезвычайно эпический грант доктора Оливера Три для маленьких гениев» (Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Grant for Baby Geniuses). По словам команды, идея принадлежала самому музыканту и была зафиксирована в его завещании.

«Мы позаботимся о том, чтобы его желание исполнилось и в мире было больше радости, любви и искусства. Это было его последнее желание», — говорится в сообщении команды артиста.

Американский музыкант Оливер Три погиб 14 июня 2026 года. Он стал популярен благодаря хитам Life Goes On, Miss You и Jerk, а также запомнился эпатажным образом — стрижкой «под горшок», яркой одеждой и большими очками. Его вертолёт столкнулся с другим воздушным судном. В катастрофе погибли шесть человек: пятеро находились в одном вертолёте с музыкантом, среди них — аргентинский блогер Gaspi. Пилот второго вертолёта также погиб.

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