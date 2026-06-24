Оксана Самойлова рассказала, каким будет её музыкальный дебют

Оксана Самойлова заявила, что готовит музыкальный дебют. Первый трек блогера получит название Mommy («Мамочка»).

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По словам Самойловой, у неё уже есть четыре песни, которые будут выходить постепенно. Блогер описала будущий материал как «аффирмации для девчонок» и отметила, что не хочет записывать грустные композиции.

О планах на музыкальную карьеру Самойлова рассказала PeopleTalk на вечеринке Voice Influencer Awards. По словам блогера, все её песни будут о том, «какие мы девчонки классные».

Самойлова также рассказала о новых увлечениях. Блогер начала учиться пилотированию: первые занятия по управлению вертолётом уже прошли. Следующим хобби может стать сценический бой — особая боевая техника, которой обучают актёров для безболезненных съёмок в сценах драк.

Кроме того, Самойлова прокомментировала статус «завидной невесты» и призналась, что поклонников у неё сейчас достаточно. Блогер отметила, что после перемен в личной жизни почувствовала себя свободнее и будто избавилась от прежней нагрузки.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган официально развелись 1 апреля 2026 года после 14 лет брака. Бывшие супруги заключили мировое соглашение и урегулировали имущественные разногласия.

Оксана Самойлова — российский блогер и предприниматель. Широкую известность она получила благодаря соцсетям, семейному реалити-шоу и собственным бизнес-проектам. Весной 2026-го Самойлова развелась с рэпером Джиганом: их брак продлился 14 лет.

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