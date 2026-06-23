Мадонна рассказала, как совместный трек с дочерью исцелил их отношения

Мадонна рассказала о семейном эпизоде, который стал важным для её новой музыки: дочь певицы Лурдес Мария Чикконе-Леон захотела поработать с ней над треком.

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«Она сама подошла ко мне с идеей написать песню вместе — как способ исцелить наши отношения», — сказала певица. По её словам, этот шаг дочери оказался важным не только для семьи, но и для творчества. «Это был очень важный момент, который укрепил во мне понимание: сейчас время делать эту пластинку», — рассказала Мадонна Interview magazine.

Над новым лонгплеем артистка работала с продюсером Стюартом Прайсом — он создавал культовый Confessions on a Dance Floor (2005). Релиз продолжения под названием Confessions II намечен на 3 июля 2026 года.

Лурдес Мария Чикконе-Леон — 29-летняя дочь Мадонны от фитнес-тренера Карлоса Леона. Она строит карьеру как модель, музыкант и исполнитель.

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