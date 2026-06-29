«Новое Радио» проведёт опенэйр в «Лужниках» в День Московского спорта

4 июля в московских «Лужниках» пройдёт бесплатный музыкальный фестиваль «Новое Радио Open Air» в рамках Дня Московского спорта.

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На сцену выйдут Zivert, Мари Краймбрери, Ёлка, Artik & Asti, Gayazov$ Brother$, Mona, Лёша Свик, Бьянка, Тима Белорусских, Loc-Dog, Коста Лакоста, Pizza, Шура, Lyriq, Лена Катина («Тату»), Akmal' и ST. Организаторы также анонсировали секретного гостя, чьи треки не покидают чарты. Ведущими праздника станут Калинин и Райтраун из шоу «1+1», Эви и Данила Михайлов из «Эвилэнда», а также Макс Астахов и Дима Лапиков из «Выходного шоу».

Помимо концертной программы, гостей ждут тематические площадки, интерактивы и встречи с легендами спорта. Слушатели из регионов смогли выиграть поездку на фестиваль в ходе эфирного розыгрыша.

Онлайн-трансляция фестиваля будет доступна на newradio.ru, в мобильном приложении, а также на странице радиостанции во ВКонтакте.

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