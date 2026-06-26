Чеботина против всех: почему певица ругалась с Кокой, Успенской и Галич

В мае 2026-го пользователи Интернета активно обсуждали ссору певиц Любови Успенской и Люси Чеботиной. Раньше артистки поддерживали тёплые отношения и даже выступали вместе в телешоу, но потом между ними произошла размолвка. Хотя Успенская не славится смиренным характером, для Люси Чеботиной это тоже не первый публичный конфликт. «Рамблер» рассказывает, с кем ещё повздорила исполнительница хита «Солнце Монако».

© Соцсети Люси Чеботиной

Конфликт с Клавой Кокой

Клава Кока и Люся Чеботина почти ровесницы, но это не помогло певицам сохранить дружбу. В 2021 году между ними случился конфликт. Как Кока рассказывала в YouTube-шоу «Вопрос ребром» в 2023-м, причиной послужила неудачная шутка.

Мы хорошо общались, классно всё было, буквально полтора года назад у нас с ней был разговор в тачке, где я пошутила и мы вместе посмеялись над шуткой. Потом спустя несколько месяцев оказалось, что она очень обиделась на эту шутку, а я даже об этом не знала. В моменте она казалась мне очень смешной.

© Соцсети Клавы Коки

Люся Чеботина объяснила инцидент иначе. Зимой 2022-го артистка заявила Лауре Джугелии, что Кока просто ей завидовала, поэтому начала неудачно шутить.

Я либо дружу до конца, либо не дружу вообще. А после некоторых ситуаций поняла, что не доверяю ей на 100 процентов. Мы пробовали реанимировать отношения, но я не смогла. Видимо, я считала её подругой, а она меня нет.

Несмотря на эти заявления, в 2026 году артистки открыто и тепло общались. Кока поделилась архивным фото с Чеботиной из 2016-го, а та поздравила экс-подругу с помолвкой. Тем не менее официально никто из них о примирении не сообщал.

Конфликт с Идой Галич

В 2023 году о трудностях сотрудничества с певицей также рассказала телеведущая Ида Галич. Блогер вышла в соцсети, чтобы пожаловаться на срыв съёмки, произошедший по вине Чеботиной. По словам Галич, она пригласила артистку в YouTube-шоу «1-11», в котором звёзды соревнуются со школьниками и решают различные задачки на время. Но Чеботина не пришла на съёмки, сообщив об этом в последний момент. Раздражённая Галич вышла в соцсети, обвинив Чеботину в неуважении.

За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком. Моя команда 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски, мои финансовые потери — это всё на совести одного человека.

© Соцсети Иды Галич

Чеботина не осталась в стороне и объяснила отказ «плохим самочувствием» и «моральным истощением». Артистка также пожаловалась, что Галич организовала против неё полноценную травлю и даже «подкупила СМИ». Телеведущая на это грозилась опубликовать полную переписку с Чеботиной и обвиняла певицу в лукавстве.

Впрочем, этот конфликт пришёл к счастливому завершению. Встретившись на премии «Voice: Главные лица» весной 2025 года, Галич и Чеботина помирились, о чём блогерша сообщила в своих соцсетях.

Конфликт с Ириной Дубцовой

Ссора между Ириной Дубцовой и Люсей Чеботиной случилась в феврале 2024 года. Первую спичку бросила победительница дебютной «Фабрики звёзд». Во время интервью с Лаурой Джугелией артистка отказалась обсуждать то, как Люся Чеботина высказывается о плагиате в российском шоу-бизнесе.

Никаких ситуаций у меня с ней не было, но ничего вам про неё сказать не могу, друзья мои. Опустим эту тему.

Исполнительница хита «Солнце Монако» тут же вышла в соцсети с жалобами на Дубцову. Чеботина посетовала, что не знала ни о каком конфликте и узнала о нём только из интервью коллеги.

Ты помогал этому человеку с созданием трека по ночам, слушал сведение и мастеринг и искренне считал, что вы типа друзья и хорошие приятели. А потом видишь, как сидят на интервью и закатывают глаза, когда слышат твоё имя.

© Соцсети Ирины Дубцовой

Ответ Дубцовой не заставил себя ждать. Артистка также опубликовала обращение в соцсетях, подчеркнув, что считает себя «нескандальной» и удивляется, что к её персоне «не угасает интерес». Дубцова указала на конфликтный характер Чеботиной и заявила, что ей «так и хочется с кем-нибудь поругаться». Певица завершила монолог таинственным намёком.

Ты и так уже достаточно наговорила, и сама это знаешь.

На этом публичная перепалка артисток прекратилась. Ни Дубцова, ни Чеботина не делали публичных заявлений о примирении и не раскрывали причин ссоры. Артистки также не поясняли, над каким треком вели совместную работу.

