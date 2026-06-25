От детских хитов до взрослых скандалов: как Mia Boyka пришла к успеху

Mia Boyka, она же Мария Бойко, начинала с каверов, волос синего цвета и хитов для детских утренников, а потом оказалась в центре сразу нескольких громких скандалов. «Рамблер» рассказывает, как Бойко прошла путь от кастинга к продюсеру T-Killah до самостоятельной карьеры, вирусных хитов и шумных дискуссий, которые преследуют её почти так же настойчиво, как собственные припевы.

© Соцсети артистки

Главные хиты Мии Бойки

Детство и юность

Мария Бойко родилась в Кингисеппе, а росла в деревне Ленинградской области, где жизнь была устроена просто, строго и без разговоров о самореализации. В семье было пятеро детей, и будущая артистка, как старшая, быстро получила должность младшего взрослого — неоплачиваемую, но ответственную.

© Соцсети Мии Бойко

В интервью Hello! в 2023 году Бойко рассказывала, что училась не в православной, как иногда пишут, а в протестантской школе. Требования были жёсткими, отношения с одноклассницами — отдельным испытанием.

Помню, как шла зимой на урок английского из одного корпуса в другой и меня по дороге закидали снежками. Шапка слетела, губа разбита, тетрадки и учебники намокли… Поэтому я школьные годы не люблю вспоминать и не скучаю по школе. Но при этом я понимаю, что, будь у меня тогда всё хорошо, я так и осталась бы в деревне.

К девятому классу Бойко уже говорила родителям, что уедет. Сначала семья рассматривала обучение в Эстонии: деревня находилась у границы и этому маршруту следовали большинство сверстниц артистки. Но друг рассказал Бойко о факультете бизнеса «Капитаны» при Плехановском университете. Чтобы туда попасть, нужно было пройти трёхдневный отборочный лагерь. Будущая артистка договорилась с родителями: если не пройдёт, пойдёт учиться на парикмахера. Она уже тогда понимала, что будет вгрызаться в этот шанс: другого выхода из деревни могло не быть. Эксперимент удался: Бойко поступила на бюджет и уехала покорять столицу, оставив ненавистников и их снежки с носом.

Карьера

Знакомство с T-Killah и первые хиты

В Москве Бойко не сразу вышла к публике с синими волосами и песнями, которые поселялись в голове на правах незваных жильцов. Сначала всё выглядело скромнее: Плехановский университет, каверы, соцсети и телефон, который для новых артистов давно стал отдельным отделом кадров.

В интервью PeopleTalk в 2022 году Бойко рассказывала, что подписчики прислали ей информацию о кастинге у Александра Тарасова, более известного как продюсер и артист T-Killah. Музыкант искал бэк-вокалистку. Бойко пришла через условный служебный вход, но разговор быстро свернул к сольной карьере.

© Соцсети Мии Бойко

В интервью Hello! Бойко описывала эту историю немного иначе. По её словам, на четвёртом курсе T-Killah вышел на неё сам после ролика в интернете и предложил стать её продюсером. Сначала исполнительница представляла себя рэп-артисткой. Они записали несколько песен, но слушатели встретили их без восторга. Тогда же закрепился и псевдоним Mia Boyka: паспортная Мария Бойко получила более международную вывеску, где имя стало короче, а фамилия — чуть сценичнее.

Ситуация изменилась 1 октября 2019 года, когда вышел сингл «Ананас Адидас». По воспоминаниям, которыми певица поделилась с онлайн-изданием Hello!, T-Killah заметил, что песня понравилась молодой аудитории. Именно продюсер предложил двигаться к детям, коротким видео и припевам, которые немедленно въедаются в мозг.

Помню, как он забежал на студию и сказал: «Я понял: нам надо делать музыку для детей! Давай иди снимай тик-токи!» Я сначала возмутилась: «Какие дети? Я серьёзный артист!» А потом мы ещё раз поговорили, обсудили и… я пошла снимать видосики. Мы были первыми, кто решил делать музыку специально для детей, потом эту волну подхватили и другие.

Успех, Forbes и разрыв с продюсером

После «Ананас Адидас» проект Mia Boyka быстро вышел из разряда интернет-курьёзов. Были записаны и выпущены «Мама не в курсе», «Дикая ламба», «Пикачу» и другие треки, которые особенно охотно подхватывала детская аудитория. Это была публика без привычки писать рецензии, зато с важным преимуществом: если припев ей нравился, о нём вскоре узнавали родители, соседи и весь автобус. В 2022 году Бойко и её синяя шевелюра одержали новую победу: Forbes включил певицу в рейтинг «30 до 30» в категории «Музыка».

К 2024 году история Бойко и Тарасова подошла к стадии, когда в творческом союзе начинают громко звучать слова «контракт», «права» и «сумма». В марте стало известно, что певица прекратила сотрудничество с продюсером. В шоу «Неформат» Бойко рассказывала, что для разрыва контракта ей требовалось выплатить Тарасову до 150 миллионов рублей. Без этого артистка не смогла бы выступать под псевдонимом и исполнять свои треки. Здесь история уже меньше напоминала музыку и больше — переговоры у нотариуса, только с микрофоном на столе.

© Соцсети Мии Бойко

Тарасов отвечал иначе. В комментарии Газете.Ru он заявлял, что не запрещал Бойко использовать имя Mia Boyka и исполнять старые песни, хотя права на треки до 2024 года принадлежали ему и лейблу. Позже ЮрКисс говорил, что договорился с T-Killah о переходе Бойко на Rocket Records за 30 миллионов рублей.

