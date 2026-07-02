Иммиграция и угрозы: скрытый смысл песен после голов на ЧМ вас удивит

На чемпионате мира по футболу 2026 года появилось нововведение: FIFA, или же Международная федерация футбола, разрешила сборным самостоятельно определять музыку для празднования забитых голов. Хотя большинство команд предсказуемо выбрали популярные песни о стремлении к победе, не обошлось без курьёзных исключений. «Рамблер» разобрался, что звучит у сборных, вышедших в плей-офф: например, боснийцы остановились на песне о мечте иммигрировать в США, а ганцы — на треке с угрозами в сторону соперников. Ниже представлен неофициальный список. Треки можно послушать прямо в материале.

© Al Bello/Getty Images

Германия: Peter Schilling — Major Tom (Völlig losgelöst)

Синти-поп-хит из 1980-х об астронавте майоре Томе, который сознательно уходит в неизведанный космос. Песня стала неофициальным гимном Евро-2024, который проходил в Германии.

Парагвай: Rolando Chaparro — Albirockja

Энергичный рок-трек от парагвайского музыканта Роландо Чапарро. Артист вживую исполнял его перед историческим матчем Парагвай — Испания на чемпионате мира 2010 года. Хотя Парагвай и проиграл, он впервые в своей истории дошёл до четвертьфинала этого турнира.

© Канал sheiza1977 на Youtube

Франция: Daft Punk — One More Time/Blur — Song 2

Спортсмены из Франции поддерживают электронную музыку своей страны, которую ярко олицетворяют Daft Punk. Ещё в конце 2025 года правительство Франции официально признало этот жанр нематериальным культурным наследием. Команда также высоко ценит рок-композицию Song 2 от британской группы Blur, которую многие помнят по видеоигре FIFA98.

Швеция: Glenmark Eriksson Strömstedt — När vi gräver guld i USA

Поп-рок-песня в исполнении шведского трио была написана специально для чемпионата мира по футболу 1994 года, который проходил в США. Тогда Швеция заняла третье место. Когда Швеция забивает гол, фанаты также начинают скандировать «Kanna på, kanna på!». Изначально этот возглас родился в шведских пабах и означал принести ещё одну пинту.

ЮАР: Shabz — This Is Bafana

Бафана Бафана — это прозвище сборной ЮАР по футболу. Его истоки стоит искать в языке зулу, в переводе с которого этот возглас означает «мальчики, мальчики».

© Shabz

Канада: LISA, Anitta & Rema — Goals

Канадцы решили поддержать официальный сингл турнира Goals от участницы южнокорейского гёрлз-бэнда Blackpink Лисы, бразильской певицы Анитты и нигерийского артиста Rema. Не совсем патриотично, но, возможно, спортсмены этой сборной — большие фанаты новой поп-музыки.

Нидерланды: André Hazes — Wij houden van oranje

Этот трек был выпущен, чтобы подбодрить сборную страны перед Евро-1998, на котором Нидерланды одержали свою первую и пока что единственную победу. В основе мелодии — известная шотландская песня Auld Lang Syne, написанная в конце XVII века на стихи Роберта Бёрнса.

Марокко: Maher Zain — Dima Maghrib

10 декабря 2022 года сборная Марокко впервые вышла в полуфинал мундиаля, и уже 14 декабря певец Махер Зейн выпустил трек Dima Maghrib, прославляющий успех команды. Возможно, он готовился к этому историческому событию заранее.

© Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Махер Зейн

Португалия: Xutos & Pontapés — A Minha Casinha

Рок-версия знаменитой португальской песни о маленьком домике, в который приятно возвращаться после странствий. Именно её пел, стоя на стульчике, Криштиану Роналду при посвящении в футбольный клуб «Ювентус» в 2018 году.

