Мадонна раскрыла причины отмены своего биографического фильма

Певица Мадонна рассказала, что её биографический фильм был отменён из-за разногласий со студией Universal Pictures по поводу бюджета.

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По словам артистки, она два года писала сценарий, ещё два года провела в переговорах со студией — обсуждала бюджет и кастинг. Певица настаивала на крупном финансировании, ссылаясь на масштаб своей жизни. Она предложила снять фильм дешевле — в Сербии, — однако Universal отнеслась к идее скептически.

«Одной из их первых реакций было: "Мы не верим, что вы останетесь в Сербии больше четырёх дней"», — рассказала Мадонна журналу Interview.

После срыва сделки платформа Netflix предложила певице снять сериал. Но студия Universal Pictures запретила использовать её сценарий, который артистка сама и создала, потребовав выкупить его по завышенной цене. Поиск новых авторов и шоураннера занял восемь-девять месяцев. В этот период Мадонна обратилась к продюсеру Стюарту Прайсу и начала работу над альбомом Confessions II — продолжением пластинки 2005 года. Выход релиза запланирован на 3 июля 2026 года.

Universal Pictures анонсировала байопик Мадонны ещё в 2020 году. Главную роль должна была исполнить Джулия Гарнер, известная по фильму «Орудия». В 2023 году проект закрыли, а в мае 2025-го певица сообщила о сотрудничестве с Шоном Леви. Сейчас идёт работа над автобиографическим сериалом для Netflix. При этом Гарнер ранее намекала в видео для W Magazine, что по-прежнему участвует в проекте.

Мадонна — американская певица, автор песен, актриса и продюсер, одна из самых влиятельных фигур в мировой поп-культуре. Среди её известных песен — Like a Prayer, La Isla Bonita, Material Girl и многие другие. За свою карьеру она не раз меняла музыкальные стили и имидж, задавая тренды на десятилетия. Мадонна также известна провокационными клипами и выступлениями, которые не раз вызывали общественный резонанс.

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