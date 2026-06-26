Учёные выяснили, что поп-музыка на Западе стала более эгоцентричной

Международная группа учёных установила, что западная поп-музыка за последние полвека стала заметно эгоцентричнее.

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Учёные проанализировали тексты 2000 поп-хитов из США, Германии, Японии и Гонконга за 1970–2019 годы. Для каждого года и региона выбирали десять песен, занимавших верхние позиции в национальных чартах. Главным критерием служила частота «я»-местоимений — форм вроде «я», «мне», «меня» и «мой», которые использовали как маркер эгоцентризма. Результаты исследования опубликовал журнал PLOS One.

В США зафиксировали статистически значимый рост доли таких местоимений на протяжении всех 50 лет. Схожий тренд впервые задокументировали и в Германии.

В странах Восточной Азии картина принципиально иная. Ни в Японии, ни в Гонконге значимого роста «я»-местоимений не выявили. Их исходный уровень был существенно ниже западного и оставался стабильным на протяжении всего периода.

При этом исследователи показали, что в США «я»-местоимения чаще встречаются в поп-песнях на фоне экономического подъёма, а в периоды трудностей заметнее становится доля «мы»-местоимений.

Авторы подчёркивают, что в Азии рост индивидуализма нелинеен и не всегда заметен в поп-музыке. А эгоцентризм в песнях усиливается на Западе, но не глобально.

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