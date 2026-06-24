Лиса из Blackpink заявила, что уже работает над своим вторым альбомом
Участница Blackpink Лиса призналась, что уже работает над своим вторым сольным альбомом. Релиз пока не обрёл определённого звучания, но артистка допустила, что к ноябрю он будет частично готов.
Артистка упомянула осень, так как на этот период у неё запланирована серия концертов в Лас-Вегасе.
Лиса также рассказала, с кем из Blackpink особенно сблизилась во время обучения в YG Entertainment. По словам певицы, ближе всего в тот период она общалась с Розэ. Артистки подружились, потому что обе находились далеко от семей.
О ранних годах Blackpink и сольной карьере Лиса рассказала в интервью Vanity Fair. В 2025 году певица выпустила дебютный альбом Alter Ego, а сейчас работает в США над второй сольной пластинкой.
Blackpink — южнокорейская женская группа, в которую входят Джису, Дженни, Розэ и Лиса. Коллектив считается одним из самых известных K-pop-проектов в мире. В дискографии группы — песни Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love, How You Like That, Pink Venom и другие хиты.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.