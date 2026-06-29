Фильм о Майкле Джексоне побил исторический рекорд

Байопик «Майкл» о жизни Майкла Джексона обошёл «Оппенгеймера» и стал самым кассовым биографическим фильмом в истории. Кассовые сборы картины достигли около $977,4 млн по всему миру, тогда как фильм Кристофера Нолана остановился на отметке $975 млн.

© Студия Lionsgate

За пределами США лента собрала $607,2 млн, ещё $370,2 млн пришлись на внутренний рынок. До этого она уже опередила «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри с её $911 млн. Для студии Lionsgate этот проект также стал рекордсменом, обогнав «Голодные игры: И вспыхнет пламя» ($865 млн). Планируется выпуск ещё одной картины о Джексоне, сообщает Variety.

Режиссёрское кресло занял Антуан Фукуа, а главную роль исполнил Джаафар Джексон — родной племянник артиста, для которого этот проект стал дебютом в кино.

Кинокритики не раз упрекали создателей в том, что лента обошла вниманием спорные эпизоды биографии музыканта, сосредоточившись на его творческом пути и восхождении к славе.

Майкл Джексон родился в 1958 году в США. Его путь на сцену начался в конце 1960-х в составе семейного коллектива Jackson 5. Настоящий мировой успех пришёл к нему с сольным творчеством — пластинка Thriller (1982) до сих пор остаётся самым продаваемым альбомом в истории. В числе его главных композиций — Billie Jean, Beat It, Bad и Smooth Criminal. Легенда поп-музыки ушёл из жизни в 2009-м.

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Майкл Джексон поставил рекорд по прослушиваниям спустя 17 лет после смерти