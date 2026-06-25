Joy Division выпустят бокс-сет с редкими записями и видео

Joy Division анонсировали масштабный бокс-сет концертных записей Eternal (Live). Коллекция объединяет 16 живых выступлений на 14 компакт-дисках.

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Материал собран с любительских кассет, студийных пультов и радиотрансляций. Все записи прошли мастеринг на легендарной студии Abbey Road в Лондоне. В набор вошли два ранее не издававшихся концерта — в Hope & Anchor и Acklam Hall. Впервые публикуются три выступления: на The Factory, Lyceum и Moonlight Club. Также включён последний концерт группы — в бирмингемском High Hall в мае 1980 года.

Бокс-сет дополнен двумя DVD с более чем двумя с половиной часами видеозаписей, в том числе обновлённой версией фильма «Joy Division — A Malcolm Whitehead Film». Оформление подготовили Уоррен Джексон, Питер Сэвилл и другие художники. Обложку украшает фотография Вольфганга Тиллманса. Буклет содержит заметки поэта Саймона Армитиджа и снимки Антона Корбейна и Кевина Камминса.

Joy Division — британская постпанк-группа, ставшая культовой благодаря мрачному, новаторскому звучанию с лидирующим басом и пронзительной поэзии фронтмена Иэна Кёртиса. После его самоубийства в мае 1980-го оставшиеся участники создали коллектив New Order. Ранее было объявлено, что Joy Division и New Order будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году.

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