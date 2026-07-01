«По уши в тебя влюблён»: как романтичный хит Miyagi стал мемом

В 2014-м рэпер Miyagi выпустил песню «По уши в тебя влюблён», которую спустя более чем десять лет в соцсетях провозгласили одним из лучших треков о любви на русском. «Рамблер» рассказывает, как создавалась композиция, а также делится её текстом. Послушать песню можно прямо здесь, а скачать в память телефона — в приложении музыкального стриминга.

© Соцсети Miyagi

Miyagi — «По уши в тебя влюблён»: текст песни

[Интро]

Моя королева подарила мне сон

Дорогая, я по уши в тебя влюблён

Моя королева подарила мне сон

Дорогая, я по уши в тебя влюблён

Моя королева подарила мне сон

Моя королева подарила мне сон

[Куплет 1]

Запомнились мне километры, миражи

Мы унеслись вне закона, потому что любим жить

Под солнцем виснем, то лето диктовало мне любовь

Оторвались, в зеркале заднего вида никого

Проснись, укажи на карте улицу и дом

Мотор накалён, и меня словно несёт

Солнце, песок, по-любому взяли своё

Мы подорвались без слов, панама, плавки, весло

И загребли с тобой туда, где нас никто не найдёт

Принцесса и море, моя муза, ты в доле

Мы напишем историю словами на песке

Беглецами от кого-либо до рая

Меня манит красота твоя, надо бы успеть

До заката кров сколотить

Звёзды с неба собрать и тебе подарить

Дров нарубить, ночью оберегать сон

[Рефрен]

Я по уши в тебя влюблён

Я по уши в тебя влюблён

Я по уши в тебя влюблён

Ночью оберегать сон

Я по уши в тебя влюблён

Я по уши в тебя влюблён

Я по уши в тебя влюблён

Ночью оберегать сон

Я по уши в тебя влюблён

[Бридж]

От дождя укрою, спрячу за спиною

Разгоню те тучи, что собою закрывали солнца свет

Я мосты построю, для тебя буду супергероем

Мне с тобою по колено море, будем жить, не зная бед

От дождя укрою, спрячу за спиною

Разгоню те тучи, что собою закрывали солнца свет

Я мосты построю, для тебя буду супергероем

Мне с тобою по колено море, будем жить, не зная бед

[Куплет 2]

А ты не спорь даже, man, это любовь

Что подарок или боль, что до талого с тобой

Досыта флюидами накормит взгляды

После будет то, чего загадывать не надо

[Припев]

Моя королева подарила мне сон

Дорогая, я по уши в тебя влюблён

Моя королева подарила мне сон

М, я по уши в тебя влюблён

Моя королева подарила мне сон

Дорогая, я по уши в тебя влюблён (Е, е)

Моя королева подарила мне сон (Е, е)

М, я по уши в тебя влюблён

[Аутро]

Моя королева подарила мне сон (Сон)

Дорогая, я по уши в тебя влюблён

Моя королева подарила мне сон

М, я по уши в тебя влюблён

Моя королева подарила мне сон

Дорогая, я по уши в тебя влюблён

Моя королева подарила мне сон

Miyagi — «По уши в тебя влюблён»: история создания

Автором музыки и слов выступил сам Miyagi, настоящее имя которого Азамат Кудзаев. Трек был впервые представлен ещё осенью 2014 года, а после вошёл в сольный альбом рэпера под названием Old Days. Это был период, когда артист работал преимущественно сам, до образования дуэта с Эндшпилем. Уже в 2015 году Miyagi и Эндшпиль объединились и основали совместный проект, а позднее — собственный лейбл Hajime Records.

Популярность трека «По уши в тебя влюблён» не спадает даже спустя десятилетие после выпуска. Летом 2026 года он вновь завирусился в соцсетях. Одни пользователи снимают видео, в которых показывают своих любимых. Другие же иронизируют над мужчинами, которые не сдерживают обещания — якобы именно такие громкие слова вроде «Я по уши в тебя влюблён» они как раз и произносят, когда не имеют серьёзных намерений. Обычно в таких роликах девушки обдувают себя феном, делая отсылку на мем с «воздуханами». Так в интернете называют парней-пустословов.

Miyagi — «По уши в тебя влюблён»: интересные факты

Песня «По уши в тебя влюблён» была выпущена до большой славы Miyagi в составе дуэта Miyagi & Эндшпиль. В 2016 году они представили успешный альбом Hajime, Pt. 2, а также хит I Got Love с Рэм Диггой, клип на который набрал больше миллиарда просмотров на YouTube. До того как стать известным рэпером, Азамат Кудзаев всерьёз занимался медициной. Он окончил медицинский вуз и начал практиковать хирургию — как и его отец. Музыка долгое время существовала параллельно с профессией, пока не стала главным делом жизни. Miyagi не любит раскрывать подробности личной жизни. Но известно, что у него есть жена — Илона Тускаева, с которой он вместе ещё со студенческих времён. Весьма вероятно, отношения с ней вдохновили его на написание композиции «По уши в тебя влюблён».

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