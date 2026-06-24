Куртукова, Чеботина и Ёлка: чем удивят «Алые паруса»

«Алые паруса — 2026» пройдут в Санкт-Петербурге 27 июня и продолжатся в ночь на 28 июня. Для выпускников это главный праздник лета, но для тех, кто хочет увидеть торжество со стороны, праздник становится приключением среди баррикад и ограничений. На Дворцовую площадь пустят не всех, лучшие места у Невы займут заранее, а часть мостов, набережных и улиц перекроют. «Рамблер» рассказывает, когда начнётся праздник, возможно ли попасть на «Алые паруса», где увидеть бриг «Россия», какие ограничения введут в центре Петербурга и что взять с собой.

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Главное коротко

«Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге пройдут вечером 27 июня и ночью 28 июня. Концерт для выпускников состоится на Дворцовой площади, а после него зрители увидят световое и пиротехническое шоу на Неве и проход брига «Россия» под алыми парусами.

Главное, что нужно знать заранее:

концерт на Дворцовой площади — только по персональным приглашениям;

приглашения получают не только отличники: доступ оформляют для рядовых выпускников, родителей или законных представителей и педагогов через школы;

туристы и жители города без приглашений не попадут на Дворцовую, но могут смотреть шоу с разрешённых участков у Невы или по трансляции;

трансляция начнётся 27 июня в 22:00 на сайте и в эфире Пятого канала;

бриг «Россия» появится после полуночи, ориентировочно около 00:40;

лучшие точки у воды занимают заранее, иногда уже за несколько часов;

центральные набережные, мосты и подходы к Неве частично перекроют;

метро в ночь с 27 на 28 июня будет работать без перерыва, но отдельные станции будут закрыты;

алкоголь в магазинах не будут продавать с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня.

История и значение праздника

«Алые паруса» — главный праздник выпускников в Санкт-Петербурге и одно из самых знаковых событий белых ночей. Ежегодно Северная столица превращает школьный выпускной в большое шоу: концерт на Дворцовой площади, световое и пиротехническое представление на Неве и проход брига с алыми парусами.

Символика праздника связана с повестью Александра Грина «Алые паруса». В ней алые паруса становятся знаком мечты, надежды и веры, что чудо можно приблизить своими руками. Поэтому праздник так хорошо подходит выпускникам: он говорит не только о конце школы, но и о начале новой жизни.

Впервые «Алые паруса» прошли в Ленинграде в 1968 году. Позже традиция прервалась, а в 2005 году праздник возродили. С тех пор он стал одним из главных летних событий Петербурга и собирает не только выпускников, но и туристов, которые хотят увидеть шоу хотя бы со стороны или по трансляции.

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Дата, программа и артисты «Алых парусов — 2026»

Дата проведения «Алых парусов» в 2026 году — 27 июня. Основные события начнутся вечером в субботу и продолжатся ночью 28 июня.

Ориентировочное расписание такое:

20:00 — сбор гостей на Дворцовой площади и молодёжная программа;

22:00 — официальное открытие, поздравления и начало основной концертной части;

22:10–00:40 — концертная программа с участием приглашённых артистов;

00:40–01:30 — световое и пиротехническое шоу на Неве и проход брига «Россия»;

01:40–04:00 — продолжение концерта на Дворцовой площади.

Молодёжная программа — это ранний блок, который начинается до официального открытия. В него вошли победители кастинга творческой молодёжи: среди участников в номинации «Песня» заявлены Андрей Борисовский, выступающий как Y3Y, Валерия Дорошина, известная как Любаня, Валентин Егоров, или VAL, Олег Крикун, коллектив «Ритмы Петербурга» и сводный хор «Алые паруса».

Основная концертная часть начнётся после официального открытия. На Дворцовой площади выступят певицы Ёлка, фолк-икона Татьяна Куртукова, Люся Чеботина и Алёна Свиридова, известная хитом «Розовый фламинго», диджейский проект Filatov & Karas, рок-команда Tritia, актриса Юлия Пересильд и её группа «Мандрагора», эстрадный хор HOR, музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, казахстанский исполнитель Alex Lim, а также Григорий Мирошниченко — участник шоу «Две звезды. Отцы и дети» и младший сын Алёны Свиридовой.

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Татьяна Куртукова

Тема торжества в этом году — «Город мечтателей». Концерт построен как история о взрослении и выборе пути: в декорациях используют образы города, школы, дороги и корабля. Программа делится на смысловые блоки, например «Школьная история», «Мечтай и сделай» и «Всё получится. Вперёд к мечте». Через них организаторы показывают путь выпускника от школьных лет к новой жизни.

Антон Лаврентьев и хор HOR откроют вечер. Юлия Пересильд и «Мандрагора» выступят в блоке «Мечтай и сделай». Алёна Свиридова и Григорий Мирошниченко исполнят песни, знакомые разным поколениям слушателей. Хедлайнером вечера станет Ёлка: она выступит в финальном смысловом блоке «Всё получится. Вперёд к мечте», посвящённом вере в себя.

