«Художника кормит голод»: Zivert раскрыла секрет успеха

Zivert — Gaz: текст песни, интересные факты, слушать трек
Вслед за вирусной песней «Банк» с рэпером Icegergert Zivert выпустила ещё один хит под названием Gaz — о людях, которые не останавливаются на достигнутом. Руку к нему приложил известный продюсер Fargo. «Рамблер» делится текстом композиции и рассказывает об истории её создания. Послушать трек можно прямо здесь, а скачать в память телефона — в музыкальном сервисе.
Zivert — Gaz: текст песни
[Интро]
Все мы изначально чайники с мечтами
Нас не замечают, а потом мы — бах!
И уже за нами все — очередями
Бог меняет планы на тех, кто держит газ
[Куплет 1]
Я не самый весёлый человек
И точно не самый лучший
Но есть у меня один момент
В запасе на каждый случай
[Припев]
Я газую, когда нету
Газую, когда есть всё
Везёт тому, кто везёт
Я газую, чтобы было
Газую, как машина
Кто может так, скажи мне? (А?)
[Куплет 2]
Стало быть, так и становятся кем-то
Просто берешь себя в руки и go
При выполнении простых элементов вкладывай всё
Тот, кто на поводу, увы, у причин
Ты лучше искал бы повод
No, не расслабляйся, когда всё получил
Художника кормит голод
[Припев]
Я газую, когда нету
Газую, когда есть всё
Везёт тому, кто везёт
Я газую, чтобы было
Газую, как машина
Кто может так, скажи мне? (А?)
[Бридж]
Как стало модно в этом мире
Во всем транслировать успешность
Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал?
И может, м-м-м, стоило б задуматься про вечность
Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
[Припев]
Я газую, когда нету
Газую, когда есть всё
Везёт тому, кто везёт
Я газую, чтобы было
Газую, как машина
Кто может так, скажи мне?
Zivert — Gaz: история создания трека
Gaz — первая сольная работа Zivert почти за год. Текст песни она написала совместно со своим постоянным соавтором Богданом Леоновичем. Саунд-продюсером выступил Арутюн Тамамян, или Fargo — известный хитмейкер. Ранее он работал над такими треками, как «Godzilla» Bearwolf и «Плакал Голливуд» Люси Чеботиной.
Смысл трека сама Zivert объяснила так: «Gaz для меня о том, что настоящий драйв не заканчивается с достижением цели. Потому что движение — жизнь». Её слова цитирует издание Posta Magazine.
Официальный релиз сингла Gaz состоялся 24 апреля 2026 года. После выхода он постепенно начал набирать популярность в соцсетях: его используют в качестве фона к видео об упорстве и силе воли. Это позволило песне попасть в топ-10 российских чартов.
Zivert — Gaz: интересные факты
- Fargo — ключевая фигура в карьере Zivert. До этого она работала с ним над синглом Life. Трек, выпущенный в 2018 году, стал прорывом для артистки. Благодаря ему о ней узнала широкая аудитория.
- В аранжировке Gaz есть оммаж музыке 80-х. Главный референс — культовый трек Sweet Dreams от британского дуэта Eurythmics.
Zivert — Gaz: клип
Zivert пока не выпустила официальный клип на песню Gaz, но специально для релиза она подготовила короткий ролик в стиле 80-х. В нём она с пышной укладкой и в огромных солнцезащитных очках занимается спортом.
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