Мия Бойка раскрыла, каких мужчин обходит стороной

Мия Бойка — Prime: текст песни, история создания, интересные факты, слушать трек
Мия Бойка выпустила сингл Prime в июне 2026 года — новый поп-трек о том, что не стоит тратить лучшее время своей жизни на ненадёжных мужчин. «Рамблер» делится историей создания композиции, а также приводит её текст. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.
Мия Бойка — Prime: текст песни
[Куплет 1]
Есть у Бога один закон: что посеешь, то и пожнёшь
Прочь из сердца, из головы вон
Ты ему всё, а он в спину нож
Врал и уходил, бросал — ладно, извинялся складно
Говорил, что изменится — правда, от его обещаний прохладно
[Предприпев]
Карма настигает моментально (А)
А у меня есть план идеальный
[Припев]
Тебя забыть, по миру колесить
Если встречу такого, как ты, скажу: «Goodbye!» (Bye)
Я не трачу свой прайм (Прайм)
Надену свой лучший наряд
Посмотри, как без тебя мои глаза горят
И что мне носить? Тебя забыла спросить (Ай)
[Постприпев]
Я не трачу свой прайм (Прайм)
Я не трачу свой прайм (Ай)
[Куплет 2]
Есть у жизни один закон (Какой?)
Любовь не купишь за бабло (О как)
Ты будешь его прощать
А он продолжает тебе назло
Гулять налево, направо, газлайтить
Обижаться на правду
Он ещё не знает, что так не надо
Ведь забыл о главном
[Предприпев]
Что карма настигает моментально (А)
А у меня есть план идеальный
[Припев]
Тебя забыть, по миру колесить
Если встречу такого, как ты, скажу: «Goodbye!» (Bye)
Я не трачу свой прайм (Прайм)
Надену свой лучший наряд
Посмотри, как без тебя мои глаза горят
И что мне носить? Тебя забыла спросить (Ай)
[Постприпев]
Я не трачу свой прайм (Прайм)
Я не трачу свой прайм (Ай)
Я не трачу свой прайм (Прайм)
Я не трачу свой прайм (Ай)
Мия Бойка — Prime: история создания
В создании текста Мии Бойке помогал Дмитрий Попов, а за музыку был ответственен Иван Соловьёв. Они же участвовали в написании хита Бойки «Экспонат», который занял первое место в нескольких российских чартах.
В центре сюжета композиции Prime — девушка, которая пересмотрела своё отношение к мужчинам после неудачных отношений. Теперь она не намерена тратить время своей жизни — свой «прайм», то есть лучшие годы — на тех, кто бросает слова на ветер. Новый план простой: путешествовать и не подпускать к себе ненадёжных. А бывшему она уже заочно пообещала: за всё ответит карма.
Музыкально песня выдержана в той же манере, что и предыдущие хиты певицы. Мия Бойка не меняет формулу: простое звучание, запоминающийся припев, никакой лишней сложности.
Мия Бойка — Prime: интересные факты
- В строчке «Правда, от его обещаний прохладно» Мия Бойка косвенно ссылается на сленговое слово «воздухан». Так называют парней-пустословов, не умеющих держать своё слово.
- Ключевое слово трека — прайм. Оно стало популярно в соцсетях в конце 2025 года. Если коротко, то прайм — это период наивысшего расцвета, пик активности или лучшее время в жизни человека, карьере или развитии чего-либо.
Мия Бойка — Prime: клип
Официального клипа на песню Prime пока нет, но по традиции Мия Бойка выпустила много коротких роликов под трек. В них она просто красуется и поёт Prime.
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