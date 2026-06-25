«Художника кормит голод»: Zivert раскрыла секрет успеха

Вслед за вирусной песней «Банк» с рэпером Icegergert Zivert выпустила ещё один хит под названием Gaz — о людях, которые не останавливаются на достигнутом. Руку к нему приложил известный продюсер Fargo. «Рамблер» делится текстом композиции и рассказывает об истории её создания. Послушать трек можно прямо здесь, а скачать в память телефона — в музыкальном сервисе.

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Zivert — Gaz: текст песни

[Интро]

Все мы изначально чайники с мечтами

Нас не замечают, а потом мы — бах!

И уже за нами все — очередями

Бог меняет планы на тех, кто держит газ

[Куплет 1]

Я не самый весёлый человек

И точно не самый лучший

Но есть у меня один момент

В запасе на каждый случай

[Припев]

Я газую, когда нету

Газую, когда есть всё

Везёт тому, кто везёт

Я газую, чтобы было

Газую, как машина

Кто может так, скажи мне? (А?)

[Куплет 2]

Стало быть, так и становятся кем-то

Просто берешь себя в руки и go

При выполнении простых элементов вкладывай всё

Тот, кто на поводу, увы, у причин

Ты лучше искал бы повод

No, не расслабляйся, когда всё получил

Художника кормит голод

[Припев]

Я газую, когда нету

Газую, когда есть всё

Везёт тому, кто везёт

Я газую, чтобы было

Газую, как машина

Кто может так, скажи мне? (А?)

[Бридж]

Как стало модно в этом мире

Во всем транслировать успешность

Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал?

И может, м-м-м, стоило б задуматься про вечность

Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

[Припев]

Я газую, когда нету

Газую, когда есть всё

Везёт тому, кто везёт

Я газую, чтобы было

Газую, как машина

Кто может так, скажи мне?

Zivert — Gaz: история создания трека

Gaz — первая сольная работа Zivert почти за год. Текст песни она написала совместно со своим постоянным соавтором Богданом Леоновичем. Саунд-продюсером выступил Арутюн Тамамян, или Fargo — известный хитмейкер. Ранее он работал над такими треками, как «Godzilla» Bearwolf и «Плакал Голливуд» Люси Чеботиной.

Смысл трека сама Zivert объяснила так: «Gaz для меня о том, что настоящий драйв не заканчивается с достижением цели. Потому что движение — жизнь». Её слова цитирует издание Posta Magazine.

Официальный релиз сингла Gaz состоялся 24 апреля 2026 года. После выхода он постепенно начал набирать популярность в соцсетях: его используют в качестве фона к видео об упорстве и силе воли. Это позволило песне попасть в топ-10 российских чартов.

Zivert — Gaz: интересные факты

Fargo — ключевая фигура в карьере Zivert. До этого она работала с ним над синглом Life. Трек, выпущенный в 2018 году, стал прорывом для артистки. Благодаря ему о ней узнала широкая аудитория. В аранжировке Gaz есть оммаж музыке 80-х. Главный референс — культовый трек Sweet Dreams от британского дуэта Eurythmics.

Zivert — Gaz: клип

Zivert пока не выпустила официальный клип на песню Gaz, но специально для релиза она подготовила короткий ролик в стиле 80-х. В нём она с пышной укладкой и в огромных солнцезащитных очках занимается спортом.

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