Emin раскрыл, как «Камин» с Jony неожиданно стал мировым хитом

Певец Emin прокомментировал американскому изданию Rolling Stone неожиданный мировой успех трека «Камин», записанного в дуэте с Jony.

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Песня вышла в марте 2020 года и уже тогда принесла исполнителям небольшой успех. Настоящий взрыв интереса к треку произошёл в 2026 году, который спровоцировали ИИ-ролики про измены антропоморфных овощей и фруктов. Короткие драматичные зарисовки с «Камином» в качестве саундтрека превратились в глобальный мем. О вирусных видео Emin узнал от поклонников, которые массово присылали ему ролики.

Певец признался, что поначалу не понимал происходящего и не рассчитывал на такой результат. Его слова передаёт Rolling Stone.

Я лично никогда не думал, что она станет для нас большим хитом. Но с каждым годом песня становилась всё популярнее.

Успех Emin объяснил совпадением настроений: в «Камине» — глубокая грусть, в роликах — гротескный драматизм. Артист также отметил, что мелодия работала независимо от языка и завораживала слушателей без перевода. В начале июня 2026 года дуэт выпустил англоязычную версию — Fireplace. Повторить успех намеренно, по словам певца, крайне сложно: «Камин» выстрелил сам по себе, и артистам просто повезло.

Emin (Эмин Агаларов) — азербайджанско-российский певец, родился в 1979 году в Баку. Дебютный альбом Still вышел в 2006 году и разошёлся тиражом более 100 000 копий в России и СНГ. Альбом Wonder (2010) получил звание лучшего альбома недели на BBC Radio 2. В 2013 году певец выступил на конкурсе Miss Universe перед аудиторией из 160 стран. В 2016 году он сотрудничал с продюсером Дэвидом Фостером, обладателем 16 премий «Грэмми». В копилке артиста — дуэты с Полиной Гагариной, Ани Лорак, Валерием Меладзе и немецким диджеем Робином Шульцем.

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