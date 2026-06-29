«Руки Вверх!» соберут «Лужники», а Рики Мартин приедет в Алматы: шоу июля

Леонид Агутин выступит в Екатеринбурге, Москве и Сочи, «Руки Вверх!» отметят 30-летие в «Лужниках», а Дима Билан привезёт на «ВТБ Арену» шоу «Твой №1». В Петербурге на «СКА Арене» сыграет «Кино», в Сочи пройдут концерты Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и Стаса Михайлова, а в Алматы впервые выступит Рики Мартин. «Рамблер» рассказывает, какие концерты посетить в июле.

© Соцсети «Руки Вверх!»

Шоу в нескольких городах

Стадионный тур Леонида Агутина

© Соцсети Леонида Агутина

Когда: Екатеринбург (4 июля, 19:00), Москва (18 июля, 19:00), Сочи / Сириус (25 июля, 19:00).

Где: «Екатеринбург Арена», Екатеринбург, ул. Репина, 5; Большая спортивная арена «Лужники», Москва, Лужнецкая наб., 24; Дворец спорта «Большой», федеральная территория Сириус, Олимпийский пр-т, 7.

Билеты: Екатеринбург — 2000–35 000 рублей; Москва — 3000–15 000 рублей; Сочи — 2500–460 000 рублей.

Леонид Агутин продолжит стадионный тур 2026 года концертами в Екатеринбурге, Москве и Сочи. Петербургский концерт тура прошёл 27 июня на «Газпром Арене», а июльская часть охватит ещё три большие площадки. В программу войдут «Хоп-хей, ла-ла-лей», «На сиреневой луне», «Граница», «Аэропорты», «Остров», «Босоногий мальчик» и другие песни артиста. Его концерты соединяют поп-музыку, латиноамериканские ритмы, фанковую лёгкость и душевную подачу. Большинство билетов в Москве уже раскуплено, зато в Сочи ещё есть шанс единолично занять VIP-ложу на 23 человек: удовольствие обойдётся в 460 тысяч рублей.

Российский тур Ill Niño

Когда: Санкт-Петербург (29 июля, 20:00), Москва (30 июля, 20:00), Нижний Новгород (31 июля, 19:00).

Где: «А2», Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3; VK Stadium, Москва, Ленинградский пр-т, 80, к. 17; Milo Concert Hall, Нижний Новгород, ул. Родионова, 4.

Билеты: 2900–13 000 рублей.

Американская метал-группа Ill Niño вернётся в Россию с серией июльских концертов. Команда из Нью-Джерси с пуэрто-риканскими корнями стала заметной частью ню-метал-сцены в начале 2000-х и прославилась смесью тяжёлых гитар, альтернативного метала, латинских ритмов и резкого вокала. На концертах прозвучат How Can I Live, Te Amo… I Hate You, I Am Loco и другие треки группы.

Москва

Юбилейные концерты «Руки Вверх!» в «Лужниках»

Когда: 25–26 июля, 20:00.

Где: Большая спортивная арена «Лужники», Лужнецкая наб., 24.

Билеты: 2800–40 000 рублей.

Сергей Жуков и «Руки Вверх!» отметят 30-летие группы двумя стадионными концертами «30 нам уже!». На сцене «Лужников» прозвучат «Крошка моя», «18 мне уже», «Алёшка», «Он тебя целует», «Чужие губы», «Студент» и другие песни, без которых трудно представить большую дискотеку по 1990-м и 2000-м. Юбилейные шоу обещают массовое пение, танцевальные номера, экраны и стадионный масштаб.

Шоу Димы Билана «Твой №1» на «ВТБ Арене»

Когда: 31 июля, 19:30.

Где: «ВТБ Арена», Ленинградский пр-т, 36.

Билеты: 3000–224 000 рублей.

Дима Билан представит в Москве большое шоу «Твой №1». Концерт объединит новые композиции и главные песни разных этапов карьеры артиста: «Невозможное возможно», «На берегу неба», Believe, «Держи», «Молния», «Про белые розы» и «Я твой номер один», в честь которого названа программа. Артист намерен сделать акцент на использовании современных технологий: зрителей ждут световое шоу, спецэффекты и танцевальные номера.

Санкт-Петербург

«Кино» на «СКА Арене» после дня рождения Виктора Цоя

Когда: 4 июля, 19:00.

Где: «СКА Арена», пр-т Юрия Гагарина, 8.

Билеты: 3300–30 000 рублей.

