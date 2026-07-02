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Майкл Джексон — Billie Jean: текст и перевод песни, история создания, интересные факты, клип

Анастасия Шубина

Хит Billie Jean был представлен 2 января 1983 года. Композиция принесла Майклу Джексону две статуэтки «Грэмми» и окончательно закрепила его статус культовой поп-звезды мирового уровня. «Рамблер» рассказывает, как появилась композиция и кто такая Билли Джин, ставшая её главной героиней. Здесь же можно найти текст и перевод трека, а также послушать его. Чтобы скачать песню в память телефона, перейдите в приложения музыкального стриминга.

Кто такая Билли Джин из культового хита Майкла Джексона
© Wikimedia Commons

Майкл Джексон — Billie Jean: текст песни

She was more like a beauty queen from a movie scene

I said don't mind, but what do you mean I am the one

Who will dance on the floor in the round

She said I am the one who will dance on the floor in the round

She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene

Then every head turned with eyes that dreamed of being the one

Who will dance on the floor in the round

People always told me be careful of what you do

And don't go around breaking young girls' hearts

And mother always told me be careful of who you love

And be careful of what you do

'Cause the lie becomes the truth, hey hey

Billie Jean is not my lover

She's just a girl who claims that I am the one

But the kid is not my son

She says I am the one, but the kid is not my son

For forty days and for forty nights the law was on her side

But who can stand when she's in demand her schemes and plans

'Cause we danced on the floor in the round

So take my strong advice, just remember to always think twice

(Do think twice)

She told my baby we danced till three then she looked at me

She showed a photo, my baby cried his eyes were like mine (oh, no)

'Cause we danced on the floor in the round, baby

People always told me be careful of what you do

And don't go around breaking young girls' hearts

She came and stood right by me

Just the smell of sweet perfume

This happened much too soon

She called me to her room, hey hey

Billie Jean is not my lover

She's just a girl who claims that I am the one

But the kid is not my son

She says I am the one, but the kid is not my son

She says I am the one, but the kid is not my son

Billie Jean is not my lover

She's just a girl who claims that I am the one

But the kid is not my son

She says I am the one, but the kid is not my son

She says I am the one, but the kid is not my son

Billie Jean is not my lover

She's just a girl who claims that I am the one

But the kid is not my son

She says I am the one, but the kid is not my son

She says I am the one

But the kid is not my son

(No, no, no, no)

Майкл Джексон — Billie Jean: перевод текста

Она была похожа на королеву красоты из кинофильма.

Я сказал: «Я не против, но что ты имеешь в виду, говоря, что я тот,

Кто будет танцевать на виду у всех на танцполе?»

Она сказала, что я тот, кто будет танцевать на виду у всех на танцполе.

Она сказала, что её зовут Билли Джин, и устроила сцену.

Тогда все повернули головы с глазами, мечтающими стать тем,

Кто будет танцевать на виду у всех на танцполе.

Люди всегда говорили мне: «Будь осторожен с тем, что ты делаешь,

И не ходи вокруг, разбивая сердца юных девушек».

И мама всегда говорила мне: «Будь осторожен с тем, кого любишь,

И будь осторожен с тем, что ты делаешь,

Потому что ложь становится правдой».

Билли Джин — не моя возлюбленная.

Она просто девушка, которая утверждает, что я тот самый.

Но этот ребёнок не мой сын.

Она говорит, что я тот самый, но этот ребёнок не мой сын.

Сорок дней и сорок ночей закон был на её стороне.

Но кто устоит, когда она востребована, со своими схемами и планами?

Ведь мы танцевали на виду у всех на танцполе.

Так что прими мой важный совет: всегда помни, что нужно думать дважды.

(Думай дважды)

Она сказала моей малышке, что мы танцевали до трёх, затем посмотрела на меня.

Она показала фото, моя малышка заплакала — у парнишки мои глаза.

Ведь мы танцевали на виду у всех на танцполе, детка.

Люди всегда говорили мне: «Будь осторожен с тем, что ты делаешь,

И не ходи вокруг, разбивая сердца юных девушек».

Она подошла и встала рядом со мной.

Только запах сладких духов.

Это случилось слишком быстро.

Она позвала меня к себе в комнату.

Билли Джин — не моя возлюбленная.

Она просто девушка, которая утверждает, что я тот самый.

Но этот ребёнок не мой сын.

Она говорит, что я тот самый, но этот ребёнок не мой сын.

Она говорит, что я тот самый, но этот ребёнок не мой сын.

Билли Джин — не моя возлюбленная.

Она просто девушка, которая утверждает, что я тот самый.

Но этот ребёнок не мой сын.

Она говорит, что я тот самый, но этот ребёнок не мой сын.

Она говорит, что я тот самый, но этот ребёнок не мой сын.

Билли Джин — не моя возлюбленная.

Она просто девушка, которая утверждает, что я тот самый.

Но этот ребёнок не мой сын.

Она говорит, что я тот самый, но этот ребёнок не мой сын.

Она говорит, что я тот самый.

Но этот ребёнок не мой сын.

Майкл Джексон — Billie Jean: история создания

Билли Джин — не реальная девушка, а собирательный образ групи. Так называют навязчивых поклонниц, которые ездят за музыкантами на гастроли и пытаются попасть в их близкое окружение. Такие поклонницы преследовали Джексона и его братьев из The Jacksons, а позже заявляли, что у них роман со звёздами или приписывали им отцовство своих детей.

Идея песни появилась у Джексона в 1981 году во время поездки по шоссе Вентура. Мелодия так захватила его, что он не заметил дым из-под капота: автомобиль загорелся. Первую демоверсию Джексон записал на домашней студии в Энсино, а над басовой партией работал в одиночестве три недели.

Куинси Джонс, продюсировавший альбом Thriller, сначала не хотел включать песню в пластинку: ему не нравились длинное вступление и басовая линия. После споров трек всё же попал на альбом, но в сокращённом виде — оригинальная версия длилась 11 минут. Джонс также предлагал переименовать песню в Not My Lover, чтобы не возникало ассоциаций с теннисисткой Билли Джин Кинг, но Джексон отказался.

Майкл Джексон — Billie Jean: интересные факты

  1. В 2022 году RIAA (Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии) присвоила синглу «бриллиантовый» статус. Такую отметку дают релизам, у которых в США продажи и стриминговые эквиваленты превысили 10 миллионов единиц.
  2. Клип Billie Jean стал первым музыкальным видео афроамериканского исполнителя в горячей ротации MTV. До этого канал фактически игнорировал чернокожих артистов. Руководство лейбла CBS пригрозило убрать с MTV все клипы своих исполнителей — только после этого ролик вышел в эфир.
  3. 25 марта 1983 года на телешоу в честь 25-летия лейбла Motown Records Джексон впервые показал широкой аудитории лунную походку — танцевальный приём, при котором танцор скользит назад, создавая иллюзию ходьбы вперёд. Исполнял он именно Billie Jean.

Майкл Джексон — Billie Jean: клип

Видео Billie Jean вышло 2 марта 1983 года. Его снял режиссёр Стив Бэррон, на производство потратили около 50 000 долларов. Главный образ клипа строится на ночной улице и движении Джексона: он идёт вперёд, а плитки под его ногами загораются при каждом шаге.

До начала съёмки Бэррон не видел, как Джексон танцует, поэтому пластика артиста стала для него неожиданностью прямо на площадке. В ролике также есть сцена, где на месте певца появляется тигрёнок. Благодаря этим деталям клип получил собственный узнаваемый стиль.

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