После T-Killah: народный альбом и новые хиты

После разрыва с T-Killah Бойко пришлось доказывать, что Mia Boyka существует не только в старой продюсерской конструкции. Артистка решилась на творческий эксперимент и выпустила «Народный альбом» с фолк-мотивами, кавером на «Любэ» и Московским казачьим хором. Синие волосы, долго служившие фирменной вывеской проекта, уступили место более естественным оттенкам.

Релиз не превратил молодую певицу в новую Татьяну Куртукову, и Бойко снова изменила стиль. В августе 2025 года она вместе с Sabi выпустила трек «Базовый минимум» и взяла курс на подчёркнуто женский, капризный и финансово целеустремлённый образ. Романтика здесь проходила обязательную проверку кошельком: любовь, уважение и объятия без повода шли в одном списке со статусом, дорогими ресторанами и готовностью мужчины не просто ухаживать, а подтверждать чувства широкими материальными жестами. Одни услышали в этом иронию и гротеск, другие — гимн меркантильности, где свидание подозрительно напоминало собеседование на должность щедрого партнёра.

Пик популярности песни пришёлся на октябрь 2025 года: тогда фразу «базовый минимум» использовали в соцсетях свыше 240 тысяч раз. Так песня стала не только хитом соцсетей, но и бытовым выражением для жарких дискуссий о любви, деньгах и списке требований, который хочется заверить у нотариуса.

В «Экспонате» та же маска стала ещё наглее. Героиня уже не просто ждала красивых поступков, а прямо объявляла себя драгоценным объектом: ею нужно любоваться, её нужно носить на руках, вокруг неё следует вести себя как в музее, только без скидки для студентов. Поэтому песня снова разделила слушателей: одни видели в ней трек про самооценку и поп-иронию, другие — витринную женственность, где любовь окончательно превратилась в торг у витрины ГУМа.

© Соцсети Мии Бойко

Раздражение публики, объявившей «Экспонат» личным врагом, не загасило интерес к песне, а наоборот, подбросило дров в огонь. Когда спустя месяц после премьеры Бойко похвасталась, что композиция попала в мировой чарт Genius наряду с треками Эминема и Дрейка, об «Экспонате» узнали даже те, кто обходил стороной музеи, чарты и музыкальные паблики. Genius — это сайт, на котором публикуются тексты и интерпретации песен. Попадание «Экспоната» в этот чарт говорит об огромном интересе публики именно к тексту, вызвавшему такие противоречивые дискуссии.

Особенно заметным спор вокруг новых песен стал на фоне политической активности артистки. В декабре 2025 года Бойко выступила в Госдуме с предложением создать комитет, который отсекал бы «деструктивные песни» и не допускал их в эфир. При этом артистка отказалась от слова «цензура» и заявила, что просто надеется на появление «здорового и позитивного музыкального пространства». Формулировка звучала чинно, но публика заметила комический эффект: певица, чьи собственные припевы доводят часть интернета до белого каления, вышла проверять чужие песни на пользу обществу.

Скандалы с участием Mia Boyka

Главный скандал в биографии артистки начался как детский утренник и закончился национальной дискуссией о праве взрослого человека открывать рот. В августе 2024 года на концерте в Надыме к Бойке вывели девочку в маске кошки: она потерялась и искала маму. Артистка стала расспрашивать ребёнка о квадроберстве — молодёжной субкультуре, участники которой подражают повадкам животных, носят маски и даже ходят на четвереньках. Бойка произнесла фразу, после которой жаркие дискуссии вокруг «голой вечеринки» начали казаться ленивым обменом сплетнями на кухне.

Ты у нас котёнок или квадробер, не дай бог? Но ты же человек, ты же красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?

Мать девочки обвинила певицу в унижении ребёнка и подала заявление в полицию, в поддержку школьницы высказались блогеры и артисты. Позже в своих соцсетях Бойко объясняла, что выступала не против конкретного ребёнка, а против квадробинга как явления.

Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность. Успокойтесь и пейте ромашку.

© Соцсети Мии Бойко

Последствия оказались вполне осязаемыми. В 2025 году Бойко рассказывала в подкасте «Ай Лов Зис Гейм», что после скандала её пригласили всего на пять платных выступлений. Для артистки, которая ещё недавно строила карьеру на детской аудитории, это был неприятный урок: дети могут петь твои припевы, но взрослые всё равно держат календарь корпоративов.

Другой скандал произошёл в 2025-м, когда в Cети разошёлся фрагмент Comedy Club 2021 года. В нём Бойко говорила о желании стать популярной среди китайских слушателей и изобразила руками азиатский разрез глаз. Пользователи обвинили певицу в расистском жесте; позже Бойко извинилась и сказала, что на момент записи шоу не знала об его оскорбительном смысле. Но интернет уже перелистнул старую папку с делом «об отмене Мии Бойко» на новую вкладку.

Личная жизнь

Личная жизнь Бойко долгое время была устроена как хорошо охраняемый склад: все знают, что внутри что-то есть, но накладные никому не показывают. О работе, детстве и конфликтах певица говорила охотно, а романтическую часть биографии держала за дверью с табличкой «посторонним вход только по делу». Своё решение она однажды объяснила в соцсетях так:

Парня никогда не покажу. Парень — это несерьёзный статус для того, чтобы люди знали об этом. Буду показывать только мужа.

© Соцсети Мии Бойко

При этом Бойко не изображает человека, который впервые слышит о законах шоу-бизнеса. В интервью Надежде Стрелец весной 2026-го певица рассуждала, что пиар-роман может быть частью продвижения, если участники друг другу не противны и понимают правила игры.

Официально о браке Бойко не сообщала, имя постоянного партнёра публично не закрепляла и семейную витрину из личной жизни не делала. Поэтому этот раздел её биографии остаётся территорией осторожных признаний и песен, в которых романтические истории иногда звучат подробнее, чем любые светские комментарии.

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