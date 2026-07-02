Певица Катя Лель рассказала, что ей стало известно о двойнике , который выступает с концертами от её лица. С ним она никак не связана. Артистка удивилась, что зрители не замечают разницы между ней и её копией.

© Соцсети Кати Лель

Лель заявила, что сама умеет распознавать двойников. Каким образом она это делает, артистка объяснила изданию НСН.

Меня очень удивляет, что люди не видят, живой звук или нет, не считывают энергию. Я сразу такое замечаю.

При этом она призналась, что однажды ошиблась сама. Увидев двойника своего знакомого не из шоу-бизнеса, она была убеждена, что это он.

Помимо этого, Лель прокомментировала новость о том, что с 1 июля Международная академия астронавтики опубликовала требование согласовывать контакты учёных с инопланетянами с Организацией Объединённых Наций (ООН). Певица назвала это требование странным и высказала мнение, что инопланетяне сами решат, когда и с кем выйти на связь, и не станут спрашивать разрешения у ООН.

Катя Лель — российская певица, заслуженная артистка Россиийской Федерации. Широкую известность получила в начале 2000-х годов. Её хиты «Муси-пуси» (2003), «Мой мармеладный» (2003) и «Джага-джага» (2004) стали одними из самых узнаваемых песен того десятилетия.

Катя Лель увидела в молодом певце возродившегося Сергея Есенина

Если у вас появились вопросы по теме, не бойтесь задать их нашему ИИ-помощнику.