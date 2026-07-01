Джаз в парках, рок в полях, Агутин в горах: не пропустите топ-фестивали июля

В июле фанаты классики смогут послушать симфоническую музыку под открытым небом в Истре, Суздале и исторических залах Петербурга. Инди-ценители попадут на фестиваль с любимыми музыкантами Ильи Золотухина и Motherland на территории бывшего завода. «Рамблер» рассказывает о самых интересных музыкальных фестивалях, которые пройдут в разных городах России.

© Соцсети Saint Petersbourg Jazz Festival

Москва

Инди-фестиваль «Близость»: выбор «Бонда с кнопкой»

Кто выступает: «Бонд с кнопкой», «Аффинаж», Дарья Виардо, «Рубеж Веков», «Где Фантом», «Деревянные киты», Obraza Net, «Я Софа», «Пилс», «Кё», «Чёрное на Белом» и другие.

Когда: 4 июля, 15:00.

Где: ДК «Альфа Кристалл», ул. Самокатная, 4, стр. 11.

Билеты: 4500–8000 рублей.

«Близость» — новый инди-фестиваль в ДК «Альфа Кристалл». На территории будут работать три сцены, две из них расположатся под открытым небом. Музыкальным куратором стал Илья Золотухин, фронтмен группы «Бонд с кнопкой». «Аффинаж» сыграет с расширенным составом, Obraza Net устроит совместный сет с «Пилсом», а «Рубеж Веков» впервые выйдет на большую сцену. В программе — инди-фолк, электро-панк, русскоязычная лирика и несколько коллабораций, которые не так просто услышать на рядовом клубном концерте.

Бесплатный «Новое Радио Open Air» в «Лужниках»

© Предоставлено пресс-службой

Кто выступает: Zivert, Gayazovs Brothers, Seville, By Индия, Akmal’, Gavrilina, Мари Краймбрери, Бьянка, Ёлка, Тима Белорусских, Шура, Лёша Свик, Коста Лакоста, Lyriq, «Пицца», ST, Dabro, Mona, Mary Gu, 5sta Family, Zvonkiy, Эльвира Т, Лена Катина, Tsoy, Loc-Dog, Nemiga, «Те100стерон», «Динамит», «Марсель», Оксана Почепа, Sevak, Катя Чехова, Kamazz, Sabi, «Игра слов», Доминик Джокер и другие.

Когда: 4 июля, с 13:00.

Где: «Лужники», Лужнецкая наб., 24.

Билеты: вход свободный.

«Новое Радио Open Air» пройдёт в «Лужниках» в День московского спорта. На площадке весь день будут звучать поп-хиты, танцевальные треки и новые песни артистов, которых регулярно можно услышать в эфире радиостанции. В один день зрители увидят Zivert, Ёлку, Мари Краймбрери, Бьянку, Шуру, Тиму Белорусских, Лёшу Свика, Mary Gu, группу «Пицца» и других.

Фестиваль независимой музыки Motherland на ГПЗ-1

Кто выступает: Хаски, «Порез на собаке», Terelya, «Хадн дадн», passmurny, «Перемотка», Kosaya Gora, «Наадя» с акустической программой, Пазнякс, «Внимание, брусника!», «Размаха», nttrl, «Солова х Евтела», Олег Легкий, «Сироткин», Mnogoznaal, «Хмыров», «Диктофон», «Психея», uncle pecos, Settlers, «Бюро», «Убийцы», Samrattama, «Конус Маха», «СТРИО», «Второй этаж поражает», «Испанский стыд», «Бром» и другие.

Когда: 11–12 июля, с 15:30.

Где: ГПЗ-1, Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32/33.

Билеты: 3000–5500 рублей.

Большой инди-фестиваль Motherland в четвёртый раз пройдёт на территории московского подшипникового завода на территории бывшего «Мутабора». За два дня на четырёх сценах выступят более 40 артистов и музыкальных проектов. В программе — альтернативный рэп Хаски и Mnogoznaal, акустическая «Наадя», постпанк, инди-рок, электроника и проекты со своей устойчивой аудиторией: «Хадн дадн», «Перемотка», «Сироткин», «Диктофон», «Психея» и другие.

Санкт-Петербург и Ленобласть

VK Fest в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

© Соцсети VK Fest

Кто выступает: Лолита, Дора, Markul, Aarne & Toxi$ & Big Baby Tape, Клава Кока, Татьяна Куртукова, Ева Власова, OG Buda, Baby Cute, «Пазнякс», Lida, «Сироткин», Словетский, «ГУДТАЙМС», Rozalia, «Крыли», UBEL, Tesla Boy, Nansi & Sidorov, Асия, Хмыров, UGLI и другие.

