«Горько расставаться»: Джонни Марр выставил на аукцион почти 100 гитар

Британский гитарист Джонни Марр выставит на аукцион почти 100 гитар из своей личной коллекции. Торги пройдут на площадке Christie's в Лондоне и Нью-Йорке, лондонский аукцион стартует 19 сентября.

© Соцсети Джонни Марра

Коллекция разбита на 95 лотов. Оценочная стоимость лотов составляет от 1 000 до 150 000 фунтов стерлингов. Вырученные средства музыкант передаст благотворительным организациям — Ассоциации собак-поводырей для слепых и Национальному аутистическому обществу.

Среди ключевых лотов — Rickenbacker 330 Jetglo 1982 года, звучавший на треках The Smiths This Charming Man и What Difference Does It Make. Марр также одалживал этот инструмент Ноэлу Галлахеру для записи дебютного альбома Oasis «Definitely Maybe». На торги также выйдут Telecaster 1984 года, с которым The Smiths выступили на Top Of The Pops, и Gibson Les Paul Standard, использовавшийся на альбоме Meat Is Murder и одолженный Бернарду Самнеру из New Order для песни Regret.

«Мне горько расставаться с этими гитарами, но я хочу, чтобы они перешли к новым людям, которые полюбят их так же, как я», — заявил Марр в официальном заявлении. Его слова приводит издание NME.

Джонни Марр родился в Манчестере. В 1982 году он стал сооснователей группы The Smiths и считается одним из самых влиятельных британских гитаристов своего поколения. Его пятый сольный альбом The Age Of Everything выйдет 2 октября 2026 года.

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