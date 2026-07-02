Катя Лель рассказала о двойнике, который гастролирует вместо неё
Певица Катя Лель рассказала, что ей стало известно о двойнике , который выступает с концертами от её лица. С ним она никак не связана. Артистка удивилась, что зрители не замечают разницы между ней и её копией.
Лель заявила, что сама умеет распознавать двойников. Каким образом она это делает, артистка объяснила изданию НСН.
Меня очень удивляет, что люди не видят, живой звук или нет, не считывают энергию. Я сразу такое замечаю.
При этом она призналась, что однажды ошиблась сама. Увидев двойника своего знакомого не из шоу-бизнеса, она была убеждена, что это он.
Помимо этого, Лель прокомментировала новость о том, что с 1 июля Международная академия астронавтики опубликовала требование согласовывать контакты учёных с инопланетянами с Организацией Объединённых Наций (ООН). Певица назвала это требование странным и высказала мнение, что инопланетяне сами решат, когда и с кем выйти на связь, и не станут спрашивать разрешения у ООН.
Катя Лель — российская певица, заслуженная артистка Россиийской Федерации. Широкую известность получила в начале 2000-х годов. Её хиты «Муси-пуси» (2003), «Мой мармеладный» (2003) и «Джага-джага» (2004) стали одними из самых узнаваемых песен того десятилетия.
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