Хорватия: Nered & Zaprešić Boys — Srce vatreno

Песня, которую быстро подхватывают трибуны, была написана ещё в 2006 году к чемпионату мира, который проходил в Германии. С тех пор она стала символом гордости и единения для хорватских болельщиков.

Испания: Quevedo ft. Elvis Crespo — La Graciosa

Испанцы празднуют свои голы песней с латиноамериканскими мотивами. Она отсылает к острову Грасиоса на Канарах, а также напоминает о беззаботной жизни под жарким испанским солнцем.

© Канал Quevedo на Youtube

Австрия: Scooter — Maria (I Like It Loud)

Австрийцы для своих голов выбрали зажигательную электронную песню немецкой группы Scooter «Maria (I Like It Loud)», выпущенную ещё в конце 1990-х. Видимо, спортсмены — поклонники рейв-культуры.

США: Lupe Fiasco — The Show Goes On/J-Rock — Win/Moonlight — Free Bird

У американцев есть несколько песен для празднования голов: рэперская The Show Goes On от Lupe Fiasco, мотивационная Win от J-Rock и рокерская Free Bird от Lynyrd Skynyrd. При этом Free Bird используется не в оригинале, а в современной ремикс-версии от исполнителя Moonlight.

Босния и Герцеговина: Dubioza Kollektiv — Take me To America

Один из самых ироничных треков на чемпионате мира. В песне с юмором обыгрывается дилемма многих жителей Балкан: любовь к родине соседствует с мечтой о жизни в США.

© dubioza.org

Сенегал: неизвестно

Подтверждённой песни для празднования голов у сборной Сенегала пока нет. По свидетельствам некоторых болельщиков, на стадионе могли звучать композиции сенегальского певца Elage Diouf, но официально эта информация не подтверждалась.

© IMAGO/Jose Campos | PMEimages/www.globallookpress.com

Бразилия: O Brasil escolheu — Esquentado O Couro/Samba de Janeiro

Спортсмены этой страны вместо поп-хитов выбрали самбу. Для бразильцев это не просто музыкальный жанр и танец, а сердце национальной идентичности. Самба активно используется не только на футбольном поле, но и на карнавалах.

Япония: Ukasuka-G — Syouri-No Emi-Wo Kimi-To

Многолетний гимн сборной Японии, название которого переводится как «Подарю тебе улыбку победы». Песня посвящена тому, чтобы разделить с болельщиками радость триумфа.

© Соцсети Ukasuka-G

Кот-д’Ивуар: Tam Sir — Coup du marteau feat. Team Paiya, Ste Milano, Renard Barakissa Tazeboy, PSK

Песня ивуарского битмейкера Там Сэра стала неофициальным гимном Кубка африканских наций, который проходил в 2023 году в Кот-д'Ивуаре. Coup du marteau переводится как «Удар молота». Главная строчка припева — «On pousse! Coup du marteau!» («Мы давим! Удар молота!») — стала боевым кличем сборной, символизируя мощь и атакующий дух команды.

Норвегия: Jorn Lande — Vi er Norge

Забитые голы страна викингов отмечает песней от норвежского хеви-метал вокалиста Йорна Ланде. Правда, в композиции Vi er Norge он отошёл от своего привычного стиля ради создания патриотичного гимна.

© AndrÃÂ© Havergo, via www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Jorn Lande

Мексика: La Hija del Mariachi — La Negra

Ритмичная песня La Negra считается чуть ли не вторым национальным гимном в Мексике. Композиции уже больше 100 лет, а корнями она уходит в народное творчество. Обычно её исполняют мариачи — те самые музыканты в широкополых шляпах и с гитарами.

Эквадор: Damiano — Ecuador, Si Se Puede

«Si Se Puede» в переводе с испанского означает «Да, это возможно». Песня появилась ещё в начале 2000-х, когда сборная Эквадора впервые пробилась на чемпионат мира по футболу.

