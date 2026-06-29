«Ты помнишь?»: Мари Краймбрери дебютировала как режиссёр

Мари Краймбрери — «Ты помнишь»: текст песни, история создания, клип, слушать трек
В июне 2026 года Мари Краймбрери выпустила трек «Ты помнишь», посвящённый ностальгии по детству — тёплым образам прошлого и светлой грусти о нём. «Рамблер» рассказывает историю создания композиции и делится её текстом. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.
Мари Краймбрери — «Ты помнишь»: текст песни
За солнцезащитными спрятана грусть моя
Я думаю часто: да ладно, и пусть штормит
За нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям
Чтобы на память поставить лимит, но
Запутанный шнур в кармане
Лежащие на диване
Я помню: спешили узнать, когда вырастем
Мечтали, кем станем
Бросали по асфальту фишки
Хотели бы победить
И точно не знали, как сложно было нашим родителям
Хочешь не хочешь, ты помнишь первый двор
И как после великов шли играть в футбол
Слушали плеер и диски
Письма вместо переписки
Всё впереди, но годы как пролетели так быстро
Хочешь не хочешь, ты помнишь выпускной
Первые ночи, когда не шёл домой
Взрослая жизнь была близко
В плеере и на записках
Не понимаю, как годы так пролетели быстро
На стенах коврами укуталась пустота
И лак для волос заменяющий микрофон
Но я никогда не жалею, что росла именно так
Вставляя кассеты в магнитофон
Звучит как сон
Соседи все знали точно
Когда у кого ненастье
И все прибегали на помощь так срочно
А не в этом ли счастье?
Человек человеку должен быть другом
Делай добро, и оно вернётся
Судьба неизбежно случается кругом
И он неизбежно замкнется
Хочешь не хочешь, ты помнишь первый двор
И как после великов шли играть в футбол
Слушали плеер и диски
Письма вместо переписки
Всё впереди, но годы как пролетели так быстро
Хочешь не хочешь, ты помнишь выпускной
Первые ночи, когда не шёл домой
Взрослая жизнь была близко
В плеере и на записках
Не понимаю, как годы так пролетели быстро
Мари Краймбрери — «Ты помнишь»: история создания
Текст и музыку для трека Краймбрери написала сама. В своих соцсетях певица рассказала, что в период работы эта песня была для неё личной опорой, поэтому она чувствует: она так же важна каждому слушателю.
«Без заезженной высокопарности — хочется сказать каждому: берегите внутри себя ребенка, который даже сейчас нуждается именно в вас», — добавила Краймбрери.
Песня строится на ностальгических образах: двор, письма, детские игры в звёзд. В один момент спокойный вокал Мари неожиданно прерывается речитативом — поучительным, но искренним.
Мари Краймбрери — «Ты помнишь»: клип
Видеоклип появился в один день с синглом — 19 июня 2026 года. Для Мари Краймбрери это был дебют в режиссуре: она впервые самостоятельно руководила съёмками, продумав всё: от первоначального замысла до того, как будет выглядеть финальная сцена.
Локации певица подбирала сама. Вместо павильонов и декораций она выбрала настоящий двор и поле рядом с домом своих бабушки и дедушки. Кастинг профессиональных актёров тоже не понадобился, потому что Мари хотела снимать обычных детей. Только так, по её мнению, в кадре могли появиться настоящие, не наигранные эмоции.
Особый штрих в визуальном решении — все сцены записаны на аналоговые камеры с VHS-кассетами, которым уже больше трёх десятков лет. Никакой цифровой постобработки не было, поэтому на изображении видны характерное зерно и помехи.
Мари Краймбрери — «Ты помнишь»: интересные факты
- Настоящее имя певицы — Марина Жадан. Она сама пишет песни, продумывает их звучание и занимается дизайном сценических костюмов.
- Не так давно, в мае 2025 года, Мари Краймбрери стала мамой. Она родила дочь от блогера и певца Давида Манукяна, известного под псевдонимом Dava.
- Режиссёрский опыт съёмок клипа на песню «Ты помнишь» заставил Мари Краймбрери задуматься о собственном полнометражном проекте.
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