Ведущими праздника станут певица Юлианна Караулова, музыкант и телеведущий Вячеслав Макаров, актриса Дарья Александрова, а также актёры Ника Здорик и Сергей Городничий, знакомые зрителям по сериалу «Ландыши». При этом некоторые ведущие появятся не только в разговорных связках, но и в музыкальных номерах. Ника Здорик, Сергей Городничий и хор HOR исполнят микс песен из сериала «Ландыши», а завершающим номером основной концертной части станет совместное выступление Антона Лаврентьева, Юлианны Карауловой, Вячеслава Макарова, Ники Здорик и хора HOR.

После концертной части выпускники увидят главное ночное зрелище: бриг «Россия» выйдет в акваторию Невы под музыку, световые эффекты, пиротехнику и фейерверки. Шоу сконцентрировано вокруг движения корабля, подсветки, музыкального сопровождения и залпов над водой. Кульминацией станет проход брига под алыми парусами у Дворцового моста и Дворцовой набережной.

Состав позднего концертного блока после 01:40 организаторы пока подробно не раскрывали.

Как попасть на «Алые паруса — 2026»

Концертная часть «Алых парусов» закрыта для обычных зрителей: туда проходят по приглашениям через специальные пропускные пункты.

Приглашения получают не только отличники и обладатели медалей. На праздник также позовут рядовых выпускников петербургских школ, педагогов, а также родителей или законных представителей. Оформлением приглашений занимаются образовательные учреждения, поэтому выпускнику нужно уточнять порядок получения приглашения в своей школе. Сделать это стоит до 24–25 июня.

Открытой регистрации для всех желающих нет. В свободную продажу такие билеты тоже не поступают. Если в интернете предлагают купить «официальный билет» на Дворцовую площадь, это мошенничество: пройти на закрытую площадку по случайно купленному бланку не получится.

Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти в возрасте от 18 до 45 лет также могут попасть на праздник в качестве волонтёров, но набор в 2026 году уже завершён. Обычно подача волонтёрских заявок начинается 19 мая и заканчивается ровно через месяц. Среди обязанностей волонтёров — проверка приглашений и помощь техникам, организующим шоу на воде.

© Артем Пряхин/РИА Новости

Где смотреть «Алые паруса — 2026» бесплатно

Самый спокойный способ увидеть шоу, не выходя из дома, — онлайн-трансляция. В 2026 году она начнётся 27 июня в 22:00 на сайте и в телеэфире Пятого канала.

Если хочется увидеть бриг «Россия» вживую, нужно выбирать место у Невы. Сам корабль швартуется у набережной Лейтенанта Шмидта, а затем выходит на маршрут. В праздничную ночь бриг стартует у Сенатской площади, проходит под разведённым Дворцовым мостом, следует вдоль Дворцовой набережной, разворачивается на 360 градусов у Зимней канавки, идёт к Троицкому мосту и возвращается обратно вдоль Дворцовой набережной.

Самые эффектные точки для наблюдения — рядом с Дворцовым мостом, Дворцовой набережной, Зимней канавкой, Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью. Но именно там чаще всего действуют ограничения, стоят ограждения, размещается техника и собирается самая плотная толпа.

Для бесплатного просмотра можно рассматривать более дальние варианты:

Благовещенский мост — дальняя, но рабочая точка для тех, кому важнее увидеть общее шоу и салют, чем рассмотреть бриг вблизи;

Набережную Лейтенанта Шмидта — там можно смотреть за обстановкой вокруг стоянки и выхода корабля, но доступные участки лучше выбирать вне зон монтажа и временных ограждений;

удалённые участки Васильевского острова у Невы — вид на бриг будет хуже, зато выше шанс не оказаться в давке;

более дальние точки у Невы, откуда лучше видны огни и фейерверки, чем сам корабль.

Идеального бесплатного места без толпы не бывает. Если цель — именно бриг, приходите не позже 17:00–18:00: к вечеру подходы к удачным точкам заполняются, а часть маршрутов и набережных начинают перекрывать. Если важнее салют, музыка и атмосфера, выберите более дальнюю точку, но план «подойти к воде за полчаса» едва ли окажется надёжным.

© Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Как попасть на репетицию «Алых парусов»

Репетиция «Алых парусов — 2026» — хороший вариант для тех, кто хочет увидеть бриг без главной праздничной толпы. В этом году были запланированы три основных ночных прогона:

ночь с 11 на 12 июня — первая репетиция;

ночь с 12 на 13 июня — вторая репетиция;

ночь с 23 на 24 июня — третья репетиция;

ночь с 26 на 27 июня — генеральная репетиция.

На первых репетициях команда отрабатывает движение корабля, синхронизацию с разводкой мостов и технические детали. Генеральная репетиция ближе всего к основному шоу: на ней могут включать световые эффекты и распускать паруса.

Отдельных билетов на репетицию не нужно. Смотреть её можно с открытых участков набережных, которые не закрыты для подготовки праздника. Хотя это не полноценное празднование, всё равно могут возникнуть трудности: мосты разводят по специальному графику, движение ограничивают, часть подходов к воде перекрывают, а полноценного салюта может не быть.

