Люся Чеботина раскрыла пикантную особенность своего нового избранника

Люся Чеботина хочет быть слабой и нежной с новым возлюбленным, Saluki предлагает забить на проблемы, а Мальбэк и Сюзанна заявляют о вечности своего союза. «Рамблер» рассказывает о самых интересных музыкальных релизах отечественной музыки за последнюю неделю.

© Соцсети Люси Чеботиной

Синглы

Люся Чеботина — «Зелёные глаза»

Жанр: поп.

Раньше Люся Чеботина пела о том, какая она сильная и независимая. Сейчас же она хочет быть «слабой, самой нежной и желанной», но только с тем самым. В первых же строчках сингла «Зелёные глаза» её лирическая героиня, считающаяся себя девушкой-трофеем, заявляет, что заслужила быть счастливой и любимой. Как ей кажется, своего «чемпиона» она уже нашла. В припев Люся Чеботина добавила немного пикантности: героине кажется, что глаза молодого человека раздевают её, поэтому они и манят её так сильно. Все эти признания звучат на фоне энергичных клубных битов и фирменного напористого вокала Чеботиной.

Возможно, таким образом исполнительница даёт подсказки своим поклонникам, пытающимся угадать, кто стал её новым избранником. Ещё в конце 2025 года Чеботина призналась, что состоит в отношениях, но имя возлюбленного раскрывать не стала.

Saluki — homecoming

Жанр: хип-хоп.

© Соцсети Saluki

Рэпер Saluki выпустил добрый сингл homecoming о том, что проблемы решаются проще, чем кажется. «Ведь всё, что нам нужно, — это провести время клёво, но если станет сложно, может, нужно забить немного?» — повторяет Saluki. Лирики в тексте немного, и она предельно простая, но как раз поэтому строчки со временем заедают в памяти. Инструментал, в котором явно чувствуется веяние танцевальной электроники, постепенно становится мощнее, поэтому под конец трек начинает качать по полной.

Песня homecoming войдёт в грядущий альбом Saluki под названием Euphoria. Когда точно состоится релиз пластинки, неизвестно. В своих соцсетях рэпер поделился, что переписывал лонгплей около 30 раз.

Мальбэк, Сюзанна — «Раз и навсегда»

Жанр: инди-поп.

Недавно воссоединившиеся Мальбэк и Сюзанна представили уже третий совместный сингл за год, который звучит как привет из 2017-го. В нём пара опять размышляет над своими отношениями, но, в отличие от предыдущих работ, драма тут уступает место романтике. В центре сюжета — парень и девушка, которые, несмотря на все перипетии и мнение окружающих, всё равно остаются вместе. Из-за воздушного бэк-вокала сингл кажется очень мечтательным и нежным, а наэлектризованные биты добавляют в него стиля. Весьма вероятно, трек «Раз и навсегда» войдёт в будущий лонгплей дуэта, который они планируют выпустить в этом году.

Defne — «Пеш (feat. Ragda)»

Жанр: этно, поп.

© Соцсети Defne

«Пеш» — это песня на татарском языке с вкраплениями русского, построенная на образе палящего солнца. Его жар символизирует внутренний накал лирической героини, которая находится во власти своих чувств. Для создания сингла казанская артистка Defne пригласила одну из своих любимых певиц Рагду, прославившуюся благодаря участию в первом сезоне «Голос. Дети». Бархатистый голос Рагды и нежный вокал Defne идеально дополняют друг друга. А восточный колорит придаёт песне благородную утончённость.

«Дорогой дневник» — «Диктатор»

Жанр: поп-рок.

Девчачья группа «Дорогой дневник» вернулась после четырёхлетнего перерыва в обновлённом составе и со свежим синглом. В «Диктаторе» сюжет крутится вокруг девушки, которая во время расставания с парнем не расстраивается, а, наоборот, становится увереннее. В припеве она ехидничает, говоря, что привыкла, чтобы всё было по её правилам. Драйвовый сингл, по духу чем-то напоминающий песни «Ранеток», строится вокруг бас-гитары, которую дополняют яркие барабаны.

Аня Pokrov — «Моя душа»

Жанр: поп.

В начале лета блогеры Аня Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу. Чтобы закрепить важность этого момента, Покров решила выпустить сингл, посвящённый её новоиспечённому мужу. Как написала артистка в соцсетях, для неё это один из самых важных релизов, так как в него вошло много личного. Песня наполнена романтикой, и в ней нет ни капли драмы: героиня обещает, что с каждым днём будет ещё сильнее любить своего избранника, и удивляется, что среди миллионов людей они нашли друг друга. Спокойный темп композиции позволяет ей стать идеальным треком для медленного танца.

Альбомы

«Ночлег» — «Что реально?»

Жанр: инди-поп.

© Предоставлено менеджментом артистов

Московская группа «Ночлег» выпустила свой первый полноформатный альбом, состоящий из девяти треков. В нём коллектив пытается уцепиться за реальное и самое важное в мире технологий, бесконечной иронии и новостей. Хотя тема и может показаться сложной, на самом деле пластинка звучит очень легко и мечтательно — в лучших традициях дрим-попа. Коллектив как будто всеми силами пытается убежать от грубости и жестокости мира, спрятавшись в расслабленных гитарах. В лонгплей также попал романтичный трек «Ты в моей голове», записанный с Найком Борзовым ещё в 2024 году. Релиз подойдёт тем, кто тоже хочет отвлечься от суровой реальности и поностальгировать.

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