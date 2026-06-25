«Платформы начали пользоваться нами?»: вышел новый сезон «КультТеха»

В сервисе Звук вышел четвёртый сезон подкаста «КультТех». Ведущий Данил Толмачев, директор Школы креативной экономики СПбГУ, в десяти выпусках беседует с руководителями российских компаний, а также с психологами и аналитиками рыночных трендов. Тема сезона — как цифровые платформы соединяют разные услуги и становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.

© Подкаст «КультТех»

Среди гостей — гендиректор «Нетологии» Марианна Снигирева, директор по маркетингу «Яндекс Карт» Данил Заболотный, руководитель направления роботов-доставщиков «Яндекса» Марат Мавлютов и другие.

«Мы привыкли думать, что пользуемся платформами. Но в какой момент платформы начали пользоваться нами? Четвёртый сезон — это попытка честно ответить на этот вопрос вместе с людьми, которые знают ответ лучше всех», — прокомментировал Толмачев.

Директор по контенту Звука Катя Кляйн добавила, что в подкасте сложные темы объясняются доступно, а слушатели получают информацию напрямую от создателей сервисов. «Я сама внимательно слежу за тем, что происходит на рынке, и мне важно, чтобы у слушателей была возможность получать информацию из первых рук: не через скроллинг лент и додумывания, а через реальные кейсы и честные разговоры», — объяснила Кляйн. Новые эпизоды выходят по пятницам.

«КультТех» — это подкаст о пересечении культуры, технологий и экономики. За четыре сезона его участниками стали десятки топ-менеджеров крупных российских организаций.

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