На репетицию тоже лучше приходить заранее — хотя бы за 1–2 часа до начала прохода брига. Удобнее выбрать сразу несколько точек у Невы, не ехать в центр на машине, взять тёплую одежду, воду и пауэрбанк, а также заранее решить, как возвращаться домой ночью.

Транспорт, перекрытия и алкоголь

На машине в центр в ночь «Алых парусов» ехать не стоит. Перекрытия затронут Дворцовый и Троицкий мосты, Дворцовую площадь, Адмиралтейскую и Дворцовую набережные, Сенатскую площадь, Университетскую набережную, Биржевую площадь, участки Васильевского острова, Петроградской стороны и другие улицы рядом с Невой.

Метро в ночь с 27 на 28 июня не будет закрыто. Поезда будут ходить каждые 10 минут. Но не все вестибюли будут доступны: закрыты будут «Фрунзенская», «Парк Победы», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и второй вестибюль станции «Зенит».

Ночные автобусы и троллейбус будут работать по ночному расписанию, но уехать сразу и без ожидания не получится. По городу будут курсировать 10 маршрутов с интервалом около 30 минут. Если метро подходит по направлению, лучше считать его основным вариантом, а автобус или троллейбус — запасным.

Ночные маршруты:

троллейбус № 23 — от станции метро «Старая Деревня» до Арцеуловской аллеи;

троллейбус № 46 — от троллейбусного парка № 1 до железнодорожной платформы Сергиево;

автобус № 4 — от автобусной станции «Река Оккервиль» до Уткиной Заводи;

автобус № 102 — от автобусной станции «Проспект Культуры» до станции метро «Проспект Большевиков»;

автобус № 120 — от Лахтинского Разлива до ЖК «Юнтолово»;

автобус № 190 — от Звёздной улицы до посёлка Шушары, Вишерской улицы;

автобус № 193 — от проспекта Культуры до ЖК «Цветной город»;

автобус № 221 — от Аэродромной улицы до Северного кладбища;

автобус № 239 — от ТЦ «Мега-Дыбенко» до улицы Адмирала Трибуца у Петергофского шоссе;

автобус № 263 — от Двинской улицы до улицы Пилотов, 61.

Алкоголь в магазинах не будут продавать с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня. Запрет касается розничной продажи: магазины, супермаркеты и обычные торговые точки спиртное не продадут. В кафе, барах и ресторанах ограничение не действует.

Приносить алкоголь с собой на праздник не стоит. В зонах досмотра его изымут, а со стеклянной тарой, открытыми бутылками и другими запрещёнными предметами могут не пропустить к площадке или к закрытым участкам праздника.

Что взять с собой на «Алые паруса»

Если вы идёте на «Алые паруса» в центр, берите только то, что действительно нужно:

документы;

телефон и пауэрбанк;

воду;

небольшой перекус;

дождевик;

тёплый слой одежды на ночь;

удобную обувь;

наличные на всякий случай;

офлайн-карту центра.

Выпускникам стоит взять приглашение и документ, а лишние вещи оставить дома: большие сумки усложнят досмотр. Туристам лучше заранее сохранить маршрут до метро и выбрать место встречи на случай, если компания разделится в толпе.

С детьми лучше не идти в самую плотную зону у Невы: там сложно двигаться, плохо работает связь и трудно быстро выйти из толпы. Если всё же планируете семейный визит, заранее договоритесь о месте встречи и положите ребёнку в карман записку с телефоном взрослого.

© Serge Fedoseev/Russian Look/www.globallookpress.com

Лучшие платные варианты просмотра

Помимо бесплатных точек у Невы, можно рассмотреть рестораны с видом на акваторию, прогулочные теплоходы, отели и апартаменты рядом с маршрутом брига. Такой вариант удобен тем, кто приезжает в Санкт-Петербург специально ради праздника и хочет заранее продумать вечер.

Но бронировать нужно внимательно. У ресторана может быть вид на Неву, но не на участок маршрута брига. У отеля может быть красивое описание, но окна конкретного номера будут выходить во двор. У теплохода может измениться маршрут из-за ограничений в акватории.

Перед оплатой стоит уточнить:

видна ли с места именно акватория праздника;

входит ли просмотр шоу в стоимость;

можно ли будет выйти после полуночи;

как добраться обратно с учётом перекрытий;

что будет при изменении маршрута или погодных условий.

Главное об «Алых парусах — 2026»

«Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге пройдут 27 июня и продолжатся ночью 28 июня. Выпускники смогут попасть на Дворцовую площадь по приглашениям, а все остальные — смотреть шоу по трансляции или искать разрешённые точки обзора у Невы.

Лучше не откладывать подготовку на последний момент: заранее проверьте приглашение, выберите точку просмотра, сохраните маршрут до метро, зарядите телефон и не рассчитывайте на машину в центре. Тогда праздник выпускников в Санкт-Петербурге останется красивой белой ночью с бригом под алыми парусами, а не ночной прогулкой от одного перекрытия к другому.

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