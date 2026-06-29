Конфликт Шаляпина и Киркорова пришёл к неожиданному финалу

Прохор Шаляпин объявил о конце затяжного конфликта с Филиппом Киркоровым. Артисты не общались с 2006 года — около двух десятилетий. Примирение состоялось на концерте, куда оба пришли независимо друг от друга.

© Соцсети Прохора Шаляпина, соцсети Филиппа Киркорова

По словам Шаляпина, ссора началась из-за женщины, личных интриг и взаимного недопонимания. Певец признался, что давно хотел закрыть эту историю и избавиться от накопившегося негатива, а также поблагодарил Киркорова за великодушие. Его слова приводит «Муз-ТВ».

Вчера на концерте нам удалось наладить отношения. Мы сделали шаг навстречу друг другу и, так скажем, помирились.

После встречи Шаляпин поделился впечатлением от коллеги: он был поражён его профессионализмом. Певец добавил, что умение прощать и отпускать прошлое — важное человеческое качество, а само примирение принесло ему чувство внутреннего облегчения.

По версии Шаляпина, озвученной им в интервью Ксении Собчак, конфликт начался с того, что он случайно оказался свидетелем интриги с участием Киркорова. Тогда молодой артист услышал, как его старший коллега уговаривал продюсера «Первого канала» Ларису Синельщикову брать деньги за продвижение Димы Билана. После этого Киркоров позвонил Яне Рудковской, которая работала с Биланом, и высказался против подобного распределения доходов. Шаляпин решил вмешаться: он связался с Рудковской и пересказал ей разговор Киркорова с Синельщиковой. Продюсер Билана устроила скандал, однако вскоре конфликт между ней и Киркоровым был исчерпан. Спустя несколько дней они помирились, а Шаляпин оказался для них «врагом».

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Киркоров и Шаляпин поссорились из-за женщины: вот как это было