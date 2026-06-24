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Оксана Самойлова назвала свои дебютные песни «аффирмациями для девчонок»

Анастасия Басина

Оксана Самойлова заявила, что готовит музыкальный дебют. Первый трек блогера получит название Mommy («Мамочка»).

Оксана Самойлова рассказала, каким будет её музыкальный дебют
© Соцсети Оксаны Самойловой

По словам Самойловой, у неё уже есть четыре песни, которые будут выходить постепенно. Блогер описала будущий материал как «аффирмации для девчонок» и отметила, что не хочет записывать грустные композиции.

О планах на музыкальную карьеру Самойлова рассказала PeopleTalk на вечеринке Voice Influencer Awards. По словам блогера, все её песни будут о том, «какие мы девчонки классные».

Самойлова также рассказала о новых увлечениях. Блогер начала учиться пилотированию: первые занятия по управлению вертолётом уже прошли. Следующим хобби может стать сценический бой — особая боевая техника, которой обучают актёров для безболезненных съёмок в сценах драк.

Кроме того, Самойлова прокомментировала статус «завидной невесты» и призналась, что поклонников у неё сейчас достаточно. Блогер отметила, что после перемен в личной жизни почувствовала себя свободнее и будто избавилась от прежней нагрузки.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган официально развелись 1 апреля 2026 года после 14 лет брака. Бывшие супруги заключили мировое соглашение и урегулировали имущественные разногласия.

Оксана Самойлова — российский блогер и предприниматель. Широкую известность она получила благодаря соцсетям, семейному реалити-шоу и собственным бизнес-проектам. Весной 2026-го Самойлова развелась с рэпером Джиганом: их брак продлился 14 лет.

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