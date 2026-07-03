Похищение детей, рак и муж-провокатор: куда пропали звёзды «Блестящих»

В конце девяностых и начале нулевых участницы поп-группы «Блестящие» считались главными секс-символами страны. Но уже в начале 2010-х о них начали забывать. «Рамблер» рассказывает, что стало с солистками коллектива: одну выгнали из-за беременности, у второй похитили детей, а третья ушла из жизни в 40 лет, оставив после себя сына, которому запрещают видеться с родственниками.

© Gennadii Sergeev/globallookpress.com

В 1995 году композитору и продюсеру Андрею Грозному и его коллеге-товарищу Андрею Шлыкову пришла идея создать девичью группу наподобие британских Spice Girls. Так и появился один из первых российских гёрлз-бэндов «Блестящие». Его первой участницей стала Ольга Орлова, исполнявшая чуть ли не все вокальные партии. Затем к «Блестящим» присоединились Полина Иодис и Варвара Королёва.

В 1997 году вышел дебютный альбом коллектива «Там, только там», который быстро стал успешным. А вскоре с «Блестящими» стала выступать Жанна Фриске — лицо группы. Состав гёрлз-бэнда постоянно менялся: за всё время существования в нём побывало 17 участниц.

В нулевые коллектив выпустил несколько успешных лонгплеев: «За четыре моря» (2002), «Апельсиновый рай» (2003), «Восточные сказки» (2005). Это был пик их славы, после которого «Блестящие» постепенно потеряли свои позиции на музыкальном рынке.

Группа существует и сейчас в составе из четырёх вокалисток: Ксении Новиковой, Надежды Ручки, Кристины Илларионовой и Сильвии Золотовой. Причём первые две — это старожилы, которые застали расцвет «Блестящих».

Что стало с участницами

Ольга Орлова: уход из-за беременности и обвинения в доведении до самоубийства

© Соцсети Ольги Орловой

Орлова была не просто главной солисткой группы, но ещё и соавтором нескольких хитов коллектива. Она написала тексты для таких песен, как «Чао, бомбина», «Ча-ча-ча», «Где же ты, где?». В 2000 году артистка забеременела от бизнесмена Александра Карманова, а продюсеры, узнав об этом, попросили её покинуть коллектив.

Орлова не стала ставить крест на музыкальной карьере и уже в 2001 году вернулась на сцену в качестве сольной исполнительницы. Правда, тогда же вокруг неё разразился скандал с участием певицы Натальи Лагоды, бывшей возлюбленной Александра Карманова. Та впала в тяжёлую депрессию после ухода бизнесмена к Орловой и выбросилась из окна. Она выжила, но осталась инвалидом. Многие начали обвинять в этой истории Орлову, хотя бывшая солистка «Блестящих» разлучницей себя не считала.

В 2004 году Орлова и Карманов развелись. Так как музыка не принесла ей широкой известности, артистка постепенно сосредоточилась на актёрской карьере. Важную роль в этом сыграл её новый спутник — кинопродюсер Ренат Давлетьяров. Самая узнаваемая работа Орловой — фильм «Любовь-морковь», в котором она сыграла подругу главной героини. А в 2017-м артистка стала ведущей шоу «Дома-2».

В 2021-м Ольга Орлова вновь вышла замуж, но не за продюсера, а за бизнесмена — Валерия Маслова, от которого родила дочь в возрасте 45 лет. Сейчас же она ведёт относительно спокойную семейную жизнь, совмещая блогинг с работой на телевидении. Орлова по-прежнему участвует в «Доме-2» и ведёт ток-шоу «Может, хватит?!», где гости с нестандартным образом жизни или сложной судьбой отвечают на неудобные вопросы.

Жанна Фриске: трагическая смерть

© Илья Питалев/РИА Новости

Изначально Жанна Фриске была художественным руководителем «Блестящих», но в 1997 году стала полноценной участницей. Правда, в первые годы она находилась в тени Ольги Орловой, но после её ухода стала главной звездой группы.

Ещё находясь в составе «Блестящих», Жанна Фриске выпустила в 2001 году сольный сингл «Лечу в темноту». В 2003-м она покинула коллектив и полностью ушла в сольное творчество, став самой успешной из «Блестящих». Среди её хитов — «Ла-ла-ла», написанная Андреем Губиным, «А на море белый песок», «Малинки-Малинки» с «Дискотекой Аварией» и многие другие.

В 2015 году в возрасте 40 лет Жанна Фриске скончалась. Причиной стала глиобластома — агрессивная и неоперабельная опухоль головного мозга. Хотя артистка лечилась в российских и зарубежных клиниках, спасти её не удалось. У неё остался сын Платон, которого воспитывает его отец — ведущий Дмитрий Шепелев. Даже по прошествии более десяти лет после смерти Фриске история этой семьи часто обсуждается в СМИ, так как Шепелев не разрешает Платону общаться с родственниками артистки, а также с его крёстной — Ольгой Орловой. Как объяснил Шепелев в соцсетях в 2026 году, те хотят устроить из этого шоу.

Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент. Я говорю это спокойно и без обиды: то, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съёмке и монтаже. Для меня память о Жанне — это не шоу. Это глубоко личное.

