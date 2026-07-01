Дробыш усомнился в успехе перезапуска «Фабрики звёзд»

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш выразил сомнение в том, что обновлённая «Фабрика звёзд» повторит успех оригинального шоу. По его мнению, медиасреда изменилась настолько, что телевидение больше не играет прежней роли в продвижении молодых артистов.

© Соцсети Виктора Дробыша

Дробыш напомнил, что в начале нулевых телевидение оставалось главным каналом для старта карьеры. На кастинги тогда выстраивались тысячи желающих. Сейчас же молодые исполнители получили возможность заявить о себе через социальные сети без участия крупных каналов. Своё мнение он высказал в интервью с изданием «Абзац».

Это уже третья попытка перезапустить «Фабрику звёзд», и самая удачная была от МУЗ-ТВ в 2017 году.

Обновлённая «Фабрика звёзд» 2017 года на МУЗ-ТВ блистала звёздным составом: ведущей была Ксения Собчак, а сам Дробыш — продюсером. Тем не менее, проект завершился после первого сезона, не сумев собрать прежнюю аудиторию.

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил о перезапуске шоу «Фабрики звёзд». В начале нулевых оно прославило Полину Гагарину, Тимати, Юлию Савичеву и других. По его словам, вместо исполнителей теперь в нём будут соревноваться продюсеры старой и новой школ.

Виктор Дробыш — российский музыкальный продюсер и композитор. В конце 1980-х он играл в группе «Земляне», затем работал с зарубежными исполнителями в Германии. В начале 2000-х Дробыш стал одним из ключевых продюсеров «Фабрики звёзд» на «Первом канале» — под его руководством выросли Слава, Нюша и Серёга.

Первый канал перезапустит «Фабрику звезд» в новом формате

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