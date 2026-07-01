«Меня жёстко одёргивали»: МакSим шокировала признанием

МакSим призналась, что в годы популярности уважаемые люди не раз одёргивали её, когда она начинала зазнаваться. Даже после получения «Золотых граммофонов» ей звонили с критикой и указывали, например, что она повернулась не тем ракурсом.

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По мнению певицы, звёздная болезнь — признак незрелости. Она также намекнула, что молодым исполнителям стоило бы задуматься об этом. Имён она не назвала. Об этом МакSим рассказала в интервью с фигуристкой Евгенией Медведевой в шоу «Бес комментариев».

Меня ставили на место — подзатыльник так опа! О чём я и говорю про новых музыкальных людей на эстраде, что если появляется вот эта звёздная болезнь, значит, ты ещё пока ничего не достиг такого.

МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) родилась 10 июня 1983 года в Казани. Её дебютный альбом «Трудный возраст» вышел в 2006 году и разошёлся тиражом более двух миллионов копий. Хит «Знаешь ли ты» с него стал одним из главных синглов артистки. По итогам голосования телеканала RU.TV МакSим была признана певицей десятилетия 2000-х.

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