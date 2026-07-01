Канада дебютирует на «Евровидении» в 2027 году

Канада официально подтвердила участие в «Евровидении». Дебют состоится в 2027 году в Болгарии. Представительница этой страны Dara победила в конкурсе в 2026-м.

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25 июня Канадская телерадиовещательная корпорация (CBC) получила статус полноправного члена Европейского вещательного союза (EBU) на 96-й генеральной ассамблее организации в Праге. Именно членство в EBU открыло путь Канаде на конкурс.

Канадцы интересовались состязанием ещё до официального дебюта своей страны. На «Евровидении» в Вене в 2026 году они вошли в тройку самых активных зрителей в голосовании «остального мира».

Канада — не первое неевропейское государство на конкурсе: Израиль участвует с 1973 года, Австралия — с 2015-го.

При этом канадские артисты выступали на «Евровидении» ещё до официального вступления страны, так как по правилам состязания исполнитель не обязан иметь гражданство страны, которую он представляет. Первой была Шерис Лоренс: в 1986 году она выступала за Люксембург и заняла третье место. Самый громкий результат показала Селин Дион. В 1988 году она победила за Швейцарию, обогнав Великобританию на одно очко.

«Евровидение» — это ежегодный международный песенный конкурс, в котором участвуют страны-члены Европейского вещательного союза. Каждое государство представляет оригинальную песню, а победитель определяется по результатам голосования зрителей и профессионального жюри.

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