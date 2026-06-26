Мия Бойка раскрыла, каких мужчин обходит стороной

Мия Бойка выпустила сингл Prime в июне 2026 года — новый поп-трек о том, что не стоит тратить лучшее время своей жизни на ненадёжных мужчин. «Рамблер» делится историей создания композиции, а также приводит её текст. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

© Соцсети Мии Бойки

Мия Бойка — Prime: текст песни

[Куплет 1]

Есть у Бога один закон: что посеешь, то и пожнёшь

Прочь из сердца, из головы вон

Ты ему всё, а он в спину нож

Врал и уходил, бросал — ладно, извинялся складно

Говорил, что изменится — правда, от его обещаний прохладно

[Предприпев]

Карма настигает моментально (А)

А у меня есть план идеальный

[Припев]

Тебя забыть, по миру колесить

Если встречу такого, как ты, скажу: «Goodbye!» (Bye)

Я не трачу свой прайм (Прайм)

Надену свой лучший наряд

Посмотри, как без тебя мои глаза горят

И что мне носить? Тебя забыла спросить (Ай)

[Постприпев]

Я не трачу свой прайм (Прайм)

Я не трачу свой прайм (Ай)

[Куплет 2]

Есть у жизни один закон (Какой?)

Любовь не купишь за бабло (О как)

Ты будешь его прощать

А он продолжает тебе назло

Гулять налево, направо, газлайтить

Обижаться на правду

Он ещё не знает, что так не надо

Ведь забыл о главном

[Предприпев]

Что карма настигает моментально (А)

А у меня есть план идеальный

[Припев]

Тебя забыть, по миру колесить

Если встречу такого, как ты, скажу: «Goodbye!» (Bye)

Я не трачу свой прайм (Прайм)

Надену свой лучший наряд

Посмотри, как без тебя мои глаза горят

И что мне носить? Тебя забыла спросить (Ай)

[Постприпев]

Я не трачу свой прайм (Прайм)

Я не трачу свой прайм (Ай)

Я не трачу свой прайм (Прайм)

Я не трачу свой прайм (Ай)

Мия Бойка — Prime: история создания

В создании текста Мии Бойке помогал Дмитрий Попов, а за музыку был ответственен Иван Соловьёв. Они же участвовали в написании хита Бойки «Экспонат», который занял первое место в нескольких российских чартах.

В центре сюжета композиции Prime — девушка, которая пересмотрела своё отношение к мужчинам после неудачных отношений. Теперь она не намерена тратить время своей жизни — свой «прайм», то есть лучшие годы — на тех, кто бросает слова на ветер. Новый план простой: путешествовать и не подпускать к себе ненадёжных. А бывшему она уже заочно пообещала: за всё ответит карма.

Музыкально песня выдержана в той же манере, что и предыдущие хиты певицы. Мия Бойка не меняет формулу: простое звучание, запоминающийся припев, никакой лишней сложности.

Мия Бойка — Prime: интересные факты

В строчке «Правда, от его обещаний прохладно» Мия Бойка косвенно ссылается на сленговое слово «воздухан». Так называют парней-пустословов, не умеющих держать своё слово. Ключевое слово трека — прайм. Оно стало популярно в соцсетях в конце 2025 года. Если коротко, то прайм — это период наивысшего расцвета, пик активности или лучшее время в жизни человека, карьере или развитии чего-либо.

Мия Бойка — Prime: клип

Официального клипа на песню Prime пока нет, но по традиции Мия Бойка выпустила много коротких роликов под трек. В них она просто красуется и поёт Prime.

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