Из хореографа в поп-звезду: секреты красоты и успеха Жанны Фриске

Ксения Новикова: похищение детей

© Соцсети Ксении Новиковой

Ксения Новикова пришла в «Блестящие» в 1999 году. Хотя она и сейчас является участницей коллектива, артистка дважды уходила из него: в 2007-м и в 2016-м. Но каждый раз она возвращалась. Причём желание построить карьеру отдельно от «Блестящих» у неё было, потому что Новикова выпускала сольные синглы и даже создавала собственный коллектив «Ксюша», но успеха не добилась.

Публику больше всего интересовала личная жизнь Новиковой. Она неоднократно говорила, что с мужчинами ей не везло. Как певица рассказала в программе «Судьба человека» в 2021 году, она чуть не вышла замуж за уголовника.

Дядя пробил его по милицейским базам. Оказывается, это вообще рецидивист, был несколько раз женат на богатых девушках, которые потом погибали при странных обстоятельствах. И никто ничего не смог доказать. И вот за такого страшного человека я чуть не вышла замуж!

Позже Ксения Новикова познакомилась с бизнесменом Андреем Середой, ради которого в первый раз и бросила карьеру. От него она родила двух сыновей. В 2011 году после пяти лет отношений артистка рассталась с Середой из-за его проблем с алкоголем и домашнего насилия, как она рассказала в интервью Лауре Джугелии в 2025 году. Сначала они мирно согласились, что дети останутся с Ксенией Новиковой, но в 2011 году бизнесмен их похитил. Дело было так: артистка отдала мальчиков на выходные к отцу, а тот перестал выходить на связь. Вскоре выяснилось, что он без её согласия вывез их в Лондон. Вернуть сыновей обратно у Новиковой получилось лишь спустя девять месяцев. Сейчас Середа лишён родительских прав.

В 2015 году Новикова вышла замуж за предпринимателя Андрея Сорокина, но развелась с ним в 2018-м. По словам артистки в передаче «Судьба человека», он использовал её ради связей и плохо к ней относился.

Сейчас Новикова старается не раскрывать деталей личной жизни, но заверяет, что у неё всё хорошо. В интервью изданию «Стархит» в 2026-м она заявила, что много внимания уделяет работе в «Блестящих».

Ощущения усталости от коллектива нет никогда. «Блестящие» — моя жизнь, моя творческая семья. Они идут рядом, а я всегда с ними.

Анна Семенович: попытка попасть на «Евровидение» и ухажёр из Германии

© Соцсети Анны Семенович

Анна Семенович — личность разносторонняя. Изначально она была фигуристкой, а затем журналисткой. Во время интервью для канала СТС её и заметили продюсеры группы «Блестящие». Семенович, у которой были музыкальные амбиции, согласилась присоединиться к коллективу в 2003 году, но спустя четыре года ушла из него, чтобы развиваться сольно.

Ещё будучи участницей «Блестящих», Семенович снималась в нескольких фильмах: «Ночной дозор», «Ирония судьбы: Продолжение» и в других. После расставания с группой она выпустила несколько синглов и один полноценный альбом. В 2009 году она даже участвовала в отборе на «Евровидение» с песней «Love ловила», но не прошла его.

Большую популярность Анна Семенович приобрела как медийная персона с выдающимися внешними данными. Кроме того, что она продолжает гастролировать и выпускать песни, Семенович часто появляется на телевидении и не перестаёт давать общественности поводы для обсуждений. Замужем артистка никогда не была, хотя поклонников у неё всегда было предостаточно. Сейчас она находится в отношениях с предпринимателем из Германии Денисом Шеером.

Исполнительница также большое внимание уделяет проблемам окружающей среды, участвуя в различных экологических проектах вроде субботников и просветительских акций. Семенович даже всерьёз задумалась над началом политической карьеры после того, как партия «Зелёные» весной 2026 года предложила ей выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу.

Юлия Ковальчук: скандальный муж, который ей «вдул»

© Соцсети Юлии Ковальчук

Ковальчук попала в «Блестящие» в 2001 году как танцовщица, но после ухода Ольги Орловой стала солисткой. Отметившись как участница золотого состава группы, она попрощалась с гёрлз-бэндом в 2008-м.

Артистка пыталась построить сольную карьеру и часто появлялась на телевидении. Например, она выиграла «Ледниковый период» и вела шоу «Минута славы», но в 2010-х начала вести более спокойный образ жизни.

В 2013 году Ковальчук вышла замуж за певца Алексея Чумакова, от которого родила двух дочерей. Большее внимание она стала уделять продюсированию мужа и семье, чем собственной карьере, хотя и сейчас она периодически выпускает синглы.

В 2025-м вокруг пары Ковальчук и Чумакова произошёл скандал. Во время YouTube-шоу «Света вокруг света» певец признался, что может засматриваться на других женщин. Он также не очень аккуратно высказался о знакомстве с экс-участницей «Блестящих».

Ну, хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая. Двигается красиво. Секси. Я бы как бы да… И у меня тогда были критерии типа: да или нет, вдул бы или не вдул бы. Вдул бы. Вдул с последствиями, но тогда я не планировал.

После этого интервью отношения в паре начали активно обсуждать. Сама же Юлия Ковальчук отнеслась к этой ситуации с иронией.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Смерть Макаревича и солистки, ДТП Перовой: куда пропали участницы «Лицея»