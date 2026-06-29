«Ты помнишь?»: Мари Краймбрери дебютировала как режиссёр

В июне 2026 года Мари Краймбрери выпустила трек «Ты помнишь», посвящённый ностальгии по детству — тёплым образам прошлого и светлой грусти о нём. «Рамблер» рассказывает историю создания композиции и делится её текстом. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Мари Краймбрери

Мари Краймбрери — «Ты помнишь»: текст песни

За солнцезащитными спрятана грусть моя

Я думаю часто: да ладно, и пусть штормит

За нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям

Чтобы на память поставить лимит, но

Запутанный шнур в кармане

Лежащие на диване

Я помню: спешили узнать, когда вырастем

Мечтали, кем станем

Бросали по асфальту фишки

Хотели бы победить

И точно не знали, как сложно было нашим родителям

Хочешь не хочешь, ты помнишь первый двор

И как после великов шли играть в футбол

Слушали плеер и диски

Письма вместо переписки

Всё впереди, но годы как пролетели так быстро

Хочешь не хочешь, ты помнишь выпускной

Первые ночи, когда не шёл домой

Взрослая жизнь была близко

В плеере и на записках

Не понимаю, как годы так пролетели быстро

На стенах коврами укуталась пустота

И лак для волос заменяющий микрофон

Но я никогда не жалею, что росла именно так

Вставляя кассеты в магнитофон

Звучит как сон

Соседи все знали точно

Когда у кого ненастье

И все прибегали на помощь так срочно

А не в этом ли счастье?

Человек человеку должен быть другом

Делай добро, и оно вернётся

Судьба неизбежно случается кругом

И он неизбежно замкнется

Хочешь не хочешь, ты помнишь первый двор

И как после великов шли играть в футбол

Слушали плеер и диски

Письма вместо переписки

Всё впереди, но годы как пролетели так быстро

Хочешь не хочешь, ты помнишь выпускной

Первые ночи, когда не шёл домой

Взрослая жизнь была близко

В плеере и на записках

Не понимаю, как годы так пролетели быстро

Мари Краймбрери — «Ты помнишь»: история создания

Текст и музыку для трека Краймбрери написала сама. В своих соцсетях певица рассказала, что в период работы эта песня была для неё личной опорой, поэтому она чувствует: она так же важна каждому слушателю.

«Без заезженной высокопарности — хочется сказать каждому: берегите внутри себя ребенка, который даже сейчас нуждается именно в вас», — добавила Краймбрери.

Песня строится на ностальгических образах: двор, письма, детские игры в звёзд. В один момент спокойный вокал Мари неожиданно прерывается речитативом — поучительным, но искренним.

Мари Краймбрери — «Ты помнишь»: клип

Видеоклип появился в один день с синглом — 19 июня 2026 года. Для Мари Краймбрери это был дебют в режиссуре: она впервые самостоятельно руководила съёмками, продумав всё: от первоначального замысла до того, как будет выглядеть финальная сцена.

Локации певица подбирала сама. Вместо павильонов и декораций она выбрала настоящий двор и поле рядом с домом своих бабушки и дедушки. Кастинг профессиональных актёров тоже не понадобился, потому что Мари хотела снимать обычных детей. Только так, по её мнению, в кадре могли появиться настоящие, не наигранные эмоции.

Особый штрих в визуальном решении — все сцены записаны на аналоговые камеры с VHS-кассетами, которым уже больше трёх десятков лет. Никакой цифровой постобработки не было, поэтому на изображении видны характерное зерно и помехи.

Мари Краймбрери — «Ты помнишь»: интересные факты

Настоящее имя певицы — Марина Жадан. Она сама пишет песни, продумывает их звучание и занимается дизайном сценических костюмов. Не так давно, в мае 2025 года, Мари Краймбрери стала мамой. Она родила дочь от блогера и певца Давида Манукяна, известного под псевдонимом Dava. Режиссёрский опыт съёмок клипа на песню «Ты помнишь» заставил Мари Краймбрери задуматься о собственном полнометражном проекте.

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