© Канал DAMIANO ECUADOR OFICIAL на Youtube

Англия: Planet Funk — Chase the Sun/Oasis — Wonderwall/Neil Diamond — Sweet Caroline/The Beatles — Hey Jude

Если выбор песен от культовых британских групп Oasis и The Beatles объяснять не нужно, то с другими композициями ситуация обстоит интереснее. Chase the Sun — это электронный трек итальянской группы Planet Funk. В Англии он стал популярен изначально среди любителей дартса, так как в начале нулевых телеканал Sky Sports использовал его как музыкальную тему для трансляций турниров этого вида спорта. Sweet Caroline от американского певца Нила Даймонда тоже перекочевала в футбол из другой дисциплины — из бейсбола.

ДР Конго: Donat Mwanza — Congo Elonga

Крайне энергичный трек от конголезского певца. Внутри — патриотичный призыв к объединению и миру, а название трека переводится как «Конго победит».

© Соцсети Donat Mwanza

Donat Mwanza

Аргентина: WOS — Luz Delito/Yerba Brava — La Сumbia De Los Trapos

Luz Delito от WOS — это смесь рэпа и рока, которая стала одним из символов победы Аргентины на предыдущем чемпионате мира по футболу. А La Сumbia De Los Trapos, особенно популярная в Латинской Америке, рассказывает о жизни футбольных фанатов из бедных кварталов.

Кабо-Верде: Nos Ora Dja Txiga

В переводе с кабо-вердианского креольского название означает «Наш час настал». Песня стала символом того, что сборная Кабо-Верде впервые в своей истории вышла на чемпионат мира в 2026 году.

© Канал Comunicação FCF на Youtube

Австралия: AC/DC — Thunderstruck

Австралийцы чествуют свои триумфы под хард-рок от своих соотечественников — культовой группы AC/DC из Сиднея.

Египет: Sayed Darwish & Yunis El Qadi — Bilady, Bilady, Bilady

Египтяне как настоящие патриоты после забитого гола играют национальный гимн своей страны. Его название с арабского переводится как «Родина, Родина, Родина».

© Amy Elle/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Швейцария: Gala — Freed from Desire

Евродэнс-хит от итальянской певицы Gala к Швейцарии, по сути, никак не относится, но команда выбрала его, потому что он очень зажигательный. Песня стала особенно популярна во время Евро-2016, когда болельщики Северной Ирландии переделали её строчки на свой манер. Вместо оригинала они пели «Will Grigg's on fire, your defence is terrified» («Уилл Григг в огне, ваша защита в ужасе»). Уилл Григг — это имя нападающего североирландской сборной.

Алжир: Medi Meyz — One, Two, Three, Viva l’Algérie!

Это не просто песня, а клич для футбольных фанатов, который идеально подходит для стадионов. В треке слышны ритмы, вдохновлённые традиционной алжирской музыкой.

Колумбия: Ryan Castro & SOG — El Ritmo Que Nos Une

Ритмичный латиноамериканский трек El Ritmo Que Nos Une стал официальным символом Колумбии на Кубке Америки в 2024 году. В его создании также принимали футболисты Луис Диас и Хуан Фернандо Кинтеро.

© Соцсети Ryan Castro

Гана: Cj Biggerman & Big Ivy — We Shall Score

Дерзкий трек с обещанием от Ганы забить гол. В нём также есть хлёсткие строки про «перец в глазах соперников».

Бельгия: Roméo Elvis and Sylvie Kreusch — Kiss The Grass (Allez Allez)

Чувственный трек создан в 2026 году фламандской певицей Сильви Крейс и брюссельским рэпером Ромео Элвисом. В нём есть строчка о «12 миллионах друзей, которые не всегда согласны друг с другом, но этим летом делают паузу».

© Sony Music Entertainment

Waka Waka и ещё 7 гимнов ЧМ по футболу, которые помнят настоящие болельщики

Если у вас появились вопросы по теме, смело задавайте их нашему ИИ-помощнику.