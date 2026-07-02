Кто такая Билли Джин из культового хита Майкла Джексона

Майкл Джексон — Billie Jean: текст и перевод песни, история создания, интересные факты, клип
Хит Billie Jean был представлен 2 января 1983 года. Композиция принесла Майклу Джексону две статуэтки «Грэмми» и окончательно закрепила его статус культовой поп-звезды мирового уровня. «Рамблер» рассказывает, как появилась композиция и кто такая Билли Джин, ставшая её главной героиней. Здесь же можно найти текст и перевод трека, а также послушать его. Чтобы скачать песню в память телефона, перейдите в приложения музыкального стриминга.
Майкл Джексон — Billie Jean: текст песни
She was more like a beauty queen from a movie scene
I said don't mind, but what do you mean I am the one
Who will dance on the floor in the round
She said I am the one who will dance on the floor in the round
She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one
Who will dance on the floor in the round
People always told me be careful of what you do
And don't go around breaking young girls' hearts
And mother always told me be careful of who you love
And be careful of what you do
'Cause the lie becomes the truth, hey hey
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
For forty days and for forty nights the law was on her side
But who can stand when she's in demand her schemes and plans
'Cause we danced on the floor in the round
So take my strong advice, just remember to always think twice
(Do think twice)
She told my baby we danced till three then she looked at me
She showed a photo, my baby cried his eyes were like mine (oh, no)
'Cause we danced on the floor in the round, baby
People always told me be careful of what you do
And don't go around breaking young girls' hearts
She came and stood right by me
Just the smell of sweet perfume
This happened much too soon
She called me to her room, hey hey
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
She says I am the one
But the kid is not my son
(No, no, no, no)
Майкл Джексон — Billie Jean: перевод текста
Она была похожа на королеву красоты из кинофильма.
Я сказал: «Я не против, но что ты имеешь в виду, говоря, что я тот,
Кто будет танцевать на виду у всех на танцполе?»
Она сказала, что я тот, кто будет танцевать на виду у всех на танцполе.
Она сказала, что её зовут Билли Джин, и устроила сцену.
Тогда все повернули головы с глазами, мечтающими стать тем,
Кто будет танцевать на виду у всех на танцполе.
Люди всегда говорили мне: «Будь осторожен с тем, что ты делаешь,
И не ходи вокруг, разбивая сердца юных девушек».
И мама всегда говорила мне: «Будь осторожен с тем, кого любишь,
И будь осторожен с тем, что ты делаешь,
Потому что ложь становится правдой».
Билли Джин — не моя возлюбленная.
Она просто девушка, которая утверждает, что я тот самый.
Но этот ребёнок не мой сын.
Она говорит, что я тот самый, но этот ребёнок не мой сын.
Сорок дней и сорок ночей закон был на её стороне.
Но кто устоит, когда она востребована, со своими схемами и планами?
Ведь мы танцевали на виду у всех на танцполе.
Так что прими мой важный совет: всегда помни, что нужно думать дважды.
(Думай дважды)
Она сказала моей малышке, что мы танцевали до трёх, затем посмотрела на меня.
Она показала фото, моя малышка заплакала — у парнишки мои глаза.
Ведь мы танцевали на виду у всех на танцполе, детка.
Люди всегда говорили мне: «Будь осторожен с тем, что ты делаешь,
И не ходи вокруг, разбивая сердца юных девушек».
Она подошла и встала рядом со мной.
Только запах сладких духов.
Это случилось слишком быстро.
Она позвала меня к себе в комнату.
Билли Джин — не моя возлюбленная.
Она просто девушка, которая утверждает, что я тот самый.
Но этот ребёнок не мой сын.
Она говорит, что я тот самый, но этот ребёнок не мой сын.
Она говорит, что я тот самый, но этот ребёнок не мой сын.
Билли Джин — не моя возлюбленная.
Она просто девушка, которая утверждает, что я тот самый.
Но этот ребёнок не мой сын.
Она говорит, что я тот самый, но этот ребёнок не мой сын.
Она говорит, что я тот самый, но этот ребёнок не мой сын.
Билли Джин — не моя возлюбленная.
Она просто девушка, которая утверждает, что я тот самый.
Но этот ребёнок не мой сын.
Она говорит, что я тот самый, но этот ребёнок не мой сын.
Она говорит, что я тот самый.
Но этот ребёнок не мой сын.
Майкл Джексон — Billie Jean: история создания
Билли Джин — не реальная девушка, а собирательный образ групи. Так называют навязчивых поклонниц, которые ездят за музыкантами на гастроли и пытаются попасть в их близкое окружение. Такие поклонницы преследовали Джексона и его братьев из The Jacksons, а позже заявляли, что у них роман со звёздами или приписывали им отцовство своих детей.
Идея песни появилась у Джексона в 1981 году во время поездки по шоссе Вентура. Мелодия так захватила его, что он не заметил дым из-под капота: автомобиль загорелся. Первую демоверсию Джексон записал на домашней студии в Энсино, а над басовой партией работал в одиночестве три недели.
Куинси Джонс, продюсировавший альбом Thriller, сначала не хотел включать песню в пластинку: ему не нравились длинное вступление и басовая линия. После споров трек всё же попал на альбом, но в сокращённом виде — оригинальная версия длилась 11 минут. Джонс также предлагал переименовать песню в Not My Lover, чтобы не возникало ассоциаций с теннисисткой Билли Джин Кинг, но Джексон отказался.
Майкл Джексон — Billie Jean: интересные факты
- В 2022 году RIAA (Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии) присвоила синглу «бриллиантовый» статус. Такую отметку дают релизам, у которых в США продажи и стриминговые эквиваленты превысили 10 миллионов единиц.
- Клип Billie Jean стал первым музыкальным видео афроамериканского исполнителя в горячей ротации MTV. До этого канал фактически игнорировал чернокожих артистов. Руководство лейбла CBS пригрозило убрать с MTV все клипы своих исполнителей — только после этого ролик вышел в эфир.
- 25 марта 1983 года на телешоу в честь 25-летия лейбла Motown Records Джексон впервые показал широкой аудитории лунную походку — танцевальный приём, при котором танцор скользит назад, создавая иллюзию ходьбы вперёд. Исполнял он именно Billie Jean.
Майкл Джексон — Billie Jean: клип
Видео Billie Jean вышло 2 марта 1983 года. Его снял режиссёр Стив Бэррон, на производство потратили около 50 000 долларов. Главный образ клипа строится на ночной улице и движении Джексона: он идёт вперёд, а плитки под его ногами загораются при каждом шаге.
До начала съёмки Бэррон не видел, как Джексон танцует, поэтому пластика артиста стала для него неожиданностью прямо на площадке. В ролике также есть сцена, где на месте певца появляется тигрёнок. Благодаря этим деталям клип получил собственный узнаваемый стиль.
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