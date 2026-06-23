В Москве пройдёт концерт-алгорейв с превращением кода в музыку

27 июня 2026 года в московском Музее криптографии состоится концерт-алгорейв «Взламывая звук». Он начнётся в 18:00.

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На концерте музыканты будут писать код прямо во время выступления. Процесс программирования — лайвкодинг — будут транслировать на экраны, и он станет частью шоу. Алгоритмы будут превращаться в живой звук на глазах у зрителей.

В программе три выступления. Саунд-артистка из Мурманска Анна Пряхина исполнит лайвкодинг-сессию на эзотерическом языке программирования Orca — он придуман специально для лайв-выступлений, а не для работы. Петербургский проект TEK-95 продюсера и диджея Данилы Филатова на концерте совместит нейросетевые инструменты с электронными музыкальными инструментами. А московский дуэт лайвкодера Trophallaxis и музыканта, исследователя Егора Ефремова будет использовать криптографические алгоритмы, чтобы управлять синтезаторами и драм-машинами в реальном времени.

Концерт пройдёт в рамках выставки «Ключ к доверию» о безопасности в эпоху высоких технологий. Вход бесплатный, требуется предварительная регистрация.

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