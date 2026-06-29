Lil Pump впервые выступит с большим сольным концертом в России

22 августа 2026 года в московском VK Stadium состоится первый большой сольный концерт Lil Pump в России. Американский рэпер выступит на этой площадке впервые.

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В июне Lil Pump планировал появиться на московском концерте Offset, однако выступление не состоялось. Теперь артист приедет с собственным шоу.

В агентстве Say Agency сообщили, что рэпер не выдвигал крупных финансовых требований. По данным менеджмента, Lil Pump любит пельмени, мечтает побывать в Башкирии, а из подарков с удовольствием примет необычные варежки, носки или оренбургский платок.

Lil Pump начал карьеру в 15 лет, публикуя треки на SoundCloud. В 2017 году трек Gucci Gang принёс ему широкую известность. Его дебютный альбом занял третью строчку в чарте Billboard 200. В 2018 году вышла совместная песня Лил Пампа с Канье Уэстом I Love It. Трек Welcome to the Party вошёл в саундтрек фильма «Дедпул 2». Цветные дреды рэпера стали одним из визуальных символов модного рэпа конца 2010-х.

С российской сценой Lil Pump уже пересекался: он записал совместный трек «Кукареку» с певицей Margo.

Об этом сообщила «Афиша Daily» со ссылкой на организаторов.

Умелый пиар или досадный мем: кто такая Margo, записавшая фит с Lil Pump