«Вся мошонка на виду» : Зверев жёстко прошёлся по нарядам певиц

Шоумен Сергей Зверев раскритиковал артисток, которые выходят на сцену в слишком откровенных нарядах. По его словам, некоторые костюмы выглядят не эффектно, а вульгарно.

© Соцсети Сергея Зверева

Зверев заявил, что у ряда исполнительниц сценические образы держатся буквально на «ниточке» и декоративных деталях. Особенно шоумена возмутили ситуации, когда артистки выступают в полном «угаре». Конкретных имён исполнительниц, чей внешний вид его не устроил, он не назвал.

Когда выходит и у неё вся мошонка на виду — а что хорошего-то? Ну это невозможно! У нас так обнаглели, что здесь [на лобке] вот такая ниточка, а здесь [на груди] — цветочек. А вот эта ниточка завернулась и половина пирога вывалилась.

О сценических костюмах артисток Зверев высказался в подкасте «Переговорка».

Зверев также вспомнил, как Алла Пугачёва вдохновила его на занятия музыкой. По словам шоумена, он много лет работал с певицей как личный стилист, а затем начал выходить на сцену во время её концертов.

Зверев рассказывал, что появлялся перед финальной песней Пугачёвой и вместе с ней делал отдельный номер. Тогда у него уже была композиция «Мой снежный мальчик», а публика хорошо принимала его выступления. По словам шоумена, именно Пугачёва решила, что ему стоит петь.

Шоумен также называл Пугачёву сильной и яркой артисткой, которая умеет вдохновлять окружающих. Кроме того, Зверев заявил, что никогда не считал её брак с Филиппом Киркоровым фиктивным: по его словам, он видел между артистами полноценные семейные и дружеские отношения.

Сергей Зверев — российский стилист, шоумен, телеведущий и певец. В разные годы он работал с артистами эстрады, участвовал в телепроектах и выпускал собственные песни, среди которых «Алла», «Мой снежный мальчик» и другие композиции.

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