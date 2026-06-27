Muse готовятся ко встрече с инопланетянами

Южнокорейский бойз-бэнд Stray Kids бежит за победой под громкие фанфары, а британская рок-группа Muse пафосно устремляется в космос. Туда же отправляется электронный дуэт Frost Children, спевший об обречённых спутниках, пока модель и актриса Кара Делевинь развивает музыкальную карьеру новым экспериментальным синглом. «Рамблер» рассказывает об этих и других интересных новинках зарубежной музыки.

© Bonnie Britain/globallookpress.com

Синглы

Stray Kids — Run It

Жанр: вдохновляющий поп-рэп.

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Южнокорейский бойз-бэнд Stray Kids представил сингл Run It, который войдёт в альбом This & That. Его премьера намечена на 7 августа, а в трек-лист войдёт восемь композиций. Новинка начинается с торжественных фанфар и почти военного марша, после которого семеро участников Stray Kids поочерёдно поют (первый куплет) или читают рэп (второй куплет). Чередуя английский и корейский языки, музыканты делятся сентенциями о победах, мечтах и целом мире, который они готовятся покорить. Бодрый ритм и плотный инструментал из духовых, барабанов и синтезаторов делает Run It по-настоящему вдохновляющей не только для фанатов бега и Stray Kids, но и несгибаемых мечтателей.

Alan Walker & Ava Max — Fate

Жанр: эпическая поп-электроника.

© Соцсети Ava Max

Норвежский диджей Алан Уокер объединил усилия с певицей Эйвой Макс для записи нетипичного поп-хита. Артист использовал в аранжировке известное классическое произведение O Fortuna авторства немецкого композитора Карла Орфа. Орф, в свою очередь, использовал в качестве вдохновения средневековое стихотворение, которое и звучит на фоне мрачных фанфар. Даже если вы не знаете этого названия, то наверняка слышали жутковатую композицию с хором, воинственно стенающим на удары судьбы. Уокер использовал O Fortuna во вступлении и в припеве, придав мелодии современной танцевальности.

Сама Эйва Макс не присоединяется к хору, а выступает в припевах как отдельная героиня, которая задаётся тяжёлыми философскими вопросами. Исполнение артистки красиво сочетается со стильной технологичной аранжировкой. Хотя Уокер очевидно покусился на святое, записав ремикс на неустаревающую классику, результат оправдывает подобную дерзость.

Cara Delevingne — Need It

Жанр: экспериментальный альт-поп.

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Британская актриса и модель Кара Делевинь представила уже третью композицию с момента начала певческой карьеры. Вооружившись поддержкой независимой певицы Фионы Эппл, артистка выпустила интересный электропоп-трек о противоречивых чувствах. В тексте композиции Делевинь обращается к возлюбленному, одновременно упрашивая его «полюбить её и бросить», «связать и возбудить безопасностью». Плотная электронная аранжировка из танцевальных ритмов, шумных басов, вокальных задержек и мелких синтезаторных призвуков придаёт композиции многослойности и превращает музыкальное творчество Делевинь в любопытное явление.

Frost Children — Sattelites

Жанр: экспериментальный гиперпоп.

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Молодой электронный дуэт Frost Children выпустил лид-сингл в поддержку мини-альбома Tweaker Poem. Релиз запланирован на 9 июля, в него войдёт шесть новых композиций. Satellites открывает трек-лист внушительным миксом из воинственных битов, космических синтезаторов, воздушного пения и оптимистичной мелодии в духе Scooter. Под столь жирную аранжировку дуэт чередует куплеты и поёт об обречённом романе, который спасёт лишь перерождение обоих влюблённых. Хотя лирика слабо соотносится со звуком, это не лишает трек привлекательности. Особенно если вы любите нишевую электронику и гиперпоп или считаете альбом Charli XCX — brat скучным и переоценённым.

Альбомы

Muse — The Wow! Signal

Жанр: стильный электроник-рок.

Для кого: для уфологов и конспирологов.

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Британская рок-группа Muse, уже заслужившая право называться культовой, выпустила десятый альбом. В нём музыканты вернулись к знакомой эстетике восторжения космосом: само название пластинки восходит от неопознанного сигнала, зафиксированного в Огайо в 1977 году. Согласно многочисленным теориям этот сигнал вполне мог иметь инопланетное происхождение. Muse при этом вовсе не спешат утверждать, что инопланетяне действительно существуют, но готовятся к возможной встрече с амбициозным размахом.

Песни Muse собираются по формуле, с которой их поклонники давно знакомы. Напористый рок сочетается с винтажными синтезаторами и украшается мощным вокалом Мэттью Беллами, способного сдержать ноту как на фальцете, так и на экстрим-вокале. Правда, как раз в этом новый альбом Muse немного сбоит: хотя аранжировки продолжают сверкать красочным пафосом, голос Беллами иногда его подводит. Формула «электронный рок про космос и теории заговора» въелась в творчество Muse так крепко, что команда вряд ли от неё откажется.

The Pretty Reckless — Dear God

Жанр: хард-рок.

Для кого: для безбожников, которым иногда бывает стыдно.

© Mauricio Santana/Getty Images

Американская хард-рок-группа The Pretty Reckless выпустила пятый студийный альбом. В него вошло 14 композиций, в которых солистка Тейлор Момсен рассуждает о своих сложных отношениях с Богом. Лирическая героиня альбома мечется между желанием грешить и страхом перед неизбежным божественным возмездием.

Момсен обращалась к этим темам и раньше, но впервые соединила их в одном альбоме, создав почти философский трактат об искуплении. Контрастное содержание сказалось и на звучании композиций: суровые баллады о Судном дне на удивление органично существуют рядом с хаотичными песнями о грехах и попойках. Именно последние пока не позволяют отнести The Pretty Reckless к христианскому року: хотя группа явно движется вперёд, она не спешит отказываться от безбашенных рок-н-ролльных истоков.

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