Конфликт с ЮрКиссом

Возможно, самым публичным конфликтом Чеботиной стало её расставание с музыкантом Юрием Киселёвым, также известным как ЮрКисс. Артистов долго связывала совместная работа в лейбле Rocket Records. Киселёв даже снялся в клипе на песню «Солнце Монако», ставшую первым хитом исполнительницы. Многие подозревали, что Киселёв продюсирует Чеботину и помогает ей денежно, но сама артистка опровергла это в интервью Ксении Собчак в 2026 году. В 2024-м певица также поведала Надежде Стрелец, что их отношения продлились всего пять месяцев и закончились «некрасиво».

Он видел, как я люблю, устраивал мне эти качели: то хочу, то не хочу. Это меня очень сильно эмоционально выжимало. Я считаю, что, если ты определился, приди, резани и не мучай. А он меня очень долго мучил. Он видел, как мне больно, как я переживаю, а сверху полился хейт, и он даже в этом моменте за меня не вступился. Он не пытался меня защитить ни в каком вопросе.

© Соцсети ЮрКисса

Расставание случилось в 2023-м, а два года спустя Чеботина вышла на сцену премии «Муз-ТВ» и обратилась к «бывшему». Артистка потребовала, чтобы ей вернули права на песни, «не имеющие к нему никакого отношения». Тем не менее представители Rocket Records в беседе с ТВ Mail не подтвердили обвинения Чеботиной и даже назвали их «клеветой».

Люся Чеботина получала и продолжает получать доход с обсуждаемого музыкального контента, так как предоставила лицензию на использование прав на свои песни в рамках согласованного с ней договора. Проще говоря, лейбл не может «лишить прав» на песни и не ограничивает в возможностях использования музыкального материала.

Чем в итоге закончился конфликт, неизвестно.

Конфликт с Любовью Успенской

В 2026 году Люся Чеботина прибавила к списку недоброжелателей шансонную певицу Любовь Успенскую. До этого молодая артистка и «королева русского шансона» дружили, делились совместными фотографиями и даже выходили вместе на сцену. К примеру, их выступление транслировалось в шоу «Дуэты».

Конфликт разгорелся из-за комментария Успенской в социальных сетях. Под одним из коротких роликов исполнительница хита «Кабриолет» призналась, что молодая коллега «дико её раздражает». На это быстро отреагировала мать Чеботиной, опубликовав у себя пост с «благодарностью» Успенской.

Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей.

Сама артистка вышла в соцсетях с заявлением, что её нельзя «забуллить чужими руками». Чеботина подчеркнула, что подобные нападки только мотивируют её быть лучше. Но на этом конфликт не завершился. Вскоре после нелицеприятного обмена репликами Успенская нехотя объяснила журналистам, что действительно поддерживала с Чеботиной хорошие отношения, но молодая артистка позволила себе некие неаккуратные высказывания.

Только не спрашивайте меня про Чеботину. Она неблагодарный человек, и больше я ничего не скажу об этом. Она меня обидела, потому что даже не задумывалась, что может что-то сказать и как-то обидеть. Она просто болтуха, всё.

© Соцсети Любови Успенской

Чеботина ответила и на этот выпад. Молодая артистка указала Успенской на «неподкреплённые факты» и предположила, что соперница просто «придумала конфликт». Чуть позже Чеботина заявила журналистам «Музыки первого», что не знала об обиде Успенской и вообще добилась того, чтобы песни старшей коллеги ставили в эфир некой неназванной радиостанции.

Я ругалась с представителем и спрашивала: «Как это у вас не играет Успенская? Вы должны поставить Успенскую!» Он сказал, что это шансон, у нас такое не играет. Я говорю: «Нет, эту артистку обожают миллионы, она народная любовь, вы обязаны поставить её в эфир». По итогу события в моей личной жизни изменились, и Любовь Успенская попала в эфир. Только после того, как я попросила её туда поставить.

Чеботина подчеркнула, что сделала это из уважения и благодарности к старшей артистке. Успенская на этот выпад не отреагировала, зато свой вердикт вынес Филипп Киркоров. Общаясь с прессой на показе фильма «Майкл», артист подчеркнул, что Успенская ведёт себя некрасиво.

Это типичная Успенская: что-то ей не понравилось или она придумала, что что-то не так, — всё, этот человек для неё враг. А придираться и вот так задевать молодую талантливую артистку, какой является Люся, это некрасиво. Видно, что зависть, какая-то неудовлетворённость. Зависть к молодости — это скорее всего.

Киркоров и Успенская тоже пребывают в состоянии вражды после того, как обменялись судебными исками и оскорблениями «женоненавистник» и «попрошайка». Конфликт с Чеботиной пока остаётся на уровне публичных уколов, но, учитывая склонность обеих артисток к публичным перепалкам, едва ли разрешится в ближайшее время.

«Женоненавистник» против «Попрошайки»: что поссорило Киркорова и Успенскую