Когда: 4–5 июля, с 12:00.

Где: Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Приморский пр-т, 74.

Билеты: 2100–7200 рублей.

VK Fest в Петербурге пройдёт в течение двух дней в Парке 300-летия. На разных сценах выступят поп-артисты, рэп-исполнители, инди-группы и электронные музыканты: от Лолиты, Доры, Markul, Клавы Коки и OG Buda до «Сироткина», Tesla Boy, Nansi & Sidorov, Асии и хмырова. На фестивале также можно будет развлечься, встретиться с блогерами и попасть в интерактивные зоны от партнёров.

Фестиваль «Дворцы Петербурга» в исторических интерьерах

Кто выступает: Ева Геворкян, Николя Краузе, Анна Кикнадзе, солисты оперной и инструментальной сцены, симфонические коллективы.

Когда: 4 июня — 27 июля.

Где: разные площадки Санкт-Петербурга и пригородов.

Билеты: 3000–8000 рублей.

«Дворцы Петербурга» — международный музыкальный фестиваль, в рамках которого классические произведения по-новому раскрываются в парадных залах, дворцовых резиденциях и исторических архитектурных ансамблях. В июле состоятся четыре концерта в Екатерининском и Аничковом дворцах, а также в Адмиралтействе и Главном Штабе Эрмитажа. Эти камерные вечера объединят музыку Шопена, Леграна, Дебюсси, Дворжака и других культовых композиторов.

Saint Petersburg Jazz Festival с Мазаевым, Сюткиным и Бутманом

Кто выступает: Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр, Сергей Мазаев, Валерий Сюткин, Пётр Налич, Варвара Убель & The Band, Борис Березовский, Вадим Эйленкриг, Billy’s Band, Chigadaev Big Band и другие.

Когда: 20–26 июля.

Где: разные площадки в Санкт-Петербурге.

Билеты: 0–10 000 рублей.

Saint Petersburg Jazz Festival в третий раз соберёт в городе российских и зарубежных звёзд джаза. Часть мероприятий пройдёт бесплатно, за концерты на отдельных площадках придётся заплатить. В программе запланированы выступления в Филармонии им. Шостаковича, концерты в Юсуповском саду, мастер-классы, лекции и творческие встречи. На закрытии фестиваля представят музыкально-литературный спектакль «Леонид Утёсов. Спасибо, сердце!».

Roof Fest: концерты Линды, Евы Польны, Сюткина и Uma2rman на крыше

© Соцсети Roof Fest

Кто выступает: Линда (8 июля), «Комната культуры» (13 июля), Toxi$ (14 июля), Мари Краймбрери (16 июля), Валерий Сюткин (17 июля), Uma2rman (18 июля), Ева Польна (22 июля), «КняZz» (24 июля), «Сурганова и оркестр» (26 июля) и другие.

Где: Roof Place, Кожевенная линия, 30.

Билеты: 3200–10 000 рублей.

Roof Fest продолжит летний сезон концертов на крыше Roof Place на Кожевенной линии. В июле на площадке выступят Линда, «Комната культуры», Toxi$, Мари Краймбрери, Валерий Сюткин, Uma2rman, Ева Польна, «КняZz», «Сурганова и оркестр» и другие артисты.

My Fest под Петербургом с Киркоровым, Jony и DJ Smash

Кто выступает: Филипп Киркоров, Jony, Seryabkina, Кравц, DJ Smash, Митя Фомин, Джаро & Ханза, Sevak, Gafur, «Банд’Эрос», «Мохито», «Ассорти» и другие.

Когда: 24–26 июля, с 12:00.

Где: «Петрушинский двор», Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Полевая, 32, Петрушинское поле.

Билеты: 3100–50 000 рублей.

My Fest пройдёт под Петербургом три дня и три ночи. Главный акцент — массовая поп- и танцевальная программа: Филипп Киркоров, Jony, Ольга Серябкина, DJ Smash, Митя Фомин, дуэт Джаро & Ханза, «Банд’Эрос» и другие артисты выйдут на сцены фестиваля. На территории также разместятся палаточный городок, фудкорт, спортивные и семейные зоны.

Другие города России

Stereoleto в Харитоновском саду

Кто выступает: «Моя Мишель», хмыров, «Диктофон», «Хохма» и другие.

Когда: 11 июля, 14:00.

Где: Екатеринбург, Харитоновский сад, ул. Карла Либкнехта, 44.

Билеты: 3200–7000 рублей.

