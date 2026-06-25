Максим Фадеев написал песню в память о погибшем юном герое из Ингушетии

Максим Фадеев анонсировал в своём блоге новую композицию, которую он посвятил восьмилетнему мальчику из Ингушетии. Ребёнок отдал жизнь, вытаскивая из воды тонущего приятеля.

© Соцсети Максима Фадеева

Трагедия случилась 15 июня под Карабулаком. Трое ребят купались в реке Сунжа, и вдруг один из них оказался под водой. Его товарищ мгновенно кинулся на выручку — друга удалось вытащить на берег, но самого героя унесло сильным течением. Восемь дней свыше 20 тысяч человек прочёсывали реку, надеясь найти ребёнка.

Именно масштаб народного единства потряс Фадеева. «Я увидел единение, о котором можно только мечтать. Я уже думал, что такого не бывает и никогда не будет», — сказал продюсер в своём блоге.

Новый трек исполнит Айна Гетагазова — народная артистка Чечни и Ингушетии. По словам Фадеева, песня отразит и трагедию гибели ребёнка, и вдохновляющий пример человеческого мужества. Релиз композиции, получившей название «Маленькая ладонь», должен состояться 26 июня. Композитор также поделился отрывком из сингла в своих соцсетях.

Максим Фадеев — известный российский композитор, автор песен и звукорежиссёр, стоявший у истоков лейбла MALFA. За его плечами — работа с Линдой, Савичевой, Наргиз и поп-группой Serebro.

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