Бузова снялась топлес в доме Майкла Джексона

Ольга Бузова в своём блоге вернулась к истории съёмок клипа «Хит-парад»: ролик снимали в августе 2017 года в Лос-Анджелесе, в особняке, который раньше принадлежал Майклу Джексону.

© Соцсети Ольги Бузовой

Поводом для публикации стал выход байопика «Майкл» о Майкле Джексоне. На волне интереса к его наследию Бузова вспомнила историю выбора локации для своего ролика. О том, что дом принадлежал Джексону, певице рассказал режиссёр прямо на съёмках.

К посту она прикрепила архивное видео и пять закулисных фото. Певица также высказалась о значимости Джексона: «Он король поп-музыки, и нет смысла отрицать это. Его влияние на артистов, на звучание и весь шоу-бизнес огромное!» В финале поста Бузова призвала фанатов пересмотреть клип «Хит-парад».

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Ольга Бузова представила песню «Хит-парад» в 2017-м. В том же году она выпустила на неё музыкальное видео. В нём она появляется не только в элегантном белом платье, но и топлес.

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