Туве Лу и Stromae сняли клип-галлюцинацию

Шведская певица Туве Лу и бельгийский музыкант Stromae представили музыкальное видео на совместный трек des fleurs. Режиссёром клипа выступил французский специалист по визуальным эффектам Мельхиор Леруа.

© YouTube-канал Туве Лу

Леруа соединил ар-нуво и сюрреализм, из-за чего клип выглядит как арт-коллаж. «Мы так рады, что попали в прекрасный мир Мельхиора. Создание этого видео потребовало огромного труда и творческих усилий», — написала в соцсетях Туве Лу.

Артисты поблагодарили свои команды и назвали главной целью работы — передать зрителю ощущение невероятного места, полного романтики, жизни и красок.

Des fleurs войдёт в шестой студийный альбом Туве Лу — Estrus, выход которого запланирован на 18 сентября.

Туве Лу — шведская певица и автор-исполнительница, дебютировавшая в 2012 году. Она получила международное признание в середине 2010-х благодаря синглу Habits (Stay High).

Stromae — бельгийский артист, прославившийся хитами Alors on danse (2009) и Papaoutai (2013). В 2022 году он выпустил долгожданный третий альбом Multitude после многолетнего перерыва.

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