Stereoleto продолжит движение за пределы Петербурга и Москвы и снова пройдёт в Екатеринбурге. В Харитоновском саду выступят инди-артисты «Моя Мишель», хмыров, «Диктофон», «Хохма» и другие участники. Помимо концертов, на фестивале будут работать дизайнерский маркет, фудкорт с региональными проектами и лаунж-зоны.

AguTeens Fest Леонида Агутина в Красной Поляне

© Соцсети Леонида Агутина

Кто выступает: Леонид Агутин, Анжелика Варум, Игорь Николаев, Григорий Лепс, Александр Ревва, Маша Шейх, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Milana Star, Люся Чеботина и другие.

Когда: 1–11 июля.

Где: Курорт Красная Поляна, Поляна 960.

Билеты: дневной доступ — 2600–3000 рублей; билеты на отдельные концерты оплачиваются отдельно.

AguTeens Fest — семейный образовательный форум Леонида Агутина для детей, подростков, родителей и педагогов. На Поляне 960 пройдут занятия по вокалу, танцам, сценическому мастерству, музыкальному продюсированию, блогингу, актёрскому мастерству и другим творческим направлениям. Концертная часть соберёт артистов разных поколений: от Анжелики Варум, Игоря Николаева, Григория Лепса, Владимира Преснякова и Натальи Подольской до Люси Чеботиной, Миланы Стар и Маши Шейх.

VK Fest в Нижнем Новгороде на Стрелке

Кто выступает: Uma2rman, «Комната культуры», Zoloto, Клава Кока, Дора, Nansi & Sidorov и другие.

Когда: 11 июля, с 15:00.

Где: Нижний Новгород, Стрелка.

Билеты: 3000–7200 рублей.

VK Fest приедет в Нижний Новгород на Стрелку. В программе — нижегородская группа Uma2rman, поп-исполнительница Клава Кока, певица Дора, группа «Комната культуры», инди-проект Zoloto и дуэт Nansi & Sidorov. Гости смогут послушать концерты, встретиться с блогерами, пройти интерактивы от партнёров и провести день в формате большого городского шоу на свежем воздухе.

«Лето. Музыка. Музей» в Истре

Кто выступает: российские симфонические оркестры и известные солисты.

Когда: 8–12 июля.

Где: музей «Новый Иерусалим», Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1.

Билеты: 1100–6000 рублей.

IX фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт под открытым небом в музее «Новый Иерусалим». Художественный руководитель фестиваля — дирижёр Дмитрий Юровский, президент — Максим Дунаевский. В течение четырёх дней в стенах музейного комплекса прозвучат произведения Вагнера, Прокофьева, Рахманинова, Чайковского и других композиторов.

Рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии

Кто выступает: «Алиса», «Ария», «Пикник», Вячеслав Бутусов, КняZz, «Пилот», Вадим Самойлов, «Кирпичи», «Тролль гнёт ель», Lascala, хмыров, Polnalyubvi, «Слот», Amatory, «Операция пластилин», «Маша и Медведи», Stigmata, «Йорш», Radio Tapok, «Нейромонах Феофан» и другие.

Когда: 8–12 июля, начало программы — 10:00.

Где: «Улетай-поле», Удмуртия, Сарапульский район, с. Лагуново.

Билеты: 9500 рублей за абонемент на все дни.

«Улетай» — большой рок-фестиваль в Удмуртии. На нескольких сценах за пять дней выступят классики русского рока, метал-группы, панк-команды, фолк-проекты и представители тяжёлой альтернативы. На территории будут работать кемпинг, фудкорт, парковка и фестивальная инфраструктура для тех, кто приезжает на все дни.

Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале

Кто выступает: Денис Мацуев, Александр Сладковский, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Валерий Гергиев, Кристоф Барати, Олег Худяков, Борислав Струлёв, Страдивари-ансамбль Мариинского театра, солисты Большого и Мариинского театров и другие.

Когда: 10–19 июля.

Где: Суздальский кремль и открытая сцена у Александровского монастыря.

Билеты: 700–3500 рублей.

Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале пройдёт под открытым небом. В программе — опера Сергея Прокофьева «Война и мир» с участием солистов Большого и Мариинского театров, концерты Дениса Мацуева с Александром Сладковским и Ильдаром Абдразаковым, выступления восходящих звёзд, камерная музыка и джазовый вечер. Концерты состоятся в Суздальском кремле и на открытой сцене у Александровского монастыря.

«Руки Вверх!» соберут «Лужники», а Рики Мартин приедет в Алматы: шоу июля

Если у вас остались вопросы по теме, обратитесь за помощью к нашему ИИ-ассистенту.