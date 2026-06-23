Люся Чеботина раскрыла, как относится к хейтерам

Певица Люся Чеботина в шоу «Импровизаторы» на НТВ призналась, что хейтеры её больше не задевают.

© Соцсети Люси Чеботиной

Ведущие поинтересовались, кто же всё-таки способен вывести её из себя. Исполнительница ответила, что таких людей практически не осталось. К безработным и маргинальным слоям населения она относится с умилением, а вовсе не с раздражением. Единственное, что действительно выбивает её из колеи, — это опоздания, касающиеся рабочих процессов.

Особое внимание певица уделила растиражированному в сети запросу «Люся Чеботина мечтает быть как Прохор Шаляпин». «Это значит не работать, лежать на Мальдивах и ни в чём себе не отказывать», — расшифровала она. А вот о самом Прохоре высказалась очень тепло: «Прохор, на самом деле, очень хороший, классный, весёлый парень, ещё и талантливый. Мы тебя очень сильно любим».

Ранее Чеботина уже затрагивала тему нападок на своё творчество. В своих соцсетях она отмечала, что травля — это изнанка известности, через которую проходили Мэрилин Монро, Людмила Гурченко, Фредди Меркьюри и многие другие звёзды.

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