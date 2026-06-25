Моррисси обвинил Марра в расколе фанатов The Smiths

Моррисси опубликовал на своём сайте Morrissey Central развёрнутый текст с нападками на гитариста Джонни Марра — его бывшего партнёра по рок-группе The Smiths. Поводом стал готовящийся документальный фильм BBC о коллективе, выход которого, по словам Моррисси, должен состояться 13 июля 2026 года.

© Соцсети Моррисси

По словам певца, фильм будет «критическим по отношению к Моррисси». Сам он назвал картину «избитой историей» и обвинил Марра в намеренном расколе фанбазы на два лагеря. Кроме того, Моррисси заявил, что гитарист присвоил товарный знак The Smiths, хотя название придумал именно он. «Он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы уничтожить Моррисси любым доступным способом», — написал певец на сайте Morrissey Central. Впоследствии пост был удалён. Слова артиста приводит NME.

Конфликт между музыкантами тянется с 1987 года, когда Марр покинул группу. В 2024 году Моррисси обвинил его в игнорировании предложения о «выгодном» туре-воссоединении. Марр ответил коротко: он не проигнорировал — он сказал «нет».

The Smiths — британская рок-группа, образованная в 1982 году в Манчестере. Основанная на творческом тандеме Моррисси и Джонни Марра, она стала одной из самых влиятельных альтернативных групп 1980-х. За пять лет активной карьеры группа выпустила четыре студийных альбома, но распалась в 1987 году из-за внутренних разногласий.

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