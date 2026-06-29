Названы самые популярные женские группы

В российских соцсетях среди женских групп обсуждали больше всего t.A.T.u. и Blackpink. Отечественных артисток упоминали на 71% чаще, чем иностранных.

© Соцсети Лены Катиной

Авторами рейтинга выступили сервис «Кион Музыка» и платформа мониторинга Brand Analytics. В рамках исследования аналитики обработали порядка 40 млрд сообщений, опубликованных в русскоязычных соцсетях в промежутке с июня 2025-го по июнь 2026-го. Результатами делится ТАСС.

В отечественной части списка лидерство досталось t.A.T.u., следом за ними расположились «Фабрика» и «Мираж». В десятку также вошли «Воровайки», «Блестящие», «Стрелки», «Комбинация», «Лицей», Serebro и «Пропаганда».

В категории зарубежных групп первенство принадлежит Blackpink. Вместе с ними в топ-10 вошли Twice, Spice Girls, Katseye, The Pussycat Dolls, Destiny's Child, Little Mix, Fifth Harmony, The Supremes и Atomic Kitten.

Возраст аудитории у коллективов заметно отличался. Наиболее юная фан-база оказалась у Blackpink — половина авторов постов не достигла 24 лет. У «Блестящих» картина обратная: 47% публикаций писали пользователи в возрастной категории от 35 до 54 лет.

t.A.T.u. — российский поп-дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной, созданный в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым. Группа добилась международного успеха благодаря провокационному образу и песне All the Things She Said.

Blackpink — южнокорейская гёрлз-группа YG Entertainment, созданная в 2016 году. В состав входят Джису, Дженни, Розэ и Лиса. Коллектив стал одним из символов мировой волны K-pop.

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