Инстасамка покорила Эверест

«Эверест» — сингл Инстасамки, который вышел 11 июня 2026 года на лейблах Rocket Records и NaMneCash Music. В треке артистка снова собирает вокруг себя привычный набор роскоши, денег, брендов, курортов и уверенности в собственном «вечном прайме». «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

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Instasamka — «Эверест»: текст песни

[Интро]

И это мой вечный прайм

И это мой вечный прайм (А)

[Куплет 1]

Приехала в Монако, чтобы выгулять собаку

Сидела на ногтях весь день — пипец, я работяга

Мой байер ночью ищет для меня Баленсиагу

My honey знает: я люблю хрустящую бумагу

Я выбрала бабло, а не учиться на юрфаке

Мой real ************* водит только Kawasaki

Ем острое на острове: унаги и васаби —

Это тихая роскошь с долбящими басами

[Предприпев]

И это мой вечный прайм

Если на фоне горы — то я выше, чем гора

Если я в океане — то он не поймёт меня

Если буду гореть — я буду горячей огня

[Припев]

Гора Эверест на фоне меня —

Это *****, зай, это *****

Гора Эверест на фоне меня —

Это *****, зай, это *****(А)

[Куплет 2]

Я цокаю по центру в высоченных каблуках

Звеню браслетом Bulgari и Cartier на руках

Я как Соболенко уничтожаю в Лужниках —

Теперь каждый лейбл меня носит на руках

Я жарю свою попу в разных уголках планеты

Ни разу не встречала *****, что меня *******

Эй, детка, не мешайся — вали загорать на дачу

Меня преследует только бабло и удача

[Предприпев]

И это мой вечный прайм

Если на фоне горы — то я выше, чем гора

Если я в океане — то он не поймёт меня

Если буду гореть — я буду горячей огня

[Припев]

Гора Эверест на фоне меня —

Это *****, зай, это *****

Гора Эверест на фоне меня —

Это *****, зай, это *****

Instasamka — «Эверест»: история создания

«Эверест» вышел как отдельный сингл Инстасамки 11 июня 2026 года. Над песней работал Олег Еропкин — муж артистки, продюсер и музыкант, более известный как Moneyken. В роликах к релизу он также представлял трек под продюсерским именем Realmoneyken.

Для Инстасамки такая творческая связка привычна. Moneyken много лет работает рядом с артисткой и участвовал в создании её заметных релизов, включая «За деньги да», «Отключаю телефон», «Пампим нефть» и другие песни. В «Эвересте» эта формула сохраняется: короткий трек, плотный бас, броский припев и несколько строк, которые легко уходят в цитаты.

В треке используются тяжёлый электронный бит, низкий бас, резкие синтезаторные акценты и нарочито уверенная вокальная подача. Аранжировка держится на давящей клубной пульсации и почти не даёт пауз. Голос Инстасамки звучит поверх бита как серия коротких деклараций: артистка перечисляет дорогие марки, курорты, деньги и собственные победы.

В тексте появляются Монако, Balenciaga, Kawasaki, Bulgari, Cartier, унаги и васаби. Эти детали работают как привычный для Инстасамки каталог красивой жизни: дорогая одежда, украшения, поездки, еда и демонстративная независимость.

В тексте также появляется строка: «Я, как Соболенко, уничтожаю в Лужниках». Речь идёт об Арине Соболенко — белорусской теннисистке, первой ракетке мира и четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема». Она выигрывала Australian Open в 2023 и 2024 годах, а также US Open в 2024 и 2025 годах.

Instasamka — «Эверест»: интересные факты

Название «Эверест» напрямую обыгрывается в припеве. Инстасамка сравнивает себя с самой высокой горой мира и строит вокруг этого образа очередную декларацию превосходства. Такой приём хорошо ложится в её артистический образ: в песнях артистка часто говорит о деньгах, статусе, роскоши и собственной недосягаемости.

Фраза «вечный прайм» стала одним из главных крючков трека. Прайм — это период максимальной формы, когда артист, спортсмен или публичный человек находится на пике возможностей. В «Эвересте» Инстасамка использует слово как лозунг, провозглашающий её величие.

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