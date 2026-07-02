Ваню Дмитриенко обвинили в краже чужого трека

Белорусский исполнитель Владислав Лапай, известный под псевдонимом Hollyflame, обвинил певца Ваню Дмитриенко в плагиате. Чтобы доказать это, артист опубликовал видео в соцсетях, в котором наложил свой трек «Нежность» на ещё не вышедшую песню Дмитриенко.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Hollyflame обратился к коллеге напрямую. При этом он старался передать свою мысль без агрессии:

Это, конечно, могло когда-то произойти, но я не ожидал, что это сделаешь ты. Вань, мы бы могли с тобой сделать шикарный фит, но теперь я тебе желаю, чтобы этот трек нашёл отклик у слушателей — так же, как мой. Блин, вроде приятно, но непонятно, зачем. У тебя же есть куча крутых треков, бомбических.

Ролик собрал большое количество комментариев и даже получил лайк от певицы Лолиты. Вскоре Hollyflame удалил публикацию, не объяснив причин.

Hollyflame — белорусский артист, который исполняет музыку на стыке попа и хип-хопа. Особую популярность получил в начале 2026 года благодаря треку «Тону», попавшему в топы российских чартов.

Ваня Дмитриенко — 20-летний певец родом из Красноярска. В 2025 году стал одним из самых популярных российских исполнителей. Среди его хитов — «Настоящая», «Шёлк» и «Цветаева».

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