Хотя Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года, его песни до сих пор звучат как голос поколения и собирают большие площадки. Сегодня на концертах «Кино» используется вокал Цоя, восстановленный с оригинальных записей, а инструментальные партии исполняют музыканты группы.

Летние концерты Елены Ваенги в БКЗ «Октябрьский»

Когда: 10, 12 и 15 июля, 19:00.

Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр-т, 6.

Билеты: 1700–12 000 рублей.

Елена Ваенга даст в Петербурге серию летних концертов. На сцене БКЗ «Октябрьский» прозвучат «Курю», «Шопен», «Аэропорт», «Королева», «Желаю» и другие песни, в которых романс, эстрада и авторская интонация соединяются с узнаваемой вокальной манерой певицы.

Григорий Лепс в БКЗ «Октябрьский» в день рождения

© Соцсети Григория Лепса

Когда: 16 июля, 19:00.

Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр-т, 6.

Билеты: 2500–30 000 рублей.

Григорий Лепс выступит в Петербурге с сольным концертом в день рождения. В программе — «Рюмка водки на столе», «Самый лучший день», «Я поднимаю руки», «Натали», «Она не твоя», «Что ты натворила» и другие хиты артиста. Петербургский концерт совпадёт с личной датой Лепса, поэтому вечер почти наверняка превратится в большой разговор с залом.

Сочи и Красная Поляна

Филипп Киркоров в КЗ «Фестивальный»

Когда: 18 июля, 20:00.

Где: КЗ «Фестивальный», ул. Орджоникидзе, 5.

Билеты: 1200–25 000 рублей.

Филипп Киркоров даст в Сочи большой летний концерт. В программе — «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь», «Я за тебя умру», «Единственная моя», «Атлантида» и другие хиты. Король российской эстрады традиционно делает ставку на яркие костюмы, свет, хореографию, спецэффекты и театральную подачу каждого номера.

Сергей Лазарев с шоу «Шоумен»

Когда: 24–25 июля, 20:00.

Где: КЗ «Фестивальный», ул. Орджоникидзе, 5.

Билеты: 5000–20 000 рублей.

Сергей Лазарев привезёт в Сочи шоу «Шоумен», которое получило премию Муз-ТВ как лучший концертный тур. В программу входят зрелищные танцевальные номера, световые решения, видеоконтент и песни разных лет: «Сдавайся», «В самое сердце», «Так красиво», You Are the Only One, Scream и другие хиты артиста.

Стас Михайлов с программой «Всё для тебя»

Когда: 30 июля, 20:00.

Где: КЗ «Фестивальный», ул. Орджоникидзе, 5.

Билеты: 2500–18 000 рублей.

Стас Михайлов выступит в Сочи с программой «Всё для тебя», названной в честь одноимённого хита. На концерте прозвучат «Всё для тебя», «Без тебя», «Ты всё», «Ну вот и всё», «Золотое сердце» и другие песни о любви, расставании и верности. На следующий день после сочинского концерта артист выступит в Геленджике.

Концерты в безвизовых странах

© Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Роберт Плант на фестивале в Стамбуле

Когда: 2 июля, 21:00.

Где: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Taşkışla Cad., Harbiye, Стамбул.

Билеты: 5250–8500 турецких лир, или примерно 8400–13 700 рублей.

Бывший солист Led Zeppelin Роберт Плант выступит на 33-м Стамбульском джазовом фестивале вместе с группой Saving Grace и вокалисткой Сьюзи Дайан. На сцену также выйдут барабанщик Оли Джефферсон, гитарист Тони Келси, мультиинструменталист Мэтт Уорли и виолончелист Барни Морс-Браун. В программе — джазовые песни Мемфис Минни, Блайнда Вилли Джонсона, Moby Grape, Low и других авторов, переосмысленные для двух голосов, струнных, гитары, банджо и ударных.

Рики Мартин и Натали Имбрулья в Алматы

Кто выступает: Рики Мартин, специальная гостья — Натали Имбрулья.

Когда: 18 июля, 19:00.

Где: стадион «Спартак», Казахстан, Алматы, Центральный парк, ул. Гоголя, стр. 10.

Билеты: 40 000–75 000 тенге, или примерно 6200–11 600 рублей.

Рики Мартин впервые выступит в Казахстане. Концерт в Алматы пройдёт в рамках мирового тура, а специальной гостьей станет австралийская певица Натали Имбрулья. В программе — хиты латинской поп-музыки Livin’ la Vida Loca, Maria, She Bangs, Nobody Wants to Be Lonely, Vente Pa’ Ca и другие.